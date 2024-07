Il caftano è il principe del beachwear? Sì, ma si indossa anche in città

C on il suo fascino esotico e le linee comfy, ha scalato la classifica dei capi più trendy della moda mare 2024. Ma è anche un passepartout per i look urban chic.

Le sue origini sono esotiche e remote. Le linee ampie, morbide, sensuali. Il design senza tempo. Hai già indovinato? Sì, ci riferiamo al caftano. Eletto ufficialmente principe della moda mare 2024. In realtà è tornato in auge da un po’, almeno un paio di anni. Ma è questa estate che ne ha decretato l’ascesa e il successo definitivo, complici molte collezioni e gli input dei design, nonché l’ufficiale approvazione di parecchie fashioniste che lo stanno sfoggiando in ogni dove e in mille modi diversi. Aggiungiamo che il caftano è il pezzo forte dell’estetica Chic Desert Aunt, lanciata su TikTok e destinata a diventare prestissimo virale. E adesso la questione più importante: il caftano domina sulle spiagge, indubbiamente. Ma è approdato anche in città, piazzandosi tra i protagonisti dei look street style più glam.

Caftano + bijoux estivi

Infinite versioni

Realizzato in tessuti naturali e/o lievi, il caftano è fresco. E con queste temperature, girls, la questione è fondamentale. Un’altra cosa bella è che si presta a un’infinità di interpretazioni diverse, senza perdere quell’allure che sembra raccontare di terre lontane.

Le versioni più tradizionali, definiamole così, sono quelle con gli orli e le maniche lunghe. Che catturano l’attenzione anche grazie a mirabili combo cromatiche e stampe ipnotiche. Ma ci sono anche i caftani corti, come quelli a tinta unita. E pian piano avanzano le proposte concepite in chiave contemporanea; quelle con cut out, per esempio. Su un altro fronte, troviamo l’essenzialità che sfocia quasi nell’austerità. Su un altro ancora, ecco invece i caftani che prendono forma da intriganti giochi di trasparenze. Ce ne sono per tutte, è proprio il caso di dirlo.

Il passepartourt dell’estate 2024

Quando si indossa il caftano? Ecco, è proprio la risposta a questa domanda che ne fa un capo indispensabile per l’estate 2024. Da mettere assolutamente nella valigia delle vacanze, certo. Un solo caftano permette di creare almeno 3-4 look a seconda del contesto e dell’orario. Vai al mare e puoi abbinarlo a un paio di infradito, ciabattine, Birkenstock. Poi una borsa e un cappello di paglia e il gioco è fatto.

C’è in programma un aperitivo? Caftano+sandali flat (oppure mules)+clutch. E poi arriva il momento dei look da sera con caftano: un sandalo con tacco, una mini handbag, i gioielli giusti – per esempio un bracciale bone e/o, anelli bold, una collana multifilo – e sei pronta. Per uno special moment, puoi puntare sui caftani più preziosi; quelli fatti con tessuti pregiati e arricchiti da ricami, perline, fili d’oro e d’argento.

Caftano + sandali con lacci e tacco alto + mini handbag

Ma aspetta, non abbiamo finito. Pensa a quei caftani aperti e svolazzanti, pronti a rivelare maliziosamente il costume. Non sono da bannare per la sera, anzi! E it-girl appartenenti alla Gen Z hanno trovato la soluzione: un paio di shorts, anche in denim, e via!

Caftano + shorts in denim

E adesso come abbiamo visto non solo quando, ma anche come si indossa il caftano, non resta che scegliere il modello che fa battere il cuore!

Courtesy of press office 1/10 Caftano in chiffon designo sirena (CLARA AESTAS) Courtesy of press office 2/10 Caftano nero con ricami e laccio in vita (ELISE BEACHWEAR) Courtesy of press office 3/10 Caftano in crepe de chine (MOMONÌ) 4/10 Caftano corto con frange (MISSONI) 5/10 Caftano in seta (ASPESI) 6/10 Caftano in chiffon stampato (MAX MARA) 7/10 Caftano degradé con maniche a farfalla (PIN UP STARS) 8/10 Caftano in lino con decorazioni in perline (LORO PIANA) 9/10 Caftano in jersey con spacchi laterali 10/10 Caftano a righe con scollo a V (H&M) PREV NEXT