Il boho dress sarà il tuo prossimo investimento timeless

P er la gioia delle fan di Sienna Miller, l’estetica romantica torna a sedurre la moda con volant, pizzi, chiffon e frange. Il boho dress? Ovviamente un must... anche per la prossima stagione!

Il boho dress è tornato e ti avvisiamo: non è una tendenza passeggera. Ti ricordi quel mix and match di abiti in chiffon con balze e dettagli in pizzo abbinati a una discreta quantità di pelle e un tripudio di frange? Ecco, sappi che proprio quell’estetica free-spirit alla Sienna Miller o alla Olsen Twins del tardo 2008 is officially back. E non è trend topic solo per questa estate ma lo è soprattutto per l’autunno- inverno che verrà. Come facciamo a esserne così convinte? Questa volta le inspo di TikTok non c’entrano nulla. Perché sono le passerelle ad avere avuto un tuffo nostalgico per il glamour anni ‘70 inondandoci di silhouette fluide, impalpabili e libere.

Un momento della sfilata di Chloé autunno-inverno 2024/25

Galeotto fu il debutto di Chemena Kamali a Chloé, dal momento che è stata proprio lei a riportare alla ribalta il boho dress. Siamo certe che ricorderai la squad di gipsy girls seduta in front row con zeppe altissime! Ma altrettanto non avrai dimenticato quegli abiti dalle tinte neutre, sofisticati e che incorporavano fronzoli e nappine che bene hanno re-introdotto una sensualità sottile. Ma la bohemian rapsody in realtà è stata abbracciata anche da altri designer sulle pedane dedicate alla prossima stagione. Etro, Rabanne, Isabelle Marant e Ulla Johnson, per esempio, hanno dato una interpretazione del nuovo boho dress facendosi strada tra frange e stampe più etno-chic.

Boho dress con frange + foulard + ballerine + gambaletto

Quello che stiamo dicendo, in sostanza, è che - se ancora non lo hai nel guardaroba - ti consigliamo di procurarti al più presto un boho dress! Se vuoi andare sul sicuro, allora non guardare alle fantasie paisley ma piuttosto punta su una tavolozza colori più pacata e “terrosa”. Sceglilo mini o maxi, basta che sia fluttuante, un pizzico drammatico e/o con la giusta trasparenza. Il top del top sarebbe abbinarlo a maxi boots, meglio se over-the-knee. Mentre per il sopra, quando il freddo tornerà a farsi sentire, coats xxl, mantelle e leather jackets saranno perfetti! Però non dimenticare: anche gli accessori giocano sempre un ruolo fondamentale; quindi via libera a collane, cinture, bracciali rigidi e… sorpresa-sorpresa, fasce fur per capelli (il ricordo Olsen periodo boho ci tormenterà per sempre, ndr).

Boho dress over pants + blazer

Qui puoi trovare qualche abito adatto al prossimo coté bohemienne... intanto ti sussurriamo un segreto: se mini, il boho dress, lo puoi portare anche sopra ai pantaloni!

Boho dress 1/11 Long ruffled dress (CHLOÉ) 2/11 Abito con balze (& OTHER STORIES) 3/11 Abito midi in seta (ISABEL MARANT, via LuisaViaRoma) 4/11 Abito in popeline ricamato (RALPH LAUREN) 5/11 Abito lungo con disegni (5PROGRESS) 6/11 Caftano boho chic in maglia stretch e voile metallizzato a righe (DIMA AYAD, via Net-A-Porter) 7/11 Abito traforato (NANUSHKA) 8/11 Boho dress midi fantasia (RESERVED) 9/11 Abito con frange (RABANNE) 10/11 Semi-sheer black dress (ZARA) 11/11 Abito con trasparenze e scollo a V (H&M) PREV NEXT