A nniversari, nuove collezioni, pezzi esclusivi ed eventi: le notizie moda più interessanti di questa settimana!

... Recap delle ultime notizie moda in arrivo, accorrete numerosi! Questa settimana cominciamo con i festeggiamenti: quelli di Desigual, che spegne 40 candeline e per l'occasione ha lanciato la nuova collezione PE 25 con una magnifica sfilata in quel di Barcellona. JD, invece, è main sponsor del Mainstage del Nameless Festival, che porterà in scena musicisti decisamente interessanti.

Scopriamo poi l'esclusiva Twiga Bag, realizzata dal marchio LaMILANESA in partnership con il Twiga, e la collezione sostenibile di Malloni, realizzata interamente in Bio-Tencel FSC . Infine, abbiamo il nome del nuovo ambassador di Guess Jeans: il calciatore Trent Alexander-Arnold.

Reflections: la sfilata (e la collezione) per festeggiare i primi 40 anni di Desigual

Reflections: questo il titolo del fashion show organizzato lo scorso 6 giugno da Desigual a Barcellona, città natale del marchio. Una sfilata per presentare la collezione Primavera Estate 2025, ma anche per festeggiare il 40esimo anniversario. Nonché suggellare il percorso di rebranding di questi ultimi anni. L’evento è stato un ritorno alle radici, il nome della sfilata – che ha avuto come location il porto della città, dove si terrà anche l’America’s Cup 2024 – è subito spiegato: i riflessi del passato, del presente e del futuro del brand e il processo di introspezione che ha ispirato questa collezione. La passerella era lunga oltre 100 metri nonché caratterizzata da specchi a rafforzare il suddetto concetto.

La collezione PE 25 di Desigual, realizzata sotto la direzione creativa di Helena Tejedor, rivisita le sue radici mediterranee e gli archivi del marchio. È un’ode alla bellezza effimera della primavera e dell'estate, evoca le lunghe giornate al mare e cattura l'essenza della fioritura e della rinascita nella natura. Altre fonti d’ispirazione sono gli anni '90 e 2000, il surf e Barcellona. Ecco dunque le maxi borse voyager, i sandali con la "D" di Desigual sul tallone e gli occhiali da sole Gigi Studios. Ecco gli specchi incastonati nelle gonne, gli accessori metallici o riflettenti, le stratificazioni e i dettagli ispirati – appunto - al surf. Una collezione che va dal giorno alla notte, coprendo i diversi momenti della ragazza Desigual.

Courtesy of press office 1/4 Abito trasparente in tulle ispirato ai colori del tramonto (DESIGUAL) Courtesy of press office 2/4 Top asimmetrico con diversi strati e un lungo strascico laterale, pantaloni in denim con diverse finiture (DESIGUAL) Courtesy of press office 3/4 Body annodato e gonna asimmetrica incrociata con specchi ricamati (DESIGUAL) Courtesy of press office 4/4 Top in pizzo asimmetrico con balze e strascico laterale, pantaloni capri (DESIGUAL) PREV NEXT

Nameless Festival 2024: JD è il main sponsor del Mainstage

Dopo l’ingaggio di Ana Mena come testimonial, il leader europeo nella moda sportiva JD si guadagna nuovamente un posto tra le notizie moda da segnalare. È infatti main sponsor del Mainstage del Nameless Festival, che si terrà dal 16 al 16 giugno poco distante dal Lago di Como. Per l’esattezza nella grande area nel verde tra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini.

Ormai tra gli eventi musicali italiani più amati, quest’anno il Nameless presenta una line up di notevole spessore. Come da tradizione, ha come frequenze principali quelle della musica elettronica ed EDM, ma lascia spazio ad incursioni trap e urban con Anna e Tony Effe, rap con Kid Yugi e Tony Boy e a grandi nomi del pop come Annalisa e Angelina Mango. JD non poteva non essere attratto da queste vibes street-urban, ovvio! Il brand avrà l’opportunità di interagire e confrontarsi con il proprio target di riferimento, ovvero i giovani dinamici, innovativi e curiosi uniti dalla passione per la musica.

JD stage - Nameless Festival 2024

LaMILANESA presenta la capsule in collaborazione con il Twiga

Andiamo avanti con il nostro recap delle notizie moda settimanali per scoprire la nuova capsule realizzata da LaMILANESA in collaborazione con il Twiga, celebre bagno di Forte dei Marmi. Risultato di questa partnership è l’esclusiva Twiga Bag, disponibile solo presso lo stabilimento balneare in questione.

Realizzata in juta e plastica riciclata, la borsa è personalizzata nonché ulteriormente arricchita da frange in rafia e ricami fatti da artigiani. I manici in bambù regalano un tocco naturale e sostenibile. Al centro, il logo Twiga sottolinea la collaborazione tra i due marchi. “La nostra borsa esclusiva per l'estate 2024 – dichiara Cinzia Macchi, fondatrice e creative director del brand – è un esempio di come la moda possa essere di alta qualità e sostenibile. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti un prodotto unico e svelare questa partnership con una delle location estive più cool d’Italia”.

Twiga bag - LaMILANESA

Malloni e la capsule collection in Bio-Tencel FSC: quando lo stile protegge le foreste

Ancora sostenibilità (evviva!) tra le notizie moda della settimana. Malloni ha lanciato la Yarnaway Collection, una capsule estiva dall’anima elegantemente green. Sono capi realizzati in Bio-tencel FSC, fibra cellulosica totalmente biodegradabile, ricavata al 100 per cento dagli scarti della filiera tessile, a impatto zero e certificata dall’etichetta FSC che ne garantisce la provenienza da foreste gestite secondo rigorosi criteri ambientali e sociali.

Sono pezzi chiave del guardaroba femminile, caratterizzati da un design concettuale ed essenziale. Troviamo, tra l’altro, trench lunghi o midi, bluse a collo alto dall’approccio cropped, un lungo gilet dalla schiena aperta con torciglione centrale. E non mancano pantaloni ultra girlish o mannish con pinces. L’attenzione è sui colori: si va dalle tonalità neutre del beige e del verde con sfumature nuvolate e mosse, a quelle più classiche del nero. Lo stile minmalista incontra l’etica sostenibile.

Courtesy of press office 1/3 Trench lungo in Bio-tencel FSC (MALLONI) Courtesy of press office 2/3 Trench corto e pantaloni oversize in Bio-tencel FSC (MALLONI) Courtesy of press office 3/3 Gilet lungo e pantaloni oversize in Bio-tencel FSC (MALLONI) PREV NEXT

Trent Alexander-Arnold è il nuovo ambassador di Guess Jeans

Dopo l’attrice e modella britannica Iris Law, Guess Jeans annuncia il secondo ambasciatore del marchio: il giocatore del Liverpool FC e della nazionale inglese Trent Alexander-Arnold, che prenderà parte ai Campionati europei del 2024.

I due sono fotografati da Rafael Pavarotti in un ambiente essenziale e indossano capi fondamentali della collezione. Con una visione fresca e contemporanea, diventano così volti simbolo non solo del nuovo marchio di lifestyle in denim della California, ma anche della futura generazione.

Iris Law e Trent Alexander-Arnold ambassador di Guess Jeans