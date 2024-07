Moda Mare 2024: dal beachwear agli accessori, le tendenze per un’estate al top

Vogliamo stare comode. Anche in spiaggia. Essere libere di muoverci, con il corpo e con la testa. E la moda mare 2024 risponde bene a questa nostra esigenza. I costumi da bagno sono cute sì, ma al contempo comodi e funzionali. Per valorizzare la nostra femminilità e le nostre curve, qualunque traiettoria esse seguano. Le proposte più trendy? Triangoli, cut out, coloratissime stampe floreali. Anche bagliori che acquistano forza con la luce del sole: perline, cristalli, applicazioni preziose. Un’estate esplosiva, questa.

Kiabi - Collezione Moda Mare 2024

Lo swimwear e il beachwear 2024 riflettono le tendenze moda prêt-à-porter, in un continuum che per certi versi abbatte confini e distinzioni. Anche a proposito di costumi da bagno, dunque, ci lasciamo sedurre dai design che s’inquadrano nello stile retrò: vita alta, scolli halter (all'americana), drappeggi o linee ultra essenziali, volant. Facile sentirsi un po’ diva degli anni Cinquanta!

Elise Beachwear - Collezione 2024

L’abbigliamento da spiaggia, in questa caldissima estate 2024, passa in primo piano. Ci fa sentire belle e libere, anche dandoci la possibilità di interpretare un mood orientale. Esotico. È un trionfo di morbidi caftani, kimoni, parei, chemisier da lasciare strategicamente aperti. Tessuti lievi, in alcuni casi trasparenti, comunque complici di giochi seduttivi basati sul vedo-non-vedo, che lasciano poco spazio all'immaginazione. È anche un trionfo di colori accesi e di fantasie. Oppure, al contrario, di tinte unite e tonalità neutre che ci riconnettono alla terra e alla natura. Il requisito essenziale? Un look da mare che sia perfetto da sfoggiare anche… in città.

Bikini Mi.Ma. - Collezione SS24

La connessione con la natura, dicevamo. Sì, è questa un’altra caratteristica della moda mare 2024. Passa attraverso non soltanto colori neutri e sobri, ma anche attraverso tessuti e materiali naturali come il cotone, il lino, la seta. E prende forma pure attraverso gli accessori da spiaggia, più importanti che mai. In testa ai must have indiscussi, nessun dubbio: borse e cappelli di paglia. Oppure altri materiali che permettono di replicarne fedelmente l’aspetto.

Mango - Collezione Teen

Le tendenze beachwear 2024 sono anche un invito ad ascoltare (e ad emanare) le proprie vibes positive. Tramite i colori, appunto. I design originali, più o meno audaci. Una leggerezza materica che diventa leggerezza dello spirito. Lasciamoci andare, è estate!

Miss Bikini - Collezione 2024

Non c’è nulla di complesso o troppo elaborato, nella moda mare 2024. Nulla di sofisticato. Eppure, il risultato è spesso di grande impatto. Perché siamo di grande impatto NOI, quando riusciamo a sentirci pienamente noi stesse e a nostro agio nell’ambiente che ci circonda. La moda è sempre più “vicina” ai nostri stati d’animo.