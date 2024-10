Gli stivali a punta restano un caposaldo dello street style: i modelli più cool dell’autunno inverno 2024

D ifficile, anzi, quasi impossibile che tramontino. Ma quali sono i modelli più trendy del momento, da comprare subito online? Scoprilo qui!

Quali stivali vanno di moda nel 2024? Questa domanda te la sei posta di sicuro all’inizio dell’anno ma, poiché sai che i trend si susseguono veloci, è normale che con l’autunno si faccia un refresh della scarpiera. Ebbene, sono diversi i modelli tra cui scegliere. E c’è una macro categoria che ne riunisce parecchi: gli stivali a punta. Si apre subito un mondo, che va dagli stivali a punta con tacco alto a quelli flat, passando dagli “stivali a punta cowboy”. Se proprio non riesci a decidere, perché in effetti la proposta in commercio è ampia quanto variegata, tranquilla: ti aiutiamo noi. Siamo qui per questo. Mettiti comoda e dai un’occhiata a questa selezione online che abbiamo preparato per te. Lasciati ispirare!

Stivaletti a punta + long skirt

Stivali al ginocchio

Gli stivali al ginocchio sono un classico intramontabile, guai a non averne almeno un paio nella scarpiera. Se appuntiti, acquistano subito un quid di eleganza in più. E a proposito di acquistare, ecco un paio di stivali neri in pelle sintetica, con tacco alto ma spesso. Comodità assicurata h24. Perfetti anche di sera, magari con uno slip dress e un trench.

Cuissardes

Ma dove vai, se i cuissardes non ce l’hai? Scherzi a parte: con la loro allure super sensuale, gli stivali a metà coscia (over-the-knee) si confermano tra le tendenze scarpe autunno inverno 2024. Per quanto riguarda il tacco, le opzioni attualmente predilette dalle fashioniste sono due: a blocco oppure kitten. Qui un interessante esempio del primo caso, con un dettaglio che stuzzica: le stringhe nella parte superiore.

Cuissardes a punta + mini dress

Stivali texani

E poi vabbè: quando si parla di stivali a punta, i texani sono imprescindibili. Grintosi, perennemente glam, anche alleati della creatività. Perché con i jeans e le mini stanno che è una meraviglia, ma è nei contrasti netti che danno il meglio; basti pensare alle combo con gli abiti boho chic. Quest’anno vanno di moda (anche) gli stivali dalle tonalità neutre, quindi perché non combinare le due cose?

Tronchetti

Gli stivali alla caviglia, altrimenti detti tronchetti (è vero, di solito li chiamiamo stivaletti), sono un’altra tipologia capace di valorizzare al massimo le punte affusolate. Quanto a styling, sappiamo bene che rendono possibili infinite possibilità. Anzi, diciamo direttamente che possiamo indossarli con TUTTO, dai pantaloni palazzo ai jeans skinny, dalle gonne lunghe al tube dress. Ci piacciono molto questi stivaletti a punta color tortora, con tacco 7 cm. Cosa ne pensi?

Stivali scamosciati

Gli stivali in pelle scamosciata, vera o faux, a loro volta figurano tra le tendenze scarpe autunno inverno 2024. Vellutati al tatto, caldi… Quasi una coccola. Impeccabili protagonisti degli outfit effortless. Ne abbiamo scelto un paio a punta e alto fino al ginocchio, color cammello. Tacco 10 cm, con gambale comodo. Chi li ha comprati su Amazon, ne è entusiasta!

Stivali a punta scamosciati + mini skirt

Sock boots

Lo scorso inverno, complici anche Bottega Veneta e diverse celebs, gli stivali in maglia hanno catturato l’attenzione di parecchie fashioniste. Restano una scelta di nicchia, ma innegabilmente cool. Tra gli stivali in vendita su Amazon abbiamo scovato questi: difficile che passino inosservati, del resto! Punta affilata, tessuto elasticizzato, lavorazione a coste e tacco sottile ma non troppo alto. Come resistere?

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.