Dolce&Gabbana e SKIMS: sì, questo “matrimonio” … s’ha da fare! Con una capsule in limited edition che celebra tutte le silhouette

D al sodalizio tra i due brand nasce una collezione in limited edition di ready-to-wear e underwear d'alta moda, che unisce sensualità, comfort e versatilità. Pronta a scoprirne di più?

Ebbene, non ci sono dubbi! Questa è la news che tutte aspettavamo: Dolce&Gabbana e SKIMS sono convolati "a nozze" per un progetto speciale. Di cosa si tratta? Di una limited edition seducente e inclusiva che si compone di capi ready-to-wear e underwear, dal fascino intramontabile, pensati per valorizzare qualsiasi silhouette e donare sicurezza a chi li indossa. Con sensualità.

Dolce&Gabbana x Skims: una collab che intriga

La sensualità, del resto, è da sempre la cifra stilistica della maison Dolce&Gabbana. Ma è anche il plus di SKIMS, il marchio che - fondato nel 2019 da Kim Kardashian (che ne è anche Chief Creative Officer) e da Jens Grede - ha rivoluzionato il mercato della biancheria intima, del loungewear e dello shapewear. Insomma, l’inedita collab non può che intrigare dato che è il trait d'union tra il lifestyle italiano – di cui la maison di Domenico Dolce e Stefano Gabbana è fiero rappresentante – e il comfort e la versatilità del brand d'Oltreoceano.

E così l'iconica stampa leopardo signature di Dolce&Gabbana impera sui set SKIMS Classic Cotton mentre gli iconici modelli della griffe Made in Italy vengono rivisitati e riportano il logo di SKIMS in una versione pensata ad hoc. Per un risultato fresco e contemporaneo volto a dimostrare che sì, la sensualità può essere comoda e portabile. Che sì, è possibile esprimere e sottolineare il proprio fascino senza perdere naturalezza. E che sì, ci si può sentire sempre a proprio agio e sicure semplicemente indossando l'intimo giusto per il proprio corpo.

Photo Credits: Nadia Lee Cohen

Amicizia, inclusività e body positivity

Non nasconde il suo entusiasmo la vulcanica Kim Kardashian, che in merito alla collaborazione commenta: “È stato un onore collaborare con i miei amici Domenico e Stefano in occasione di questa collezione speciale firmata Dolce&Gabbana e SKIMS”. E neanche il duo Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che le fa eco affermando: “Nutriamo un affetto sincero per Kim e la sua famiglia. Il nostro legame, fondato su una lunga amicizia, a ispirato in modo naturale questa nuova collaborazione che nasce all’insegna dell’inclusività e della body positività. Temi che ci stanno a cuore e che sono al centro dei valori di SKIMS”.

La collezione è interpretata e raccontata dagli scatti della fotografa - nonché artista e regista - Nadia Lee Cohen che ritrae Kim e la sorella Kourtney in un ambiente di vita quotidiana tipico del Belpaese, a rendere omaggio alla cultura e alle donne italiane. Ma non solo: ulteriori e suggestivi scatti, che saranno firmati da Donna Trope, evidenzieranno ulteriormente lo stile sensuale della limited edition.

Photo Credits: Nadia Lee Cohen

La collezione

Nel dettaglio la capsule Dolce&Gabbana x SKIMS comprende alcuni dei modelli più rappresentativi provenienti dagli archivi di entrambi i marchi, con particolare attenzione alla vestibilità, alla texture, alle stampe e ai dettagli logati. Dalla lingerie più sensuale ai set da notte in seta, dai pantaloni modellanti ai corsetti, il tutto è così versatile da poter essere indossato in qualsiasi occasione. E disponibile in tutte le taglie: si va dalla XXS alla 4X con reggiseni dalla 30A alla 38DD.

E allora, non ci resta che scegliere il nostro must have della collezione, che sarà disponibile a partire dalle 9:00 del 19 novembre 2024. Dove trovarla? In selezionate boutique di Dolce&Gabbana e luxury retailers, negli store di SKIMS e... per le più impazienti, anche online su SKIMS.com.