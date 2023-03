B ella Hadid inaugura la primavera in rosso e ci rivela cosa sfoggeremo nella prossima stagione

Look total red ed eleganza, Bella Hadid ci svela i trend della primavera, ispirandoci ancora una volta. La top model ha pubblicato su Instagram uno scatto che svela un outfit molto particolare e very glamour: un abito rosso, lungo ed effetto seconda pelle, con maniche a volant.

Archiviato l’inverno, siamo finalmente entrati nel periodo della primavera ed è arrivato il momento di rinnovare il guardaroba. Via i maglioni pesanti, largo spazio agli abiti lunghi, corti e midi, super leggeri, da sfoggiare in ogni occasione. La vera novità però sta nel colore che dominerà questa primavera: il rosso. Una nuance sensuale e al tempo stesso chic, perfetta da indossare sia di giorno che di sera.

Se durante l’autunno-inverno il rosso aveva fatto la sua timida comparsa sulle passerelle, per la primavera-estate si prepara a conquistare il guardaroba. Acclamato, ammirato, invidiato: il rosso è sempre stato un colore guida nella moda. Sin dai tempi antichi, quando i re e le regine lo utilizzavano per distinguersi dalla plebe. Nell’Antica Roma solo i patrizi indossavano questa nuance perché era costosa da realizzare e dunque emblema di ricchezza.

Da allora il red è sempre stato il colore della bellezza, della seduzione e del lusso. Una tonalità capace di accendere i sensi e la fantasia, di farsi notare e di elevare chi lo indossa fra la folla. Come sfoggiarlo? Bella Hadid ci insegna che la semplicità è la chiave di lettura giusta.

Dunque largo spazio ad abiti dall’allure romantica e slip dress. Ma anche a capi più rock in pelle o in PVC. Fresca e pop, questa nuance è l’ideale anche per firmare capi over e in stile urban, completi bon ton, capi classy ed eleganti. Abbinarlo poi non è così difficile come sembra. Il nero – come ci insegna Bella Hadid che sceglie accessori di questo colore – è la tonalità ideale per esaltare l’appeal del rosso, rendendolo ancora più sensuale.

Il bianco invece regala innocenza. E se il mix & match con rosso e rosa è sempre una garanzia per look soft e girly, il rosso e il blu danno una marcia in più a qualsiasi look, per uno stile streetstyle che non passa inosservato. L’azzardo da provare? Rosso e verde per un look luxury e fuori dal comune. Il segreto? Dosare bene i colori per non esagerare e scegliere gli accessori giusti.