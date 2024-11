Tra luna, stelle e voglia di giocare: la nuova collezione di Valentina Ferragni Studio è “un sogno”

I nuovi gioielli di Valentina Ferragni ci conducono in un viaggio attraverso la volta stellata. Ed è molto difficile resistervi. Confermate?

Quando Valentina Ferragni ci parla dei suoi gioielli in un incontro organizzato nel suo showroom di Milano, ci fa rivivere un sogno. E infatti il sogno è proprio l'ispirazione della nuova collezione di gioielli per autunno inverno 2024 del suo brand Valentina Ferragni Studio, e noi la percepiamo ancora prima di vedere tutta la linea in "carne ed ossa" davanti ai nostri occhi. Sì, perché le sue parole, l'entusiasmo e l'orgoglio nel suo sguardo, accompagnati da una evidente stima nei confronti del suo team di super donne, ci hanno svelato in anteprima quanto lavoro e quanto cuore ci sia in quella collezione - rigorosamente Made in Italy - firmata da colei che a noi piace definire la designer con i piedi per terra e la testa tra le stelle.

Un sogno diventato realtà...

E infatti le stelle - che sono anche una delle prime cose che ci viene in mente quando pensiamo alla materia dei sogni - insieme alla luna e alle perle rivisitate in chiave giocosa sono proprio le protagoniste della nuova collezione. Ogni creazione brilla in modo quasi ipnotico, offre un gioco di movimenti e ci si può divertire così tanto ad abbinarle tutte tra loro da stimolare la creatività in chi le indossa e la voglia di mixarle ogni giorno in maniera differente. Lo stile si traduce in un’eleganza sofisticata, ma anche in un twist romantico che insieme al design e ai dettagli, lasciano trapelare il dna del marchio.

... Dal Uali...

E quando si parla di dna, non può mancare Uali. Il simbolo - che ha decretato il successo di Valentina Ferragni Studio sin dalla fondazione nel 2020 diventando un’icona a tutti gli effetti oltre che il logo del brand - per l'autunno inverno 2024 viene proposto in un'inedita veste attraverso l’uso sapiente, giocoso e fresco delle perle (ed è il primo caso in cui l'orecchinno Uali presenta delle applicazioni).

E oltre che nella versione mono-orecchino, il simbolo del brand compare anche incastonato nel chocker Perla Necklace, a doppio filo, conferendone dinamismo e un plus di luminosità grazie al pavé di zirconi di cui è tempestata: insomma un gioiello femminile e senza tempo perfetto per le occasioni più importanti, ma anche per i daily look, come del resto tutti i gioielli della collezione, sono così versatili da poterli indossare all day long.

...al tema astrale

Lo dimostrano, tornando al mondo onirico, anche il mono-orecchino Luna Earring in galvanica oro a forma di mezzaluna, l’earcuff gold Stars Earcuff e la collana gold Dream Necklace, con dettagli a forma di luna e stelle adornati da zirconi. Ed eccoli qui nella gallery!

Ma non finisce qui. Perché si aggiungono il mono-orecchino Stars Mini Hoop, formato da tre cerchi congiunti e disponibili in versione sia oro che argento. Sono impreziositi da ciondoli a forma di stelle e luna. Della collazione fanno inoltre parte due coppie di orecchini pendenti, Sparkle Earrings e Zirconia Pendants. I primi consistono una grande stella da una parte e due stelle più piccole, tempestate di zirconi, dall’altra. Si crea così un gioco di forme, luce e richiami che risulta magnetico, oltre che molto originale. Gli orecchini Zirconia Pendants, invece, sono caratterizzati da un pavé di zirconi; una stella all'inizio e una (più piccola) alla fine diventano l’elemento stilistico caratterizzante. Nonché l’ennesima dimostrazione di come (e quanto) la semplicità risulti elegante.

E poi ci sono i cerchi Zirconia Hoops (parliamo sempre di orecchini, of course), bombati in galvanica oro e impreziositi da zirconi. Li indossiamo al mattino e possiamo toglierli semplicemente quando andiamo a dormire (anzi, neanche!). Non importa come si articolerà la nostra giornata: sono così leggeri da poter essere sempre con noi!

