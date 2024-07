Dalla campagna Adidas con Bella Hadid a Kim Kardashian per Balenciaga: fashion recap della settimana

T orna il consueto appuntamento con le ultime notizie moda. Tra nuove collezioni, campagne e inedite collab... sono stati giorni molto intensi!

Una settimana molto interessante, questa, per quanto riguarda le ultime notizie moda. Adidas ha lanciato la sua nuova campagna globale e tra i protagonisti c’è una Bella Hadid più magnetica che mai: guardare per credere. Barbie compie 65 anni e festeggia – tra l’altro – con una collezione firmata MC2 Saint Barth. Il brand giapponese Onitsuka Tiger celebra il 75esimo anniversario a lo fa davvero in grande stile, prima a Parigi e poi a Tokyo.

Il Letter Dress di Desigual continua a far furore, grazie soprattutto a Taylor Swift (o più precisamente al suo stile), mentre Vans lancia la prima collezione realizzata insieme a PaperGirl. Dulcis in fundo, l’inarrestabile Kim Kardashian rende un (sensuale) omaggio a Marilyn Monroe. Let's go!

Bella Hadid tra i protagonisti della nuova campagna Adidas

Tra i protagonisti delle ultime notizie moda c'è una top model amatissima dalla Gen Z, nonché navigata trendsetter: Bella Hadid. È infatti tra i protagonisti della nuova campagna globale Adidas, dedicata in primis all’iconica sneaker SL 72. Ed è assolutamente magnifica, con un completo hot pants+t-shirt in perfetto stile tenniscore. Gli altri interpreti sono il calciatore Jules Koundé, il creativo polimorfo A$AP Nast, la musicista Melissa Bon e la modella Sabrina Lan. Tutti immortalati dall’obiettivo di Kenny Germé.

Oltre alle immagini è stato realizzato un corto per la regia di Thomas Lachambre, in cui viene rappresentato concettualmente il fenomeno della crescita esponenziale degli Originals che hanno indossato e reso propria SL 72: dal primo volto Original ai 1000 Originals che oggi la indossano. Il fil rouge visivo della campagna è il bouquet, oggetto simbolico che viene consegnato agli atleti sul podio. Un richiamo allo sport, alle Olimpiadi e una connessione con le nuove cinque colorazioni SL 72. I fiori, inoltre, vogliono essere un ringraziamento simbolico che il brand rivolge alla community per aver reso le sneakers SL 72 il must have della prossima stagione. Cinque le nuove varianti cromatiche: rosso, bianco, giallo, nero e blu.

Bella Hadid nella nuova campagna globale Adidas

MC2 Saint Barth: una capsule per il 65esimo anniversario di Barbie

Barbie compie 65 anni e se li porta alla grande, non c’è che dire. Per festeggiare la fashion doll più famosa al mondo, MC2 Saint Barth e Barbie hanno lanciato una collezione esclusiva. Che intende rappresentare anche l’idea di una bellezza senza tempo e il desiderio di trasmettere la passione per ciò che si ama di generazione in generazione.

Sono capi pratici e versatili, glam ma effortless: t-shirt girocollo, felpe hoodie, costumi da bagno. Sia per donna che per bambini, il che consente di creare anche divertenti look “mini me”. Della palette, naturalmente, fa parte il pinkcore. Declinato in diverse nuance. La collezione è in vendita presso i negozi monomarca e sull’e-commerce MC2 Saint Barth.

T-shirt donna e bambina - Barbie x Saint Barth

Onitsuka Tiger festeggia (in grande) i suoi primi 75 anni

Andiamo avanti con il recap delle notizie moda per scoprire che c’è un altro anniversario da festeggiare: quello del fashion brand giapponese Onitsuka Tiger, che taglia il traguardo dei 75 anni. E lo fa in grande stile, con una serie di eventi sugli Champs-Élysées di Parigi e a Jingumae, Tokyo. Dal 22 luglio al 17 agosto, in uno storico edificio del XVIII secolo sugli Champs-Élysées generalmente non accessibile al pubblico, prenderà vita l’Hotel Onitsuka Tiger. Un luogo di intrattenimento sperimentale, in cui Onitsuka Tiger offrirà una serie di attività che spazieranno dalle esperienze culinarie alla moda, dall’ospitalità ai viaggi, dalla musica agli appuntamenti artistici. Saranno anche allestite un’esposizione di scarpe d’archivio e una mostra fotografica dedicata proprio al percorso del marchio.

