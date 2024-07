Outfit spiaggia 2024: un’ondata di inspo per i tuoi look in riva al mare

C ome vestirsi per andare in spiaggia: è uno dei dilemmi fashion che ci uniscono in questi giorni. Ma siamo pront* a scioglierlo con una serie di idee perfettamente allineate alle tendenze moda mare 2024!

Dunque, facciamo un po’ il punto. Sulle tendenze costumi da bagno siamo ormai preparatissim*. Abbiamo anche individuato gli accessori moda mare più trendy del momento e che meglio si sintonizzano sulle nostre personali vibes. Adesso ci dedichiamo agli outfit da spiaggia 2024. In altre parole: come vestirsi per andare in spiaggia? La faccenda è seria, girls. Perché non possiamo mica infilare sul costume la prima cosa che capita, vade retro! I looks da sfoggiare in riva al mare meritano estrema attenzione, su questo sicuramente siamo tutte d’accordo. E devono essere glam, sì, ma anche freschi e pratici. Fa caldo, molto caldo!

Allora, ecco cosa abbiamo fatto. Abbiamo messo insieme 5 look da spiaggia che si traducono in una vera e propria ondata di ispirazioni. Puoi scegliere se replicarli fedelmente oppure considerarli semplici input e reinterpretarli liberamente. Non paghi, condividiamo con te altre proposte che riteniamo molto interessanti. Che ne dici? Abbiamo stuzzicato la tua curiosità, ne siamo certi. Tuffati!

Abito crochet

Crochet dress

Entriamo subito nel vivo del nostro focus sugli outfit da spiaggia 2024 con una tendenza che ormai si rinnova da qualche stagione, senza perdere un solo grammo di fascino: l’abito crochet. La lavorazione all’uncinetto intriga, con quei maliziosi giochi di vedo non vedo. Cela un’impronta retrò che ci riporta agli anni 60, 70 e dintorni. E allo stesso tempo, si presta alle più svariate interpretazioni. Lungo o corto, l’abito crochet è perfetto per le giornate al mare (con aperitivo annesso). Abbinalo a un paio di sandali bassi e a un cappello in rafia a tesa larga: sarai imbattibile!

Courtesy of press office 1/3 Abito lungo in maglia oro (BIKINI MI.MA.) 2/3 Sandali Oran in pelle (HERMÈS) 3/3 Cappello in rafia a tesa larga (RALPH LAUREN) PREV NEXT

Gonna+top

Set gonna + top coordinati

Vuoi creare un look da spiaggia easy, ultra comodo, di quelli che fanno sentire libere e felici? Proponiamo la combo gonna midi/lunga e top cropped. Gonna dritta, meglio ancora. Che mette in risalto la silhouette ma senza costrizioni. Che poi, a pensarci bene, questo outfit si può “scomporre” tranquillamente. Indossando la sola gonna con il pezzo sopra del bikini o il top con un pareo. Per completare l’opera, ciabattine flat e via.

Courtesy of press office 1/3 Gonna midi tie-dye (MANGO) Courtesy of press office 2/3 Top cropped tie-dye (MANGO) 3/3 Sandalo con tomaia in cotone ricamato (DIOR) PREV NEXT

Shorts+camicia

Set camicia + shorts stampati

Proseguiamo con un look informale ma anche diverso dal solito, composto da shorts e camicia. Quest’ultima, lo sappiamo benissimo, soprattutto se ampia, si può indossare anche come copricostume. Se decidi di puntare su un outfit del genere, osa con i colori e le fantasie. Scatenati, porta in spiaggia tutta la tua energia positiva e incanterai tutti. Vedrai.

Courtesy of press office 1/3 Pantaloncini in cotone (CALZEDONIA) Courtesy of press office 2/3 Shorts in cotone (CALZEDONIA) 3/3 Sandalo effetto vernice (BIRKENSTOCK) PREV NEXT

Caftano

Caftano

Complici anche parecchie collezioni e sfilate, il caftano è stato eletto pezzo forte degli outfit da spiaggia 2024. Definirlo comodo è riduttivo, sta bene a tutte e diciamolo: è anche strategico/rassicurante. Nonché dotato di un non-so-che di misterioso. La scelta è ampia, tra modelli basic e modelli coloratissimi. Preziosi, anche. Anche qui, per quanto riguarda gli accessori proponiamo l’accoppiata sandalo basso+borsa in materiali naturali.

1/3 Caftano in cotone (BARTS) 2/3 Sandalo infradito in pelle (VALENTINO GARAVANI) 3/3 Borsa in foglie di palma e pelle (CELINE) PREV NEXT

Esotico kimono

Kimono + costume one piece coordinato

Per certi versi possiamo considerarlo un’alternativa al caftano, del resto hanno in comune le origini esotiche. Il kimono, però, è un tantino più... audace. Anche un po’ più sensuale, dai. E se proprio vuoi fare le cose in modo impeccabile, ci sono i set kimono e costume abbinato che ti aspettano. Per alzare ulteriormente il tiro, fantasie eyecatching e raffinatissime. Infine, sandali oro oppure argento.

Courtesy of press office 1/3 Caftano fantasia Moon (CLARA AESTAS) Courtesy of press office 2/3 Costume intero fantasia Moon (CLARA AESTAS) 3/3 Sandali argento (GIUSEPPE ZANOTTI) PREV NEXT

Altre inspo beachwear 2024

Ma le idee per outfit da spiaggia trendy&glam non sono ancora finite. Dai un’occhiata a quest’ultima gallery: troverai altri caftani, parei, vestiti da spiaggia. E forse anche qualcosa che non ti aspetti!

Courtesy of press office 1/5 Abito lungo fantasia mandala (MOMONI) Courtesy of press office 2/5 Pareo fantasia jungle (SHEIN) Courtesy of press office 3/5 Mini dress bianco svasato con ricami (PRIMARK) Courtesy of press office 4/5 Caftano fantasia animalier (FISICO) Courtesy of press office 5/5 Caftano nero con decorazioni in vita (ELISE BEACHWEAR) PREV NEXT