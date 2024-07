Maredamare 2024: a Firenze torna la kermesse dedicata alle tendenze beachwear

C omincia il countdown per il salone internazionale del beachwear, in programma a Firenze dal 20 al 22 luglio. Saranno svelate le tendenze moda mare del 2025 e noi possiamo già darti qualche anticipazione!

L'estate 2024 non è ancora terminata, anzi, ma come tutti gli anni verso la fine di luglio, noi siamo già pronti a scoprire cosa indosseremo in spiaggia per l'estate successiva. Sì perché dal 20 al 22 luglio torna l'appuntamento con Maredamare, la fiera internazionale (e sostenibile, certificata ISO 20121) dedicata al beachwear e al resortwear che svelerà agli addetti ai lavori oltre 250 collezioni. La cornice di Maredamare 2024, giunta alla 17esima edizione, sarà come sempre Firenze, in Fortezza da Basso dove si svolgeranno sfilate, eventi nonché workshop e confronti. E c’è una grande novità: proprio da quest’anno, con il fuorisalone Fuordacqua, Maredamare arriva in tutta Italia con party in store lungo tutto lo Stivale.

Maredamare 2024, un evento unico nel suo genere

“In questa edizione di Maredamare – sottolinea Raffaella Petrossi, direttore generale dei saloni a marchio Underbeach – ospitiamo più di duecento clienti internazionali e una selezione di cento top store italiani. Si aggiungono, con il supporto di Agenzia Ice, oltre venti top buyer profilati da paesi target tra cui Kuwait, America, Libano, Giappone, Kazakistan. In totale quindi oltre trecento tra i migliori buyer del comparto sono ospiti di Underbeach per accedere alla più completa panoramica europea del settore”.

E poi la grande novità, come dicevamo. Maredamare 2024 esce dalle mura della Fortezza da Basso con il fuorisalone Fuordacqua “che, partito lo scorso anno in modo sperimentale – spiega Alessandro Legnaioli, Presidente di Underbeach – oggi arriva in molti negozi italiani, dalla Lombardia alla Sicilia”. Il culmine sarà proprio a Firenze, con Maredamare 2024 e gli eventi esclusivi in programma per le serate di sabato 20 luglio e domenica 21 luglio.

Alla scoperta delle tendenze mare 2025

Le sfilate collettive di Maredamare 2024, previste per sabato alle ore 12.30 e domenica alle ore 17.00, offriranno indicazioni precise sulle direzioni stilistiche e sulle innovazioni che caratterizzeranno l'estate 2025. Le sfilate personali di Bikini Mi.Ma., sabato 20 luglio alle ore 17.30, e di Iconique Spectacle, domenica 21 luglio alle ore 13.00, permetteranno di avere una panoramica completa delle collezioni.

Ma veniamo alla parte che ci fa fremere, cioè le tendenze beachwear 2025. Che raccontano di sartorialità e cocooning, passando – tra l’altro – da un nuovo floreale e un forte accento sulla grafica pop degli anni ’80. Sarà una moda mare caratterizzata da una rinnovata forza espressiva, che cancella definitivamente le incertezze degli anni passati. Esuberante, avvolgente e a tratti didascalica. Da questa edizione di Maredamare emergono 4 temi per l’estate 2025:

Contemporary Twist

A modern boheme

Kawai Chic

Esprit Athletique

Pronta a scoprire tutto nel dettaglio?

Contemporary Twist

Possiamo parlare di un beachwear tailor made fatto di linee che seguono il corpo, dettagliano e lo valorizzano per sedurre. Un’estetica classica ed essenziale che a tratti richiama lo stile anni ’20, enfatizzando il contrasto bianco e nero o caratterizzandosi in certi casi per i drappeggi e le pieghe che richiamano la scuola figurativa greca. Contemporary Twist è anche un tributo all’inclusività, all’unicità e al rispetto del proprio corpo.

Trend Contemporary Twist

A modern boheme

Una tendenza beachwear che rilegge i codici dello stile bohemien secondo il mood contemporaneo. Romantica e allo stesso tempo seducente. Fatta di stampe esotiche, preziosi accessori, audaci bagliori. Ma anche corde ritorte, cinghie tubolari e dettagli artigianali. Il tutto ulteriormente arricchito da combo di colori sofisticati. I toni primari sono abbinati a quelli secondari, ma desaturati per ottenere cromie etniche ed eleganti motivi a tema floreale ispirati all’arte indonesiana.

Trend A modern boheme

Kawaii Chic

In occasione di Maradamare 2024 sarà svelato anche il trend Kawaii Chic. Un’estetica misurata, sussurrata che prende quota con il sentimento delle nuove generazioni, dove la distonia tra vecchio e nuovo cambia le regole della grammatica di stile per tradursi in un linguaggio nuovo e sofisticato. Troviamo i segni del passato, dell’artigianalità: applicazioni, rouches, dettagli uncinetto restituiscono un sapore di casa e di pezzo unico. Tutto è misurato, calibrato. Le texture sono semplici e familiari, le superfici dei tessuti riportano alla natura. Alle due della sabbia, per esempio. I colori sono neutri e “make up”.

Trend Kawaii Chic

Esprit Athletique

Infine la tendenza beachwear 2025 ribattezzata Esprit Athletique: esplode l’energia di un’estate vitaminica. Color block, tagli che richiamano il surfwear ma proposti in “a cool way” con un cuore tecnico e tecnologico, attitudine sportiva senza eccessi e compromessi. Il tessuto passa in primissimo piano e consente di giocare forte con base layer e second layer performanti. La femminilità si svela attraverso colori accesi, energizzanti e un mood pop anni Ottanta. Il design è ergonomico, concentrato sulle linee del corpo per esaltarne le forme.

Trend Esprit Athletique

Quale di queste estetiche definite per la moda mare 2024 ti rispecchia meglio?