Kim Kardashian in pelle: il matchy matchy con le figlie è super

K im Kardashian ci svela uno dei look più cool del momento, vestendosi di pelle e matchy matchy con le figlie

Kim Kardashian su Instagram ci regala un look favoloso in pelle e matchy matchy con le figlie. L’influencer e star dei reality è una vera fan del total leather look e non perde occasione per sfoggiarlo.

Solo qualche mese fa era sbarcata in Italia con un outfit in pelle verde, scegliendo questo materiale non solo per la tuta e il cappotto oversize, ma anche per i guanti. Seduta in prima fila alle passerelle milanesi, Kim aveva applaudito la sorella Kendall Jenner. Prima ancora, a New York per il Met Gala, Kim aveva osato con un look fetish, ricoprendosi di pelle dalla testa ai piedi e indossando persino una maschera con cerniera.

Su Instagram è facile vederla sfoggiare i leather look. Appena pochi giorni fa Kim era comparsa di fronte ai flash dei fotografi (e sui social) con un crop top a incrocio e con un’ampia scollatura, abbinato a un paio di pantaloni a vita alta.

L’ultimo scatto dimostra, ancora una volta la passione della Kardashian per la pelle, così tanto che l’ha trasmessa anche alle…figlie! Su Instagram infatti ha vediamo indossare uno dei suoi leather look iconici: una tuta con guanti super sensuale ed effetto second skin. A questo capo la modella ha abbinato un paio di occhiali futuristici a mascherina. Un modello audace e originale proprio come piace a lei!

La scelta di Kim ci dimostra come il total leather look sia ormai una tendenza in crescita. Come crearlo? L’ispirazione arriva dalle it-girl. La camicia oversize in pelle, ad esempio, è un vero e proprio must have da abbinare a pantaloni leather a contrasto.

Fra i pezzi imperdibili troviamo poi la tuta in pelle, un capo chiave per celebrity e influencer, da indossare con il trench nello stesso materiale e gli stivali knee high. La pelle d’altronde consente di rivisitare e trasformare qualsiasi capo. Il classico tailleur con gonna e giacca, ad esempio, diventa super rock senza perdere la sua eleganza naturale. Giocare con le gonne in pelle d’altronde è facilissimo, fra lunghezze diverse e stivali altissimi a contrasto.

Vuoi provare il leather look, ma non sai da dove iniziare? Prova con un’accoppiata imperdibile: il blazer over in pelle con i pantaloni dello stesso materiale. Per dare un tocco hot e audace opta per il nero!