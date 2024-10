Dal debutto ufficiale di Done! alla nuova collezione Timberland: fashion recap della settimana

U n menu molto ricco: debutti, nuove collezioni, eventi, collaborazioni a scopo benefico... Scopri con noi tutte le ultime notizie moda della settimana!

Tutti pronti per le ultime notizie moda della settimana? Il menu è ricco quanto variegato, ce ne sono di tutti i tipi e tutti i colori! Cominciamo con il debutto del brand Done!, che ha tutte le carte in regole per conquistare gli animi urban. Poi scopriamo insieme la nuova collezione di costumi Arena, bella e basata su uno scopo benefico davvero importante. Si continua con la selezione di JD Sports dedicata agli amanti dello stile effortless chic e con l'omaggio (suggestivo!) di LaMunt per tutte le mountain lovers.

Non solo. Ti mostriamo anche la collezione Poncho Tree di Kristina Ti, a sua volta creata per una nobile causa. E se sei una patita di Amazon Fashion, sappi che adesso è disponibile un altro brand molto interessante: Kate Spade. E ancora, Victoria Shoes ha organizzato un grande evento per ribadire la sua evoluzione in corso, mentre Timberland ha presentato una collezione composta da affascinanti riedit di modelli storici. Insomma il piatto è ricco. Approfondiamo!

Zaini, borse e accessori: arriva Done!

Il check delle notizie moda parte da un debutto ufficiale sul mercato: quello di Done!, nuovo marchio lifestyle di zaini, borse e accessori fondato dalla giovane imprenditrice Stefania Gnutti. Per l’occasione è stato lanciato lo zaino East+West: funzionale, cool, concepito affinché possa essere usato in qualsiasi contesto. Da East a Ovest, appunto.

Il brand è ispirato al personale mantra della stessa fondatrice, well done is better than well said. Un impegno a fare le cose per bene. L’immagine dei prodotti Done! è croccante: aggettivo, questo, scelto da Stefania Gnutti stessa e che incuriosisce parecchio. Sono prodotti caratterizzati da un design contemporaneo e un’identità immediata e riconoscibile, ma anche inclusivi e sostenibili. Pensati per rispondere alla ruotine urbana. Qualche altro dettaglio sullo zaino East+West: realizzato all’80% in nylon riciclato, si può trasformare una borsa a mano, a spalla, a tracolla. Gli spallacci sono rimovibili, la pettorina a scorrimento è compatibile con i trolley e gli agganci laterali per la tracolla. Ci sono anche uno scomparto per computer da 13", una tasca in rete con portachiavi interno, una pochette removibile multiuso. Diverse le colorazioni tra cui scegliere. Insomma, si preannuncia un must have che facilita la vita!

Lo zaino East+West di Done!

Arena lancia la nuova collezione Breast Cancer Awareness

Il nostro giro delle ultime notizie moda ci conduce fino alla nuova collezione Arena Breast Cancer Awareness, creata con un obiettivo ben preciso: sottolineare l’importanza della diagnosi precoce e sostenere le persone affette da cancro al seno. Il 50% del ricavato delle vendite sarà devoluto a Keep A Breast, organizzazione no-profit la cui missione è ridurre il rischio di cancro al seno e il suo impatto globale attraverso l’arte, l’educazione, la prevenzione e l’azione.

La collezione è proposta in tonalità di rosa, bordeaux e fucsia; sono alcune sfumature della Dahlia, il fiore a cui è dedicata e che simboleggia ammirazione e rispetto. Un modo per ribadire l’importanza del rispetto per la propria salute, ma anche la stima per coloro che devono sottoporsi a cure mediche. Si tratta di un costume intero da donna con lace back e spalline di sostegno e uno slip classico da uomo da 7 cm. Entrambi i costumi, realizzati in tessuto Maxlife Eco (resistente al cloro, ad asciugatura rapida e composto da oltre il 50 per cento di poliestere riciclato), sono accompagnati da una cuffia in silicone recante lo stesso leitmotiv della collezione. Ogni prodotto è inoltre accompagnato da un hantag che, oltre a contenere materiale informativo, presenta un QR code che collega all’app Keep A Breast e mette l’utente in contatto con un medico in telemedicina.

I costumi Arena Breast Cancer Awareness

JD Sports celebra l’essenza dell’effortless chic

Per questa stagione, JD Sports – rivenditore di scarpe e abbigliamento sportivo leader a livello internazionale – celebra la tendenza moda effortless chic. O cozy effortless, che dir si voglia. Un trend che unisce comfort e stile, traducendosi in look super cool e anche offrendo la massima possibilità di personalizzazione.

JD propone dunque una selezione ad hoc, fatta di sneakers, felpe (hoodie e non), t-shirt, pantaloni joggers. C’è davvero da scatenarsi, per affrontare i prossimi mesi con grinta e con la massima… comodità!

Tuta e sneakers Nike (via JD SPORTS)

LaMunt rende omaggio a tutte le mountain lovers

Andiamo avanti con il nostro recap delle ultime notizie moda. Hai mai sentito parlare di Anna Ploner? È stata la prima donna a scalare la Cima Grande di Lavaredo nel 1874. Aveva solo 21 anni. Ed è proprio a lei che LaMunt, il mountain brand disegnato “da donne per donne”, ha voluto rendere omaggio. Anzi: a lei e a tutte le mountain lovers.

