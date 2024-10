Jump! Un salto alla scoperta delle sneakers Victoria Shoes nice to have per l’inverno

U na collezione audace e originale, che mette perfettamente d'accordo lo stile e il comfort. Qual è il tuo modello preferito?

Jump! Un invito all’azione, a "buttarsi". Un termine ricco di positive vibes: salta! È anche il nome della nuova collezione di sneakers firmata Victoria Shoes. Pensata per gli audaci - appunto - per chi non teme di distinguersi e, anzi, punta proprio a fare la differenza. Per chi è pronto a fare il grande salto nell’ignoto, armato di energia e di curiosità. E con le sneakers giuste ai piedi, capaci di dare il vero slancio, ricco di emozioni, alla giornata e alla vita. Eh sì: questa collezione è il perfetto simbolo del percorso che Victoria Shoes sta costruendo nel mondo della moda.

Un brand che vanta già oltre cento anni di storia, lo sapevi? E sapevi che il fondatore decise di chiamare Victoria la prima scarpa prodotta - nel 1915 - perché questo era il nome di sua moglie? Beh, il romanticismo ha portato decisamente fortuna! Aprì un piccolo laboratorio a La Rioja, nel nord della Spagna. Da allora, di salti ne sono stati fatti tanti: Victoria ha raggiunto oltre 50 Paesi e nel corso del tempo ha sempre dimostrato di possedere un’anima camaleontica. La capacità di cavalcare e rispecchiare le tendenze - in molti casi di anticiparle - ma senza mai perdere il legame con la tradizione. Anzi, facendone uno dei maggiori punti di forza.

Campagna Jump - Victoria Shoes

Una collezione per superare i confini

La nuova collezione di sneakers Victoria Shoes ci ha conquistati subito e non solo per l’estetica, ma anche per lo… spirito. Jump: nessun nome avrebbe potuto rivelarsi più azzeccato. Sono scarpe ambiziose, progettate per superare i confini e sfidare le regole. Restando in un perenne movimento, anche creativo. Una dichiarazione di stile e, allo stesso tempo, uno “strumento” per sottolineare quanto sia importante e bello sapersi distinguere in un mondo che cambia continuamente.

La palette per l’Autunno Inverno 2024 "salta" armoniosamente dalle sfumature del borgogna a quelle del cioccolato e del verde bottiglia, restituendo un senso di sofisticatezza e calore. Ma non è finita qui. Perché i colori in questione sono ulteriormente valorizzati da tocchi vibranti di altre nuance: il blu caraibico, il blu elettrico, il cremisi. Che diventano plus di freschezza e originalità. E ancora, chiaro è il focus sul trend metal. Che resterà sulla scena fashion anche il prossimo inverno, lo sappiamo bene.

Questi toni luminosi, quasi futuristici, diventano materia per mezzo di tessuti e materiali invecchiati. La fusion tra modernità e vintage, tra classico e avanguardia si conferma più intrigante e stimolante che mai. Ma andiamo più nel dettaglio. JUMP!

Campagna Jump AI24

Smash: non una semplice sneakers

Della collezione Jump di Victoria Shoes fa parte il modello Smash, che ha l’ambizione di NON essere una semplice sneakers. Cosa significa? Che la combo tra suede, pelle, dettagli metallici e nylon, unita a un design innovativo, la rende una scarpa molto più versatile. Capace di trascendere il concetto di casual, rivelandosi adatta ai più svariati contesti. La suola, in gomma naturale bicolore, presenta una finitura scolorita. Sottolineata dagli effetti di texture invecchiata. (Gente, che resti tra noi, questo significa anticipare i trend!)

Smash Metal Glitter (VICTORIA SHOES)

Rush: essenza sportiva

La seconda novità della collezione urban di Victoria è Rush. Un modello dall’essenza chiaramente sportiva, la stessa che ha definito le sneakers nel 1985, e caratterizzato da una grande varietà di texture screpolate. Che incontrano le stampe camouflage jacquard e la rete in nylon interna all'interno, creando un’interazione visiva unica nel suo genere. La suola in gomma naturale incisa con ripetuti motivi a V aggiunge volume e struttura. Il design è complesso, sì, eppure risulta incredibilmente leggero. Dopo tutto... Jump sempre!

Rush Metal Negro (VICTORIA SHOES)

Sneakers che volano alto

Sintonizzandosi con le più gettonate tendenze moda, Victoria Shoes propone anche un riedit del modello Berlin Cyclist. La nuova versione è alta, anche per la gioia di chi ha sempre amato le iconiche platform Barcelona. L’essenza del passato è rinnovata nel segno di un design sofisticato e di un dinamismo urbano.

Barcelona Frambuesa (VICTORIA SHOES)

Suole traslucide

Le sneakers dalle suole traslucide si sono imposte nello street style e hanno catturato il cuore (nonché i piedi) dei fashionisti. Victoria Shoes, come sempre, dice la sua. Propone una suola semi-traslucida, caratterizzata da tonalità che richiamano il caramello e l’ambra. Il modello in questione è il classico Seul, la scelta è ricca. Si va dalle versioni monocromatiche in microfibra screpolata al suede bicolore, passando per effetti metallici granulati e motivi animalier arricchiti da dettagli in finta pelliccia.

Seul con suola traslucida (VICTORIA SHOES)

Sneakers ultralight

Infine, per chi pretende il massimo del comfort e non transige, ci sono le sneakers Cosmos ultralight in nylon metallico di Victoria Shoes. Grazie alla loro forma valorizzano il piede e donano un valore aggiunto a qualsiasi outfit, da quelli più casual con i jeans a quelli più sofisticati. Le varianti colore disponibili: verde, rosso, cioccolato e nero.

Cosmos ultralight (VICTORIA SHOES)