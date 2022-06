F rancesca Ferragni è appena diventata mamma di Edoardo, ma ricorderemo la sua gravidanza per i suoi crop top e i tanti look che ci hanno ispirato

Chi ha detto che il crop top si può indossare solo con la pancia super piatta? Francesca Ferragni, sorella di Chiara e Valentina, ha vissuto i nove mesi più intensi della sua vita e ha dato alla luce un dolcissimo frugoletto che ha deciso di chiamare Edoardo. Grande gioia nella famiglia dell'influencer che, anche in gravidanza, non ha perso occasione per darci qualche bella lezione di stile!

Appena una settimana fa la dolce Francesca ha condiviso un tenero scatto di famiglia insieme al compagno Riccardo Nicoletti e all'inseparabile Gabri, uno splendido Weimaraner. E proprio in quell'occasione ha sfoggiato un look perfetto per la gravidanza (e non solo): un completo con crop top nero a maniche corte e pantalone palazzo a stampa floreale. L'ideale per essere comode ma chic nelle giornate di primavera!

Ma la passione di Francesca Ferragni per i crop top non è storia recente. Anche quando ha dato l'annuncio della sua dolce attesa ne ha indossato uno davvero delizioso. Stavolta, però, era un cardigan crop fucsia (e super fluo, di gran tendenza) con maniche a sbuffo e bottoncini dorati, abbinato a un mom jeans chiaro a vita alta. Un outfit "audace" per l'inverno, visto che lascia scoperta la pancia. Che dire? Freddo, non ti temo!

Con i crop top possiamo creare anche dei perfetti look sportivi, proprio come ha fatto Francesca Ferragni che - anche in gravidanza - non ha rinunciato a qualche gita fuori porta. In dolce attesa del piccolo Edoardo si è concessa una passeggiata all'Idroscalo di Milano tra il verde e la natura, scegliendo un crop top bianco con orlo geometrico e dettagli in metallo.

Il tocco di classe? I leggings neri super aderenti (e comodissimi) in tessuto leggero e traspirante. Un outfit sportivo ma di classe, che tutte noi (pancione o no) possiamo indossare ed essere sempre al top, anche nelle nostre giornate into-the-wild.

Francesca Ferragni non è la sola ad aver scoperto il pancione con crop top e capi di taglia "mini". Sono molte le celebs paladine del free baby bump e che hanno abbandonato i classici outfit premaman oversize, a favore di mise più aderenti e meno coprenti. Abbiamo ammirato Rihanna con i suoi look favolosi e super glam, così come Camila Coelho che ha seguito il trend della nuova vita bassa anche in gravidanza. E ancor prima di loro abbiamo ammirato tante vip che hanno reso fashion la gravidanza, diventando una vera e propria fonte di ispirazione (e stile)!