Dalla capsule Etro X Wolford al gioiello iconico di Atelier VM: fashion recap della settimana

L e fashion news di questa settimana raccontano di nuove collezioni, fruttuosi sodalizi, anniversari da festeggiare. Scopriamole insieme!

Lo stavi aspettando? Allora eccolo qua, il nostro recap settimanale delle news di moda. Per essere sempre sul pezzo, come si suol dire. Cominciamo da una collezione che sprizza sensualità da ogni millimetro di tessuto: quella nata dal sodalizio Etro e Wolford. Effetto wow garantito, dai un’occhiata anche tu!

Proseguiamo con il nuovo reggiseno Triumph, il giusto compromesso per sciogliere l’eterno dilemma “con o senza ferretto?”. Poi c’è il riedit delle iconiche sneakers 740 di New Balance, per la gioia di chi ama stare in perenne movimento. Ed è arrivata anche la collection Desigual x Alphonse Maitrepierre, che stuzzica i fashionisti con il suo imprinting retro-futuristico riconducibile agli anni Novanta. Ma mica abbiamo finito qui con le news moda, sappilo! Scopriamo insieme anche la campagna AI 2024 di Please, dall’essenza sporty - ma non priva di twist - che spiazza piacevolmente, e i nuovi charm di Atelier VM per festeggiare un compleanno speciale!

Etro x Wolford, una capsule ad alto tasso di sensualità

Cominciamo il nostro check delle news moda da un sodalizio nuovo di zecca: quello tra Etro e Wolford. L’iconografia della maison milanese incontra lo stile inconfondibile dell’azienda austriaca, il risultato è una collezione sensuale e intrigante. I motivi distintivi di Etro vengono ridisegnati su silhouette velate e straordinariamente elastiche, che vestono il corpo come una seconda pelle. I pattern inediti, realizzati in esclusiva da Etro, richiamano la storia del brand tramite finiture luminose, trasparenze opache e intessiture jacquard con accenti metallici su body, collant, leggings, catsuit, top e abiti.

Tre le decorazioni tra cui scegliere: Paisley Tattoo, Paisley Baroque e Metallic Jacquard. Paisley Tattoo è un gioco di luci e ombre creato grazie alla tecnica Wolford Sheer Opaque, frutto di un minuzioso processo di rasatura. Paisley Baroque, che si traduce in un motivo paisley barocco multicolor e tridimensionale nei toni del crema, bordeaux e grigio, affiora sulle basi in satin de Luxe, tessuto iconico di Wolford. Metallic Jacquard evoca la ricchezza tessile di Etro attraverso le sfumature ton-sur-ton, enfatizzando le lavorazioni a maglia circolare, con il tocco luminoso di fili metallici sulle basi del nero. La collezione Etro x Wolford è disponibile presso le boutique Etro e Wolford, su etro.com, su wolford.com e in selezionati retailer nel mondo.

Triumph presenta il reggiseno Body Make Up Illusion Lace

Triumph, brand di lingerie che certamente non ha bisogno di presentazioni, per l’autunno 2024 lancia il nuovo reggiseno Body Make-Up Illusion Lace, appartenente alla collezione Illusion. “Pensato per le donne che cercano un reggiseno di cui fidarsi, ma allo stesso tempo non vogliono sentirlo”. A creare l’illusione di non indossare nulla, offrendo massimo comfort, è una summa di particolari caratteristiche: il ferretto sapientemente che si modella naturalmente intorno al busto, il tessuto morbido e vellutato, i cuscinetti integrati nelle coppe. Colmare il divario tra reggiseni con ferretto e reggiseni senza ferretto era l’obiettivo. Raggiunto, aggiungeremmo noi!

Reggiseno Body Make-Up Illusion Lace - Triumph

Il riedit delle sneakers New Balance 740

Passando in rassegna le news moda della settimana, ecco anche il riedit di un’iconica sneaker firmata New Balance: il modello 740. Le sue origini risalgono agli anni Duemila; la nuova versione fa dell’essenzialità e della versatilità i maggiori punti di forza, pur conservando la silhouette originale. Il risultato è una scarpa adatta ai più svariati outfit di tutti i giorni.

