Come indossare il pareo: 5 idee glam direttamente da TikTok

U n abito drappeggiato con scollo Marilyn, una gonna con maxi rosa 3D e non solo: ecco le inspo più originali che abbiamo scovato su TikTok.

C’è stato un periodo in cui sembrava tramontato, o comunque regalato tra gli outfit meno carismatici. Invece no: il pareo è tornato di moda, anzi è tra i pezzi chiave dell’estate 2024. Lungo, corto, con frange, coloratissimo o più sobrio, dall’impronta etnica o più classica, esige un ruolo da protagonista quando si tratta di beachwear. Ed è assolutamente VIETATO non metterlo nella valigia per le vacanze al mare. Perché è uno di quei capi camaleontici e strategici che sciolgono dilemmi e regalano magnifici input alla creatività. Anche quando veniamo colte alla sprovvista. Metti caso: sei al mare, salta fuori l’idea di un aperitivo con le besties e non c’è tempo di andare a casa a cambiarsi. Oppure ti vien voglia di startene tutto il giorno fuori casa, godendo dell’estemporanea vita in spiaggia con annessi e connessi, senza troppi pensieri ma con la certezza di non tradire il tuo spirito da it-girl. Ecco. Un pareo, un solo pareo, può essere sufficiente. Perché si trasforma in mille modi diversi, alcuni anche sorprendenti. E qui entra in gioco TikTok, che in fatto di inspo ha ben pochi rivali.

Perché sì, il pareo si annoda su un fianco a mo’ di gonna lunga. Si annoda, incrociato, dietro il collo e così diventa un vestito. Ma possiamo andare parecchio oltre. E proprio su TikTok scende una pioggia di idee che aprono nuovi orizzonti. Te ne mostriamo alcune tra le più interessanti. Passa subito dalla teoria alla pratica!

Trasformare il pareo in una minigonna

Come si annoda un pareo per ottenere un effetto diverso dal solito, dunque? Cominciamo da un’idea semplicissima. Obiettivo: trasformarlo in una mini gonna. Basta piegarlo più volte, avvolgerlo intorno ai fianchi lasciando un lembo fuori e poi fare – appunto – un bel nodo. Voilà. Prendi nota: la combo pareo e camicia di lino, meglio se bianca, è la più votata dai fashionisti di origine controllata.

Gonna con fiore 3D

Pian piano alziamo il tiro. Se ti dicessimo che il pareo può diventare una gonna con rosa 3D (e i fiori 3D sono tra le tendenze fortissime del 2024)? Più facile che a dirsi, dai un’occhiata. È tutto un gioco di pieghe, ma procurati un elastico!

Mini dress drappeggiato

Una vera chicca: il pareo indossato come mini abito drappeggiato con scollo Marilyn. Un look perfetto per le serate estive... e anche iper-sensuale. Ci vuole qualche minuto in più rispetto alle idee precedenti, giusto per drappeggiare al meglio, ma resta un'operazione estremamente semplice. Questa non la sapevi, eh? Scoprire come indossare il pareo è una sorta di viaggio lungo le strade della fantasia!

#pareos #tahiti ♬ son original - aimata_tahiti @aimata_tahiti Girls you have been so much to ask for tutorials on how to tie your pāreu ! So we are happy to introduce you to our new exclusive content : our AIMATA TUTOS ! We can’t wait to see all of you girls try it ! #aimatatutos

Il pareo diventa un maxi gilet

Se ti stai chiedendo come fare un copricostume con un pareo, ecco un video TikTok che sta diventando virale. Questa ragazza incanta la folla trasformando – in pochi attimi – il proprio pareo in un gilet lungo. Da indossare sul costume, sì, ma anche su un paio di shorts e un top. L’outfit estivo è pronto.

Come per magia... Robe dress!

Adesso siamo tutti più ferrati su come indossare il pareo, questo è sicuro. Per finire in bellezza, un’idea più sofisticata ed elegante: questo semplice pezzo di stoffa si trasforma, come per magia, in un abito vestaglia. Qui ci vuole un po’ di manualità e attenzione in più, ma giusto la prima volta. Poi i gesti diventeranno automatici. E di volta in volta, dovrai solo decidere quale cintura abbinare.