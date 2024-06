T riangoli, dettagli preziosi, tessuti che brillano sotto il sole, ispirazioni che arrivano da lontano: scopri tutti i trend di questa stagione e fai la tua scelta!

... Che il countdown per le vacanze abbia inizio! Se la tua meta è al mare, probabilmente in questo preciso momento sei alle prese col fatidico dilemma: quali sono i costumi da bagno 2024 più cool? Stiamo per svelarteli, ma prima focalizziamoci sul fil rouge che unisce le varie tendenze moda.

Sono costumi che coniugano perfettamente la femminilità, l’estetica e il comfort. Requisito, quest’ultimo, a cui ormai non rinunceremmo per niente al mondo. In nessun caso, figuriamoci in spiaggia o a bordo piscina, quando arrivano i momenti del sospirato relax. Sono capi che valorizzano qualsiasi silhouette, funzionali, curati in ogni minimo dettaglio. Sostengono, si adattano al nostro corpo, diventano espressione della nostra personalità. Quanto a design, c’è da dire che si fanno notare ma senza eccessi. I costumi da donna più cute sono quelli realizzati in tessuti lucidi o arricchiti da dettagli materici: perle, strass, rouge, anche fiori 3D. Ma sono anche quelli che richiamano gli stilemi di un tempo, perché lo stile retrò è arrivato fino alla riva del mare.

I colori? Prevalgono quelli vitamici o delicati (leggi pastelli), le tonalità naturali e gli intramontabili nero e bianco. Le grafiche si rifanno quasi sempre alla natura, sono allegre e affascinanti. Anche “esplosive”, in alcuni casi. Di certo hai già le idee più chiare, vero? Allora completiamo l’opera.

Il triangolo... Sì!

Bikini con top a triangolo della collezione Calzedonia 2024

Il check dei costumi da bagno 2024 a prova di it-girls non può che partire dal classico bikini a triangolo. Almeno uno DEVI AVERLO, non si transige. A sancire questo trend sono state diverse celebs fra cui Kendall Jenner, che ha inaugurato la stagione con una proposta by Calzedonia. Ed ecco una tendenza nella tendenza: il costume in questione è color lime effetto seta, piuttosto lucido. I tessuti di questo genere vanno forte, anzi fortissimo. Come le applicazioni materiche, fiori compresi.

1/6 Triangolo imbottito in tessuto lucido effetto seta (CALZEDONIA) 2/6 Brasiliana con lacci in tessuto lucido effetto seta (CALZEDONIA) Courtesy of press office 3/6 Bikini con dettagli floreali 3D (LA REVÊCHE) Courtesy of press office 4/6 Top con laccetti (PRIMARK) Courtesy of press office 5/6 Slip regular (PRIMARK) 6/6 Bikini multicolor crochet (MISSONI via LUISAVIAROMA) PREV NEXT

Perle, cristalli & Co

Bikini della collezione PE di Clara Aestas

Materia, tridimensionalità, bagliori e riflessi: sono altre caratteristiche che definiscono le tendenze dei costumi da bagno donna per questa bollente estate 2024. Come si concretizzano? Attraverso un sapiente uso, non necessariamente parco, di cristalli, perline, paillettes. Che, insieme alla luce del sole, creano ipnotici giochi di riflessi. Wow!

Courtesy of press office 1/5 Bikini con micro cristalli (FISICO) Courtesy of press office 2/5 Bikini con cristalli multicolor (CLARA AESTAS) 3/5 Bikini a fascia con paillettes (YAMAMAY) 4/5 Costume drappeggiato con cristalli (FORTE FORTE) 5/5 Costume con allacciatura al collo e perline (LA PERLA) PREV NEXT

Stile retrò

Bikini della collezione Teen di Mango

C’era da aspettarselo e ne siamo felici: dalle passerelle e dallo street style, lo stile retrò approda nel beachwear. Bikini a vita alta e/o chiusi dietro il collo, costumi interi dal taglio morbido o al contrario scultoreo, che sottolineano abilmente il punto vita. Romantiche nuance pastello o colori intramontabili come il nero, il bianco, il blu navy. In alcuni casi, spalline arricciate e ricami, sinuosi (nonché strategici) drappeggi, zero spalline e scolli a cuore. Una sorta di viaggio negli anni ‘50, ’60, ’70. Qual è il decennio in cui ti identifichi meglio?

Courtesy of press office 1/6 Bikini con slip a vita alta e bottoni (VELIA) Courtesy of press office 2/6 Bikini pastello design onde (MANGO) Courtesy of press office 3/6 Costume intero con incrocio posteriore (MALO) Courtesy of press office 4/6 Bikini crochet con laccetti (SHEIN) 5/6 Costume intero senza spalline (LIDO via LUISAVIAROMA) Courtesy of press office 6/6 Costume degin design in mesh all-over (WOLFORD) PREV NEXT

Stampe floreali

Anche i costumi con fantasie floreali si sono imposti tra le tendenze moda mare 2024. E convincono tutte grazie alle possibili declinazioni. Che sono praticamente infinite, anche se abbiamo messo a fuoco le più carismatiche: stampe eyecatching, cromaticamente accese e anche piuttosto grandi, e sul fronte opposto un romanticismo che passa da nuance più sobrie e dimensioni più contenute.

Courtesy of press office 1/5 Costume intero cut out con incrocio anteriore (BEA STUDIO) 2/5 Bikini multicolor (ROTATE via LUISAVIAROMA) Courtesy of press office 3/5 Costume in jersey di nylon riciclato ed elastan (PATAGONIA) 4/5 Top bikini imbottito (H&M) 5/5 Slip con laccetti (H&M) PREV NEXT

Cut out

Negli ultimi anni hanno fatto furore, per quest’estate eccoli nuovamente in scena. Pronti, ancora una volta, a farci innamorare con la loro… malizia. Stiamo parlando dei costumi cut out, di quei tagli che svelano ma non troppo, che intrigano e danno movimento ai design. Qui bisogna solo decidere su quale parte del corpo direzionare gli sguardi!

Courtesy of press office 1/5 Costume intero effetto tie dye (AMOTEA) Courtesy of press office 2/5 Costume monospalla (TRIUMPH) 3/5 Monokini con oblò davanti (MEFUI) 4/5 Costume cut out con laccetti (MC2 SAINT BARTH) 5/5 Costume intero color block con cuori (TWINSET) PREV NEXT