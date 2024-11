Rose Villain veste Antonio Marras. I suoi looks rebel romantic sono una standing ovation!

B ustini sartoriali, maniche in pizzo che sembrano ali, pantaloni cargo e sovra gonne rinascimentali. La cool singer seduce il parterre portando on stage il grunge urbano e il romanticismo couture. Da wishlist click boom!

Rose Villain ci ha sedotte con il suo stile rebel romantic firmato Antonio Marras, fulminandoci letteralmente... come un tuono! Con un touch romantico ma grunge, in questi giorni, la cantante ha calcato il palco di molti club con il suo Radio Sakura Winter Tour, dimostrando principalmente due cose. In primis il suo immenso talento. E poi… che sa decisamente il fatto suo per scelte di stile, tanto che, in un certo senso, è riuscita ad interpretare il method dressing in maniera unica e trasversale anche sotto i riflettori di scena.

Rose Villain con pants cargo e striped top

Parlando prettamente di moda, quello che Rose Villain ha fatto è mostrarci, con i suoi looks, come la perfetta fusione di contrasti rappresenti appieno l’anima duale del glamour contemporaneo lontano dai cliché. Un “romanticismo ribelle", appunto, più deciso e consapevole che conserva però la sua anima fragile e delicata. Il risultato dell’incontro tra la cantante e lo stilista? Un mix estetico che gioca con le vibes classiche e quelle 2.0. Da un lato abbraccia silhouette bon ton con particolari romantici come pizzi, merletti e dettagli preziosi. Dall’altro linee più urban e street, grazie ad elementi che spezzano la delicatezza e introducono una nota più edgy e anticonformista. Incorporando, per esempio, trame check o stampe striped, che rievocano immediatamente un’anima punk.

Rose Villain in micro top + shorts + sovra gonna con motivo rinascimentale

Quali particolari fashion details di Rose Villain ci hanno fatto capitolare (e di cui ti consigliamo di prendere nota)? Semplice, se vuoi un touch angelico allora salva in wishlist il suo bustino sartoriale bianco con maniche in pizzo che sembrano ali. Per un daywear bold punta invece sui pantaloni cargo e una maxi felpa ma con inserti bling bling. Per le big occasions, invece, emula una doll audace. Punta su mise che scommettano sul layering, sulla stampa tartan e su un po’ di tulle qua e là. Quindi che dire a questo punto se non… "W il dualismo, tra dolcezza e ribellione!"?