Nel distretto di Jingumae a Tokyo, invece, dal 9 al 25 agosto sarà possibile visitare una mostra fotografica di 75 paia di scarpe d’archivio Onitsuka Tiger. Ci saranno anche un’esposizione in anteprima mondiale di opere d’arte ispirate a Onitsuka Tiger e un breve video tour dei negozi Onitsuka Tiger nel mondo, creato utilizzando la grafica computerizzata, la tecnologia XR e il motion capture. In più, un’installazione dedicata all’ultima collezione. Verranno inoltre svelati 5 pezzi esclusivi realizzati per il 75° anniversario, riedit di modelli che appartengono all’heritage di Onitsuka Tiger.

Hotel Onitsuka Tiger

Il Letter Dress di Desigual ispirato alla cultura pop moderna

Hai visto il Letter Dress di Desigual? Da quando i fan di Taylor Swift l’hanno “eletto” ispirazione dall’album Tortured Poets Department durante l’Eras Tour, è diventato praticamente virale. Frutto di una fusione di cultura pop moderna ed estetica vintage, il design unisce un testo scritto a mano e una serie di illustrazioni floreali. Vengono in mente anche le stampe dei vecchi giornali e le lettere che si mandavano un tempo tramite postino, guarda anche tu!

Il vestito è inoltre caratterizzato da una silhouette dritta, una caduta fluida, spalline sottili e una lunghezza midi che ne incrementa il grado di versatilità. Non c’è voluto molto prima che alcune persone facessero notare sui social media le somiglianze con un look sfoggiato dalla Swift durante il suo tour. Ovvero un abito in taffetà bianco con corpetto steccato, drappeggio sui fianchi e le sue stesse parole (I love you, it’s ruining my life) che corrono lungo la gonna asimmetrica. In effetti le somiglianze ci sono tutte!

A sin., il Letter Dress di Desigual. A dx., l'abito con stampa lettering indossato da Taylor Swift

Vans presenta la co-lab con PaperGirl

Tra le ultime notizie moda troviamo anche la nuova collaborazione fra Vans e PaperGirl, cioè il brand “gemello” dello storico café di Parigi PaperBoy. Vans x PaperGirl nasce dal desiderio di James Dridi e Jeanne Gutierez – i fondatori del locale – di creare qualcosa di speciale per le donne. Nasce così il modello “polka dot” ideale, pensato per tutta la famiglia. La scarpa di punta è la LX Old Skool, disponibile anche per i più piccoli. Il modello Vans x PaperGirl Old Skool reinterpreta la suola e la tomaia della classica Sidestripe con l’aggiunta di pois su tutto l’upper della scarpa, sulle solette e sulla suola in gomma waffle. Il logo PaperGirl, invece, si trova sul contrafforte del tallone.

Sono inoltre presenti 3 set di lacci: bianchi o rosa, con inserti fosforescenti, oppure neri con il logo PaperGirl e inserti rosa petalo. La versione per bambini sostituisce i lacci con una doppia chiusura a strappo. La collezione comprende anche il modello Vans x PaperGirl Authentic 44, ispirato alla Authentic bianca indossata dalla ragazza presente nel logo PaperGirl. La tomaia in canvas di questo modello classico si trasforma in una tela bianca che i bambini possono personalizzare. La stampa a pois e il logo PaperGirl arricchiscono le solette e la suola in gomma waffle, mentre il logo Vans stampato viene rivisitato con il font PaperGirl. Anche in questo caso si sceglie fra 3 tre set di lacci: bianchi o rosa con inserti fosforescenti o a pois PaperGirl. La collaborazione Vans x PaperGirl sarà disponibile su vans.eu dal 23 luglio 2024.

LX Old Skool - Vans x PaperGirl

Kim Kardashian novella Marilyn per Balenciaga

… Et voilà, la vulcanica Kim Kardashian ha trovato un altro modo per omaggiare Marilyn Monroe, per cui ha un debole ormai ben noto. Chiudiamo dunque il nostro resoconto delle ultime notizie moda proprio con lei: il 18 luglio Balenciaga ha diffuso le prime immagini della campagna Characters dedicata alla borsa Rodeo Drive. Kim, nominata ambassador del brand lo scorso gennaio, appare in versione blondie per richiamare chiaramente l’eterna diva hollywoodiana: taglio di capelli corto e ondulato, sguardo iper sensuale, tubino rosso e pelliccia poggiata sulle spalle. Gambe accavallate e décolleté animalier con calzini. Borsa Rodeo Drive in bella vista, naturalmente.

Gli scatti sono di Nadav Kander. Che ha immortalato anche gli altri protagonisti della campagna, tra cui Naomi Watts e Isabelle Huppert.