Insieme a Elena Iacopelli del team LaMunt e Micol Dolci della LaMunt Crew, la community di donne che il brand (fin dalla sua fondazione) vuole al proprio fianco per sviluppare e orientare produzione e collezioni, ha ripercorso la via normale della vetta. Tutte le componenti indossavano capi LaMunt. Hanno fatto gli stessi passi della Ploner per ispirarci a vivere la montagna in libertà. Del resto, ormai è un dato di fatto: oggi la montagna è amata e vissuta dalle donne tanto quanto dagli uomini, lo dimostrano anche gli ultimi dati di ricerca sul turismo in vetta da cui emerge che il 47% degli utenti è donna. “La nostra missione – dice Ruth Oberrauch, fondatrice di LaMunt - non è solo quella di ripensare l’abbigliamento tecnico partendo da esigenze e volumi totalmente femminili, ma anche quella di raccontare l’approccio femminile alla vetta, che è storicamente differente, fatto livelli complementari di esperienza, con il comune denominatore della passione e dell’autodeterminazione".

Elena Iacopelli e Micol Dolci

Poncho Tree, la capsule di Kristina Ti per sostenere la Fondazione Sylva

Un’altra capsule realizzata a scopo benefico tra le ultime notizie moda. Sta arrivando Poncho Tree, realizzata da Kristina Ti – brand di Cristina Tardito – per sostenere la Fondazione Sylva. Un’organizzazione no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso la riforestazione.

La collezione Poncho Tree è composta da 9 poncho in lana merino e cashmere di altissima qualità Made in Italy, è certificata RWS (Responsible Wool Standard), mulesing free e realizzata nel pieno rispetto di ambiente e animali. I capi saranno presentati per la prima volta il prossimo 29 ottobre, presso lo store KSNTI di Torino. Durante l’evento di preview, Secret Wood, verranno esposte le fotografie di Loredana Nemes, artista sostenitrice e amica della Fondazione. La capsule in edizione limitata sarà disponibile proprio nei negozi KSNTI e parte del ricavato di ogni singolo andrà - appunto - alla Fondazione Sylva.

Uno dei poncho in in lana merino e cashmere che compongono la collezione Poncho Tree di Kristina Ti

Kate Spade New York sbarca su Amazon Fashion

Se anche a te capita spesso di fare acquisti su Amazon Fashion, ecco una novità che ti farà sicuramente drizzare le antenne: proprio sul canale in questione è arrivato anche Kate Spade New York. Sì,il brand lifestyle conosciuto in tutto il mondo per le sue borse uniche e originali, la sua vivacità, i dettagli curati e l’amore per il colore. D’ora in poi potremo scegliere tra una selezione di prodotti di punta, ma non solo: su Amazon Fashion sono disponibili anche le nuove collezioni di gioielli e calzature Kate Spade.

Ti segnaliamo anche uno strumento messo a punto per aiutare i clienti in fase di acquisto: la funzione View in 3D di Amazon. Che consente di scorrere, zoomare e ruotare i modelli in modalità tridimensionale. Allora, che aspetti?

Gioielli Kate Spade New York disponibili su Amazon Fashion

Jump: un evento esclusivo per festeggiare il grande salto di Victoria Shoes

Qualche giorno fa ti abbiamo mostrato e raccontato la vulcanica collezione Jump di Victoria Shoes. E se ti è sfuggita, colma subito il gap! Perché, davvero, questo marchio di calzature sta diventando inarrestabile ed è determinato a fare un grande salto, da ogni punto di vista. L’ultima dimostrazione in ordine di tempo? L’evento esclusivo – a sua volta ribattezzato Jump, giusto per rendere ancora più chiaro il concetto – che si è tenuto pochi giorni fa presso Garage 21 a Milano.

Un evento che è stato la manifestazione simbolica del grande cambiamento che il brand sta affrontando. Un’evoluzione festeggiata in grande stile durante la serata. Hanno partecipato oltre 200 ospiti, tra cui numerose icone del mondo della moda e importanti content creators: Giulia Bernardi, Silvestro Baffo, Julian Maliwat, Yanis Barbieri e Jash Lin Cabal Gonzales. La serata è stata animata dalle performance dei deejay Evissimax, Gs.elle e Turbolenta. Che con la loro energia hanno contribuito a rendere indimenticabile questo momento cruciale per Victoria Shoes.

Allestimenti per l'evento Jump di Victoria Shoes

Espresso, la nuova collezione firmata Timberland

Chiudiamo la carrellata di notizie moda della settimana con la nuova collezione Espresso di Timberland: un riedit di 6 classici intramontabili, tra cui una versione in edizione limitata dell'iconico 8-Inch Super Boot. La Timberland Leather Espresso Collection, che verrà lanciata su scala mondiale a novembre, coniuga sapientemente pellami di qualità premium, accenti dorati, minuteria metallica, una forte tradizione e un’essenza luxury.

Per andare ancora più nel dettaglio, è caratterizzata da quegli elementi che hanno contribuito a rendere iconico il brand in questione: la pelle pieno fiore di colore marrone scuro e con texture granulare, il colletto in pelle imbottito, 200g di isolamento Primaloft e una costruzione impermeabile con cuciture sigillate.

6-Inch Lace-Up Boot (TIMBERLAND ESPRESSO)
1973 Newman Chukka (TIMBERLAND ESPRESSO)
Stone Street 6-Inch Lace-Up Boot (TIMBERLAND ESPRESSO)
Tall Lace-Up Boot (TIMBERLAND ESPRESSO)