Come abbinare le Birkenstock: 6 look cute da vere regine dello street style

G li iconici sandali tedeschi sono ormai un must have indiscusso. E se hai voglia di renderli ancora più glam, ecco una serie di outfit da copiare subito!

Birkenstock, we love Birkenstock! Se lo stile ugly chic è riuscito a convincere e sedurre anche i fashion lovers più esigenti, e tiene ancora banco tra le più solide tendenze moda, una sostanziosa parte del merito va alla celebre azienda tedesca. I sandali Birkenstock sono un must have indiscusso, come del resto conferma un nutrito esercito di celebs. Di cui fanno parte - per esempio - Gigi Hadid, Kendall Jenner, Gwyneth Paltrow, Sienna Miller, Katie Holmes, Naomi Watts, Margot Robbie. Ma l’elenco potrebbe essere parecchio più lungo. Regine dello street style e di un’eleganza effortless che risulta sempre vincente, queste scarpe tornano puntualmente in scena con l’arrivo della bella stagione e non temono fasi down. Anzi, a dirla tutta possiamo ormai indossarle tutto l’anno. Non solo perché ci sono modelli dotati di pelliccia, ma anche perché formano una felice combo coi calzini. E a proposito di combo: come abbinare le Birkenstock?

Sandali Birkenstock

O meglio: quali sono gli abbinamenti più cute quando si tratta degli iconici sandali made in Germany? Se questo dilemma è anche tuo, siamo qui tutti insieme per scioglierlo. Lasciandoci ispirare proprio da un gruppetto di it-girls che in fatto di street style sa decisamente il fatto suo. Dai un’occhiata a questi input davvero interessanti!

Bermuda+camicia

Vediamo innanzi tutto come indossare le Arizona Birkenstock. Ovvero il modello più famoso e glam, che passa attraverso infinite interpretazioni e infiniti colori. Partiamo da un look che rispecchia perfettamente lo stile essenziale e il quiet luxury: bermuda e camicia di taglio maschile. Linee morbide, tonalità chiare e/o neutre, meglio ancora se si punta sulla tinta unita. Et voilà, ecco che i sandali Birkestonck svelano il loro volto più chic.

Set camicia + bermuda e Arizona Birkenstock

Jeans+baby tee

Birkenstock e jeans: il connubio perfetto, indiscutibile. Per rendere l’outfit più sfizioso, seguiamo l’esempio di Gigi Hadid. La super modella completa l’opera con una semplicissima ma maliziosa baby tee. E per quanto riguarda i jeans, ha fatto uno strategico risvolto. Può sembrare una mise creata senza neppure pensarci, in realtà è curata in ogni dettaglio.

Gigi Hadid con baby tee + jeans + Arizona Birkenstock

Pantaloni a vita bassa+mini jacket

… Invece come abbinare le Birkenstock Boston? I modelli con punta chiusa non eguagliano la fama delle Arizona, ma vantano parecchi fan. E in fatto di “stagionalità”, risultano più duraturi. Dunque un abbinamento dall’impronta vagamente country e diverso dal solito: pantaloni a vita bassa leggermente svasati e giacca in denim super cropped. Nonché smanicata. Cowgirl alla conquista della città!

Gilet cropped in denim + pantaloni a vita bassa + Boston Birkenstock

Shorts+top

Andiamo avanti. Cosa indossare con i sandali Birkenstock se le temperature schizzano alle stelle e fa davvero caldissimo? Semplice: shorts (anche ridotti ai minimi termini) e top ultra leggero, con spalline sottilissime o senza. Un vezzo in più potrebbero essere dei ricami in pizzo, giusto per mescolare un po’ le carte in tavola nel segno del mix&match stilistico.

Shorts + top + Birkenstock

Pantaloni palazzo+top cropped

Le Birkenstock possono anche completare outfit che virano verso l’elegante, dicevamo. Ecco, approfondiamo la questione. Ben venga l’abbinamento con i pantaloni palazzo, sempre. Per un risultato dal mood felicemente estivo, scegliamoli coloratissimi e a fantasia. Il perfetto tocco finale può essere un top corto en pendant, ma con maniche lunghe e da annodare in vita. Hippie style, oh sì!

Set top e pantaloni ampi + Arizona Birkenstock

Tailleur+canotta

Come abbinare le Birkenstock quando le vacanze – ahinoi! – volgono al termine e ci si prepara per il ritorno in ufficio? Perché sì, possiamo indossarle anche in ufficio. Con un tailleur pantalone e una canotta ultra basic, ad esempio. Non essere titubante, questo abbinamento è stato sdoganato ormai da un pezzo!

Tailleur giacca e pantaloni + Birkenstock infradito

