Alza la temperatura con lo stile flapper!

G li anni ‘20 tornano ad essere super hot. Il flapper style si rinnova ma non tradisce il suo dna. Preparati a essere ruggente e cool!

Eravamo impegnate in una piccola sessione di shopping quando ci siamo imbattute in uno, due, tre abiti in stile flapper. Coincidenza? Crediamo proprio di no! Già dalle sfilate ne avevamo il sentore ma sapevamo che i ruggenti anni venti sarebbero tornati trend topic questa stagione. Ovviamente rivisitati, modernizzati e con quel twist 2.0 che farebbe invidia pure al guardaroba glamour della Daisy Buchanan del Grande Gatsby. D’altra parte non c’è secolo che tenga, perché è proprio come sosteneva Coco: «La moda passa, ma lo stile resta».

Abito in stile flapper + hobo bag

Quindi, visto che stiamo parlando della ribalta dello stile flapper, capiamo quali sono i pezzi chiave di questa lungimirante (e a tratti molto audace) “tendenza”. Il capo più iconico e immediatamente riconoscibile è chiaramente l’abito scivolato, senza maniche, il più delle volte decorato con punti luce e con la vita non segnata o abbassata. Se vuoi un esempio di flapper dress à la manière contemporanea allora ripassa la sfilata di Prada primavera-estate 2024. E dal momento che andrai a (ri)vederla stai molto attenta: ti accorgerai in effetti che ci sono anche altri elementi distintivi dei roaring twenties sulla pedana di Miuccia Prada…

Camille Charriere con una gonna con frange in contrasto

Di cosa stiamo parlando? Di cardigan e frange che, per l’appunto, rientrano nel perfetto stile del periodo flapper. Se per i primi capiamo che non sia il massimo indossarli a 40 gradi all’ombra, per le amate fringe hai notevolmente più margine di manovra. Ai fashion shows estivi di Gucci e Burberry le puoi avvistare su gonne svolazzanti e con filamenti scintillanti. Da Bottega Veneta e Dior, invece, le puoi ammirare in diversi materiali e cucite sugli abiti da indossare nel daywear e nel nightwear.

Copricapo di perle + shirt

Vuoi sfoggiare il flapper style a piccole dosi? Allora abbiamo una buona notizia: puoi benissimo puntare sugli accessori. Certo l’effetto sarà meno lampante di quello di un dress ma, se scegli bene, sarà comunque degno di nota. Opta per le classiche Mary Jane o, da quando il sole tramonta, osa con i famosi copricapi preziosi. Fidati, non passerai inosservata!

Qui ti lasciamo sbirciare una piccola selezione di capi roaring twenties, ora tocca a te decidere come re-interpretare la nuova femminilità!

Flapper style 1/11 Abito ricamato in tulle (MIU MIU) 2/11 Midi dress con dettagli preziosi (ANNA MOLINARI BLUMARINE, via Yoox) 3/11 Abito bianco effetto stropicciato (ZARA) 4/11 Abito midi in pizzo (SUSAN FANG, via Mytheresa) 5/11 Abito dritto con pizzo (MANGO) 6/11 Fringed dress (BURBERRY) 7/11 Mini abito vita bassa (DUDU, via Mytheresa) 8/11 Leather dress (PRADA) 9/11 Tie-waist silk dress (COS) 10/11 Gonna con frange (TWINSET) 11/11 Gonna midi in tulle con piume (DES PHEMMES, via LuisaViaRoma) PREV NEXT