Accessori moda mare 2024: i must have per un look da spiaggia super glam

I l costume, certo. I capi da indossare sopra. Ma per un outfit "marino" che si rispetti, gli accessori giocano un ruolo tutt'altro che secondario. Tra borse, cappelli, scarpe e gioielli... fai le tue scelte!

Come vestirsi per andare in spiaggia? Questa è una delle domande più googlate del momento. Altro topic gettonatissimo: look spiaggia 2024. Eh già, la questione è seria. Naturalmente, la decisione chiave è quella riguardante i costumi da bagno, dunque è doveroso un recap delle attuali tendenze. Dopo di che, bisogna capire cosa indossare sopra il costume. Ne discuteremo in un’altra sede (resta sintonizzata!), ma intanto sappi che caftani, parei e camicie bianche occupano il podio. Quindi tocca agli accessori moda mare 2024, cui vogliamo adesso dedicarci. Perché i veri fashionisti sanno bene quanto i dettagli - o presunti tali - facciano la differenza e che peso abbiano nella composizione di un outfit che sia davvero cute&glam. Allora andiamo subito al sodo… E poi in spiaggia!

Borse mare

Zero dubbi: la regina degli accessori per la spiaggia è la borsa. E se dobbiamo fare una classifica delle tendenze moda mare 2024, in tal senso, il podio spetta indubbiamente alle borse in rafia, alle borse in paglia e tutti i modelli che imitano l’effetto di questi materiali naturali. Un grande classico? Sì, ma che si presta a infiniti riedit. E forse è proprio questo il segreto del successo. Altro must have del momento sono le shopper in tela canvas, rigorosamente colorate. Le versioni a righe, stile marinaro, restano dei caposaldi inossidabili. Poi attenzione, perché avanzano a colpi di charme le borse crochet. In tutti i casi, sia ben chiaro: le borse mare si portano anche in città e in ogni altro dove. Qualsiasi barriera è abbattuta.

1/6 Borsa da mare in paglia con ricami (MC2 SAINT BARTH) 2/6 Borsa shopping in crochet (PRADA) 3/6 Borsa mare in canvas (MISS BIKINI) 4/6 Tote bag in tela (ISABEL MARANT) 5/6 Maxi bag in rafia intrecciata (BOTTEGA VENETA) 6/6 Borsa a cesta in rafia (SEZANE) PREV NEXT

Cappelli

Nella lista degli accessori moda mare 2024 ci sono anche i cappelli, ovviamente. Sì, ma quali? Le scelte più trendy sono due: i cappelli fedora in rafia, paglia&Co. e i bucket hat. Ovvero i cappelli alla pescatora, preferibilmente nelle versioni crochet. La lavorazione all’uncinetto, romantica e retrò al punto giusto, continua a convincerci. Ce la siamo messa in testa, nel senso letterale del termine! Alternative? Of course. Se ti piace giocare a fare un po’ la diva, punta sui cappelli da spiaggia a tesa larga o sui turbanti e – raccomandazione! – abbinali a un paio di maxi occhiali da sole dalle lenti rigorosamente nere. Se invece il tuo spirito urban non va in vacanza, calati in testa un baseball cap, indossa una camicia aperta sul costume e... goditi la tua estate!

1/7 Cappello bucket in rafia (CELINE) 2/7 Cappello fedora 100% paper (BARTS) 3/7 Bucket hat in cotone crochet (LOUIS VUITTON) 4/7 Cappello in cartapaglia intrecciata (H&M) 5/7 Turbante in maglia crochet (MISSONI via NET-A-PORTER) 6/7 Visiera in paglia (PRIMARK) 7/7 Baseball cup rosa con logo effetto metallizzato (NEW ERA) PREV NEXT

Scarpe per la spiaggia

Passiamo alle scarpe per andare al mare. I trend moda ruotano intorno a una parola vincente: ciabattine estive. Suola flat, design essenziale ma non privo di decorazioni, raffinatezza che fa rima con comodità. Su un fronte opposto, eppure con lo stesso grado di appeal, ecco le ciabatte platform. Passando dalle ormai iconiche slides. A pari merito con quest'ultima tipologia troviamo le infradito, che mai e poi mai metteremo in discussione e che indossiamo non solo in spiaggia (diciamolo). Un twist di vivacità in più? Le jelly shoes, che ci fanno un po’ tornare bambine e ci travolgono con i loro colori e la loro allegria.

1/5 Sandalo in cotone ricamato (DIOR) 2/5 Espadrillas in rafia con cristalli (GUCCI) 3/5 Ciabattina jelly in pvc con pietre Swarovski (CASADEI) Courtesy of press office 4/5 Infradito con stampa mood brasiliano (FARM RIO x HAVAIANAS) 5/5 Ciabatte slides in gomma (FENDI) PREV NEXT

Jewels under the sun

I gioielli da spiaggia sono un’ondata di positive vibes: colorati, glam, energetici. Le tipologie più gettonate di quest’estate 2024 sono 3 e al primissimo posto si collocano - spoiler - le collane girocollo boho chic con perline colorate. Se abbinate a catene con ciondolo, per un effetto "multifilo", lo strike è garantito. Se sei una fashionista degna di questa definizione, poi, stai cercando la tua belly chain oppure l’hai già trovata: sì, ci riferiamo alla collana da pancia. La chiamano anche waist chain, cioè catena in vita. Un altro tocco glamour arriva in direttissima dalle cavigliere, e qui puoi decidere se continuare a percorrere la strada dello stile boho oppure puntare sull’essenzialità. Quali sono i tuoi jewels preferiti under the sun e, in generale, quali gli accessori moda mare 2024 a cui mai e poi mai rinunceresti?

1/5 Cavigliera in acciaio con stella e perline (BROSWAY) 2/5 Cavigliera con cristalli (AMINA MUADDI via MYTHERESA) 3/5 Belly chain multifilo (BERSHKA) 4/5 Collana in Pvc (MIRIAM NORI) 5/5 Collana di pietre di vetro azzurro con conchiglia placcato oro (BIJOU BRIGITTE) PREV NEXT

