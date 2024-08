Sfacciata, irriverente, libera: la Brat Girl è la regina (inaspettata) dell’estate 2024

T utto è cominciato con la pubblicazione dell'ultimo album di Charli XCX. Brat non è solo un modo di vestire, ma prima di tutto un modo di essere. Un fenomeno virale. Rispecchia anche te?

Non ce l’aspettavamo. E invece la Brat Girl è vicinissima alla conquista del titolo di regina dell’estate 2024. Ovunque si parla di lei. Su TikTok e Instagram è un rimbalzare continuo di contenuti brat. Brat Girl summer, brat style, brat girl outfit. Un solo lancio ed ecco lo strike. Ecco le altre tendenze moda e le altre estetiche farsi un po’ indietro, aprire un varco per lasciar passare la Brat Girl. Un fenomeno, tanta personalità, una scelta di vita. Un sentire e un modo di vestirsi.

Come nasce la tendenza Brat

Innanzitutto: cosa significa Brat Girl? Partiamo dal termine brat, che traduciamo con moccioso, irriverente, ragazzacci*. È proprio questo il titolo del sesto album della cantautrice britannica Charli XCX (classe 1992), uscito lo scorso giugno. Per annunciarlo ufficialmente Charlotte Emma Aitchison – questo il suo vero nome – ha pubblicato la cover: un quadrato verde fluo su cui campeggia la scritta in nero brat, volutamente sgranata.

Nello stesso post, Charli XCX spiega che per arrivare a quella tonalità di verde, “definitivo e monello”, insieme al suo staff ne ha analizzate ben 65. E poi ecco la sfumatura giusta: originale, acida, quasi disturbante. Provocatoria e ribelle. Proprio come la Brat Girl.

Chi è la Brat girl

E quindi sì, in un batter d’occhio l’album Brat di Charli XCX, insieme a quel verde acido, è diventato riflesso perfetto di un modo di essere, uno stile di vita. Ed è diventato anche virale tra gli esponenti della Gen Z nonché tra molti Millennials, letteralmente andati in visibilio. Per un processo di identificazione e fascinazione.

Chi è la Brat Girl? Charli XCX ce lo spiega ancora meglio nei testi di alcune sue canzoni, in particolare nel brano 360 e nel relativo video, interpretato da cool girls del calibro di Julia Fox, Chloë Sevigny, Emma Chamberlain, Gabbriette, Rachel Sennott. Che a loro volta si fanno muse di questa tendenza. Insieme alla stessa cantante, quasi scontato dirlo.

La Brat Girl è una tipa tosta. Uno spirito libero, una capace di essere se stessa fino in fondo e infischiandosene del giudizio altrui. Una presenza forte, che affascina e spiazza. Che divide gli animi, anche: la ami oppure la detesti, zero vie di mezzo. È anche una vera party girl, adora le feste, girare da un locale all’altro e tirare l’alba. Dove la lasci, non la (ri)trovi. O meglio: ci riesci solo se decide LEI di farsi trovare. Eh già, è proprio difficile resisterle.

Una curiosità: Charli XCX, insieme a molti altri, definisce brat anche Kamala Harris, la candidata dei Democratici alle prossime elezioni presidenziali statunitensi. E questo, ovvio, ha contribuito a diffondere ulteriormente il fenomeno in questione.

Come si veste la Brat Girl

E dunque qual è lo stile della Brat Girl, quali i capi e gli accessori che predilige? Bella domanda. Come avrai capito, questa non è un’estetica perfettamente definita. Questa fanciulla non ama essere “inquadrata” neppure in fatto di moda. Si veste come le gira.

Potremmo però definirla una sorta di anti Taylor Swift, anti Bridgerton, anti Barbiecore. E tutte quelle cose lì. Vade retro look romantici, merletti e volant, outfit bon ton. Sicuramente le Brat Girls sono un po’ dark e un po’ ugly, un po’ grunge e un po’ femme fatale.

Possono passare dai parachute pants oversize ai vestiti in pizzo, dalle autoreggenti al chiodo in pelle oppure ai reggiseni sportivi usati come top. Dalle felpe hoodie alle minigonne metallizzate, dagli stivali cuissardes stratosferici alle ciabatte Birkenstock. Riescono sempre a risultare glam, a volte sembra si siano messe addosso la prima cosa che è capitata… Ma no, non è affatto così. E sempre, anche da ciò che indossano, si capisce che sono outsider. A proposito di colori: il nero è un must. Qualche nota di verde acido - ovvio - è un manifesto. Poi i metallizzati, il grigio e il burgundy. Le tonalità polverose, anche. Una palette non particolarmente ampia dunque, ma molto intrigante.

Abito verde acido stile Brat

... Non possiamo farci mancare una gallery di ispirazioni brat, eccola!

1/10 Mini abito in pizzo (RABANNE via MYTHERESA) 2/10 Cuissardes in denim (DIESEL) 3/10 Mini abito aderente effetto pelle (ALEX PERRY via MYTHERESA) Courtesy of press office 4/10 Pantaloni lucidi con elastici in vita e alle caviglie (SCAGLIONE) Courtesy of press office 5/10 Felpa hoodie (PYRENEX) 6/10 Giacca biker in pelle (SAIN LAURENT) 7/10 Jaens dritti con cut out (ZARA) 8/10 Canotta cropped in cotone (MC2 SAINT BARTH) 9/10 Gonna cargo (GOLDEN GOOSE) 10/10 Top corto a costine (PRADA) PREV NEXT