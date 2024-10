Victoria’s Secret, gli “angeli” tornano in passerella e inizia un nuovo corso

U n esercito di supermodelle per celebrare il grande ritorno in passerella del brand americano di lingerie: vi raccontiamo la sfilata più hot del momento!

Sei anni. Sono passati sei anni dall’ultimo Victoria’s Secret Show, uno degli appuntamenti iconici del fashion system. Anzi, adesso possiamo dire che sono passate poche ore: perché la sera del 15 ottobre, in quel di New York, gli “angeli” sono finalmente tornati. Un esercito composto da ben 52 modelle, pensa un po'. Presenti alcune delle veterane, che in passato sono state vere e proprie muse per il colosso americano lingerie: Tyra Banks, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel.

Adriana Lima

Ma non sono mancate all'appello anche altre supermodelle, a loro volta iconiche, tra cui Kate Moss – in passerella anche la figlia Lila Moss, che sta seguendo con successo le sue stesse orme – ed Eva Herzigova, Carla Bruni, Behati Prinsloo, Barbara Palvin.

Eva Herzigova

Per Carla Bruni e Kate Moss si è trattato di un debutto in piena regola: non avevano mai sfilato per Victoria’s Secret. Lo stesso dicasi per Vittoria Ceretti, una delle stelle in ascesa presenti sulla passerella.

Vittoria Ceretti

E poi ecco le nuove regine delle passerelle, a cominciare dalle sorelle Bella e Gigi Hadid. A quest’ultima è andato il compito di aprire lo show, con un paio di grandi ali rosa pastello, una micro tuta en pendant e sandali alla schiava dal tacco vertiginoso.

Gigi Hadid

Nel segno della body inclusivity, largo anche alle modelle plus size: Ashley Graham, Paloma Elsesser, Devyn Garcia, Jill Kortleve e Kai Soleil.

Ashley Graham

L’inizio di un nuovo corso

Ben 52 modelle, dicevamo. Una scelta accurata e significativa, che diventa la massima espressione del processo di rebranding messo in atto da Victoria’s Secret. Non sono stati anni facili per il brand, affatto. Per lungo tempo - lo sappiamo bene - i suoi shows hanno fatto furore a colpi di effetti speciali, sono stati spettacoli sontuosi e incredibili. Per le modelle di ogni dove, essere “angelo” significava raggiungere un punto di arrivo assoluto. Poi le sorti si sono tinte di nero. Scandali, polemiche, accuse.

Ma come l’araba fenice, Victoria’s Secret è ostinatamente rinata dalle sue ceneri. Ha compreso e riconosciuto i propri errori. Tornando nel segno dell’inclusività. Le veterane sono state chiamate a sottolineare la potenza del nuovo corso, le attuali super top a ribadire ulteriormente il concetto. Le modelle plus size a mettere l’accento definitivo. La sfilata è stata scenografica ed esplosiva, ma qualsiasi eccesso è stata sapientemente schivato. Nessuna mossa sbagliata. Un trionfo!

Da sin. Barbara Palvin, Irina Shayk, Jospehine Skriver, Taylor Hill, Jasmine Tookes

Una collezione per tutte

No, l’underwear di Victoria’s Secret non è più concepito soltanto per chi ha forme scolpite e fisici da urlo. Il cambiamento sta soprattutto qui. Il grado di sensualità resta alto, anzi altissimo, tuttavia si tratta di capi sostanzialmente adatti a tutte. Tanto pizzo, come del resto suggeriscono le attuali tendenze moda. Corsetti, body, slipdress. Bagliori e trasparenze. Autoreggenti, push up. Una collezione per una donna che si piace, che è fiera della propria femminilità e desidera esaltarla. Che si diverte a sedurre. Nella consapevolezza che la taglia, in fondo, è una questione del tutto secondaria. Ed ecco una gallery che ci fa… volare!

CARLA BRUNI

Leggings in pizzo e bustier

Slip dress con profondo spacco laterale

CANDICE SWANEPOEL

Completo nude con inserti oro

Slip dress con inserti silver

Body in pizzo con lacci e cut out + net skirt

Body con stelle e inserti in tulle

Abito in pizzo con maniche lunghe

Completo nude con ricami stelle

Leggings con paillettes e bustier con strass

Body rosso effetto vedo non vedo