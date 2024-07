I calzini a vista? Mai stati così cool!

A l di là del dissing generazionale che sta dilagando sui calzini, una cosa è certa. Alti o bassi, i socks danno sempre e comunque un twist in più!

Galeotti furono i calzini di Jennifer Lawrence! Se te lo fossi perso, sappi che l’attrice poco tempo fa ha inconsapevolmente innescato una bomba. Anzi ha dato il via a un vero e proprio fashion dissing online, che ha visto schierati da una parte i millennials e dall’altra la Gen Z. L’oggetto del contendere? Proprio l’altezza a cui si dovrebbero portare gli imputati socks e su come questa possa essere un indicatore della generazione di appartenenza. Ma al di là di questa goliardica glamour battle che ci ha mlto divertiti, la certezza è una sola. Alla caviglia o al polpaccio i calzini sono cool e non c’è secolo che tenga!

La scherzosa discussione circa la misura dei calzini e su come possa suggerire l’età di chi li indossa, potrebbe avere un fondo di verità. Tuttavia il vero punto della questione è che forse quando studiamo i nostri outfit dovremmo fare tutte un bel close up sui nostri piedi. Incorporare un bel calzino al look è una scelta di stile da non sottovalutare. È vero che si tratta di un piccolo dettaglio, però fa la differenza. Se sei stata attenta, già quest’inverno avresti dovuto intuirne l’importanza. E quindi sì, il socks (magari bianco) è il giusto items in grado di dare le “misure” e proporzione alla figura.

Shirt + blazer + midi skirt + white socks & sneakers

Se la segui lo sai, Hailey Bieber è una vera addicted dei calzini. Li indossa con tutti i tipi di calzature abbinandoli a micro skirt, pantaloncini, jorts, maxi T-shirt e dress. Ma non è finita qui; vogliamo parlare di suo marito Justin? Lui li porta insieme a sandali bebè! Una combinazione che anche tu puoi ricreare, soprattutto quest’anno che le jelly sandals sembrano essere trend topic. Insomma se davvero ci ha insegnato qualcosa il dibattito nato sull’altezza dei calzini, è che a prescindere sono un item must-have.

E poi.. mai dire mai. Qui sotto trovi una piccola selezione di calzini, ma chissà che anche i controversi pedulini non facciano un come back. Perché si sa, nella moda tutto torna (il più delle volte).

Calzini 1/10 Calzini in cotone ricamati (VOLANTS VOLANT) 2/10 Calzini con disegno (POLO RALPH LAUREN) 3/10 White socks (FORTELA) 4/10 Calzini corti traforati (TEZENIS) 5/10 Calze logate (THE ATTICO) 6/10 Calzini alla caviglia (CALZEDONIA) 7/10 Calzini a coste (UNIQLO) 8/10 Calzini con bordo a volant (H&M) 9/10 Calzini corti trama sportiva (GALLO) 10/10 Sporty socks (GANNI, via Lyst) PREV NEXT