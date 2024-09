Steal the look: dallo street-style di Londra arrivano nuove fashion ideas

S ubito dopo New York è stato lo street-style di Londra ha conquistare i feed delle cool hunter. Ma sai una cosa? Facciamo un recap dei look più hot avvistati tra uno show e un altro!

Durante il fashion month la moda vola da una città all’altra sfidandosi a colpi si street-style look. La tacita competizione tra le settimane glamour non si consuma solo sulle passerelle dei brand ma anche sulle strade metropolitane delle cities. È vero, abbiamo appena visto vari strike a pose della Big Apple, ma poi è stato il turno di Londra che in men che non si dica si è trasformata in un vero set fotografico.

Urge quindi fare un breve summit dei look street-style brit! E chissà che tra colpi di eccentricità, micro trend e girlish combo-fashion tu non possa trovare la tua prossima mise mozzafiato. Preparati a rifarti gli occhi dunque con lo street style targato Londra!

Total denim

Look total denim + suede jacket

Per le giornate incerte, il look total denim è una sicurezza... lo street-style di Londra lo ha promosso a pieni voti! Per rendere unica la tela jeans però devi metterci il tuo touch. Punta su accessori colorati o in suede per degli abbinamenti super!

Frezzled english woman mood

Midi skirt + sweater + handbag + scarf + boots

3,2,1 rom com re-watch! Lo stile da frezzled english woman spopola su TikTok ma anche a Oxford street! Approfittane perché è uno dei trend più comfy che ci sia, ma se hai bisogno di altre ispo ti basterà rivedere i looks di Bridget Jones.

Soks dissing

Loafer + soks

A giugno abbiamo assistito al dissing generazionale del calzino, ebbene che sia corto o oltre la caviglia la certezza è una sola. Lo street-style lo ama perché aggiunge personalità e spezza le misure.

New preppy

Sneakers + mini skirt + gilet over shirt + puffer jacket

All'insegna del back to school, il preppy style si conferma uno dei primi della classe in fatto di coolness. Se vuoi essere una gossip girl 2.0, è la scelta giusta per il tuo guardaroba!

Fantasy cape

Cape + long dress

Cappe e mantelle sono i coat must-have della stagione fredda e i veri british lo sanno. Un po' fiabesche e decisamente teatrali, hanno ipnotizzato lo street-style a suon di “One upon a time“.

Cute bags

La borsa porcospino di JW Anderson

Che siano animaletti o pupazzetti, le cute bags sono irresistibili! È vero, sono leggermente childish ma... non sono adorabili?

Give me a roar!

Leopard coat + black pants + Mary Jane shoes

Decisamente più “aggressive“, la stampa animalier è una delle tendenze più forti della stagione. Più volte avvistata nei looks street-style delle capitali della moda, puoi abbracciarla con un singolo capo o, se te la senti, con un total look. Come direbbe Nigel del Diavolo veste Prada: «La donna moderna scatena l'animale che ha dentro per andare incontro alla grande città...»

In viaggio verso Capri

Capri pants + utility jacket + ballerine

Non sei ancora pronta per l'inverno? Tirati su di morale con i capri pants! Revival dopo revival, eccoli ancora qui, ma occhio alle proporzioni. Per non sbagliare, indossali con un paio di heels così vai sul sicuro!

Olive green mon amour

Trench + shorts + shirt + boots + collant

Army green is the new black! Sei vuoi abbracciare le vibes autunnali allora devi scegliere assolutamente questa shade per la palette del tuo look. Gioca con il ton sur ton e con la texture, fidati: il risultato sarà da stand out moment!