“Abbiamo preservato la sua essenza – spiega Brian Lynn, vicepresidente globale del settore Lifestyle di New Balance – assicurandoci che questa nuova versione offra lo stesso comfort amato dai runner, ma con un design perfetto per i guardaroba moderni”. Le principali caratteristiche? Suola ammortizzata, tomaia in mesh traspirante traspirante, logo “N” in tpu modellato, dettagli riflettenti.

New Balance 740

Desigual x Alphonse Maitrepierre: moda retrofuturistica

Proprio in questi giorni Desigual ha presentato la seconda collaborazione con lo stilista Alphonse Maitrepierre, rivelando una collezione che evoca un immaginario retrofuturista anni '90 e al contempo si concretizza in un’estetica femminile emancipata. Una collezione variegata: si va dallo spirito grunge a un design fluido, da pezzi audaci come i robusti stivali neri e i capi con stampe spray a elementi più delicati come le t-shirt bolero e i toni del rosa confetto. Proprio la dualità è il tema centrale di questa proposta. Lo vediamo anche nelle ballerine appuntite e nella collana di delicati anelli dipinti di nero.

D’altra parte, l’empowerment femminile è rappresentato dal bomber imbottito, dal corsetto, da eleganti long dresses con scollo all’americana. Della collezione fanno parte anche un trench con mantella e maniche drappeggiate e pantaloni con tasche a capovolgimento, rielaborati dagli archivi Desigual. La collezione prosegue la missione di sostenibilità del marchio, con capi realizzati in materiali ecologici come il cotone BCI di origine sostenibile, la viscosa Lenzing™ Ecovero™ e il poliestere riciclato.

Please rende omaggio alla moda on the road

Si chiama Please Denim Station la nuova campagna AI 2024 di Please ed è un omaggio alla moda che si esprime attraverso la vita quotidiana della città, che si muove e vive in strada. Perché la strada, in fondo, è una vera e propria passerella. Che permette di esprimersi liberamente. Ecco dunque una collezione che parla di movimento e di velocità, con outfit che si compongono di pantaloni ampi da abbinare a blazer in denim, bikers in pelle, giacche doppiopetto, camicie ampie e completi dal taglio sartoriale. Degni di nota i dettagli: fiocchi e rouches sul denim, per esempio.

L’anima sporty del brand rimane il cuore pulsante e viene esaltata dalla presenza di bande, sia sui denim fluidi sia nei gessati, e da abbinamenti creativi tra gonne in paillettes, polo a righe e felpe dalla vestibilità morbida. La palette colori è composta da nuance della terra e da una selezione di tinte pastello, ma non mancano i colori vivaci e brillanti: il luminoso bluette, per esempio.

Dalla campagna AI 2024 di Please

Atelier VM celebra il decimo anniversario del suo gioiello iconico

Chiudiamo il “giro” delle news di moda con un anniversario: Atelier VM, storico brand milanese che da poco ha celebrato i primi venticinque anni di attività, festeggia adesso il decimo anniversario dalla nascita del suo gioiello iconico. Ovvero L’Essenziale, emblematico monile che per molti versi ha rappresentato una rivoluzione. È stata la prima volta, infatti, che il cliente ha potuto partecipare alla creazione e realizzazione di un gioiello. Alla definizione del suo significato, soprattutto.

L’Essenziale esprime un legame indissolubile e personale. È il mezzo attraverso cui storie d’amore, d’amicizia e connessione interiore diventano eterne. In occasione di questo decimo anniversario, nascono i charm Rosa dei Venti e Stella Polare, simboli legati agli astri, che ci guidano verso l'ignoto. Realizzati in oro 18kt e pietre preziose, questi charms celebrano la nostra capacità di lasciarci guidare da una bussola interiore. La Rosa dei Venti racconta il mistero dell’esplorazione, è un omaggio al viaggio personale e alla saggezza necessaria per tracciare la propria rotta. La Stella Polare è un faro nel cielo che accompagna ogni viaggiatore, sia nel percorso immaginato sia nel viaggio della vita.

