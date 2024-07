Una bandana come top? Le glamour girls dicono di “sì”!

I per-colorata, con trame, disegni, dettagli luminosi o… in denim. Tranquilla, non devi fasciarti la testa: la bandana e il foulard tornano a vestirci, come negli anni 2000.

La bandana come top? Non c’è nulla da fare, l’era Y2K colpisce ancora! Ma possiamo dire che questo pezzo è decisamente il fashion millennium bug di cui avrai bisogno questa estate. I motivi sono due: il primo, perché se stai programmando le tue vacanze, questo piccolo pezzo di stoffa ti salva il look con innumerevoli way to wear. Il secondo, è perché quel touch nostalgico sembra stia conquistando proprio tutti e tutte. Dai designer, alle star e glamour girls più seguite sui social. Insomma, sei pronta per indossare le vibes di Christina Aguilera e della Beyoncé "Destiny's Child era"?

È vero, tradizionalmente siamo abituate a vedere la bandana portata sulla testa. Di certo non avrai dimenticato quando, due/tre estati fa, quella classica ha fatto il boom tra le fashioniste che la mostravano nel proprio feed Instagram nei colori rosa, rosso o azzurrino. Poi però la bella stagione è passata, altri trend sono arrivati e il resto è storia. Tuttavia quest’anno alcune star sembrano volerla super presente nel loro guardaroba, ma con qualche piccolo accorgimento. Accantonate le impressioni tout court alla Lizzie McGuire, è infatti Sydney Sweeney colei che ha dato il via alla rinascita dei bandana top.

E non si tratta di uno streetstyle usa e getta, l’attrice di Immaculate ed Euphoria ha ribadito ampiamente la sua predilezione per la bandana utilizzata come top. L’abbiamo vista sfoggiarla in denim insieme a un paio di jeans a vita bassa. In pelle con gonna midi. Ma anche posizionata come una fascia, in fantasia paisley e matchata con una gonnellina a palloncino. Tutto ovviamente brandizzato da Miuccia Prada che, per la sua Miu Miu estiva, ha di fatto ceduto al fascino di questo capo-non capo.

L’amata e biondissima Sweeney però non è certo l’unica a scegliere di indossare la bandana come top. Sui social sono diverse le fashion girls ad aver ceduto al fascino di questo revival-trend. E in passato pure Bella Hadid ha dato diverse dimostrazioni di quanto questo pezzo sia stylish. Senza contare che l’arte di intrecciare ed annodare in modo insolito un accessorio vale allo stesso modo per i foulard. Questo infatti è l’altro pieces che ti consigliamo caldamente di mettere in valigia! Il motivo, anche qui, è molto semplice: puoi farci più outfit, basta solo un po’ di pratica!

Se fai una rapida ricerca su TikTok, ti troverai a sfogliare pagine e pagine di tutorial su come trasformare il foulard in un top. C’è infatti chi lo pensa come una bralette, avvolgendolo attorno al collo. Chi ne fa un monospalla cool. E chi, infine, lo piega a triangolo, allacciandolo sulla schiena. Sì, molto gemelle Olsen in Holiday in the Sun (le millenials sanno a cosa ci riferiamo, ndr)... e visto che loro sono sempre una controprova di stile, perché non imitarle?

Ora a te i giochi! Qui ti lasciamo qualche bandana top e foulard con cui puoi iniziare a pensare ai tuoi summer looks e… avere più spazio nel trolley!

Bandana e foulard top 1/11 Bandana top (STRADIVARIUS) 2/11 Top bandana (THE ATTICO) 3/11 Bandana-print halterneck silk top (NANUSHKA) 4/11 Foulard fantasia floreale (MANGO) 5/11 Top in denim (MIU MIU) 6/11 Silk top fantasia (DIOR) 7/11 One shoulder silk satin crop top (SIR, via Mytheresa) 8/11 Foulard (HERMÈS) 9/11 Top foulard multicolor (RINASCIMENTO) 10/11 Top con schiena scoperta (MARCIANO BY GUESS, via Zalando) 11/11 Top bandana in jersey stampato (WEWOREWHAT, via LuisaViaRoma) PREV NEXT