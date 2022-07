C i sono davvero pochi trend che ogni estate si presentano e poi, puntualmente, vengono messi in un baule in attesa del cambio armadio,certi che torneranno più forti di prima. Uno di questi è senza dubbio lo stile boho chic, ecco le nuove regole targate SS 2022.



Se hai fatto il click su questo titolo significa solo una cosa: hai sentito forte il battito del cuore appena hai letto "stile boho chic". È risaputo, è un mood che conquista sempre, ma va detto subito che le regole per portarlo sono (un tantino) cambiate. Il nuovo boho è infatti molto più raffinato di come siamo abituati a concepirlo, in una parola è davvero "chic"!

E qui viene il bello: bisogna ammettere che essere boho chic rimanendo stylish non è un compito facile. Mettiamoci comode dunque perché per l'estate 2022 è davvero importante metterlo a fuoco e capire come non esagerare.

Partiamo dal principio. La storia del boho è stata discussa tante volte. Da una parte si crede che origini in Francia nel periodo post-rivoluzionario del XIX secolo, dall’altra le credenze popolari narrano che arrivi dalla Repubblica Ceca dove si trova una regione chiamata proprio Bohemia, i cui abitanti sembra rifiutassero di seguire il codice di abbigliamento della società.

Comunque stiano le cose il boho è innanzitutto uno stile di vita associato ad artisti, musicisti ed intellettuali anticonformisti che si riunivano a Parigi nel quartiere gitano, appunto bohémien. Ma fa riferimento anche ai figli dei fiori degli anni ’70, diventando in realtà qualcosa di molto più trasversale e carico di contaminazioni.

Ma torniamo a noi. Come dicevamo - qualsiasi sia la sua true-story - questa estate è all’ insegna del mood boho chic! Questa wave riprende quello che è stato un grande trend degli Y2K (molto in voga in questo momento): boho accostato a chic nasce infatti nei primi anni 2000 e indica un melting pot di etnico, hippy e colore in un mix di nuovo e vintage.

Bene, per l'estate 2022 scopriremo finalmente come essere boho e davvero chic! Sei pronta? Perché noi ti abbiamo preparato una mini-guide selezionando i migliori outfit in stile boho chic ai quali ispirarti.

Cool Gypsy

Per te, che desideri essere 100% boho chic, ecco un outfit da sfruttare davvero ovunque. Cerca uno scialle, un pareo strutturato o una gonna in stile gitano nel tuo negozio di fiducia. In caso di scialle puoi anche pensare di affidarti al second hand, sbirciando nei mercatini o nel baule della nonna e fallo diventare la tua nuova gonna a portafoglio. Il resto dipende dal tuo stile: per un effetto elegante abbina una canotta di seta che puoi anche alternare con una camicetta. So boho!

GettyImages 1/5 Credits: Getty Images 2/5 Scialle, DESIGUAL 3/5 Top in seta, MAX MARA 4/5 Tacchi, ALDO 5/5 Borsa, MASCARA PREV NEXT

Monocrome Boho

È arrivato il momento di parlare del famigerato “All White Outfit". Perché non è estate se almeno una volta non andrai al classico “white party” in spiaggia indossando un total white fatto di abito, sandalo e mini bag! Attenta però, perché la combo pelle abbronzata con bianco lucente è conquista assicurata. Sei pronta per un’Estate ricca di emozioni?

Getty Images 1/4 Credits: Getty Images 2/4 Vestito mini, CAROLINE CONSTAS 3/4 Sandali con tacco, RAID 4/4 Borsa, WEEKDAY PREV NEXT

Urban Boho

Essere boho chic diventa davvero facile quando trovi il vestito maxi che ti calza a pennello! Menomale che abbiamo una vasta scelta di pezzi grazie ai fast fashion e ai designers che non hanno tralasciato questo adorato stile nemmeno per la SS’22. Un paio di infradito in cuoio lavorato e via, sei prontissima per la città. Ma non dimenticare una cosa davvero importante: i capelli con le famose beach waves che sapranno aggiungere la ciliegina sulla torta... ops sul tuo outfit!

GETTYIMAGES 1/4 Credits: Getty Images 2/4 Maxi vestito, H&M 3/4 Borsa, STEVE MADDEN 4/4 Sandali, ANNA FIELD PREV NEXT

Futuristic Boho Chic

Last but not least, un look futuristico... ma sempre boho chic! Molto raro da trovare, quindi non esitare e corri alla ricerca di questi pezzi da infilare subito nel guardaroba. Tra l’altro, è proprio lui, questo outfit, ad essere il più versatile perché può essere sfruttato al massimo sia in città e sia in vacanza: basta cambiare il top sotto la camicia con un pezzo di bikini et voilà, vi presento la star dell’aperitivo al mare!

Getty Images 1/5 Credits: Getty Images 2/5 Camicia lunga, STRADIVARIUS 3/5 Pantalone a palazzo, OYSHO 4/5 Cappello, LEVI'S 5/5 Borsa, PULL&BEAR PREV NEXT