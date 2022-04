Pancione e vita bassa: Camila Coelho su Instagram splende (e ci ispira)

C amila Coelho splende su Instagram e ci ispira sfoggiando pancione e pantalone a vita bassa

Camila Coelho splende su Instagram e ci ispira con il pancione e la vita bassa. Sofisticata ed elegante, la blogger di origini brasiliane non sbaglia un colpo e anche questa volta ci regala un look da favola.

L’esperta di make up e fashion icon è pronta a diventare mamma e con il pancione crescono anche gli outfit che mettono in risalto la sua bellezza. L’ultimo è il trionfo della maternità, con un pantalone a vita bassa color crema dal fit avvolgente e un crop top a maniche lunghe. A catturare l’attenzione il pancione di Camila, che spicca in tutto il suo splendore.

Dopo Bella Hadid ed Elodie, anche la Coelho ci conferma quello che sospettavamo da tempo: vita bassa is back! Nella prossima stagione pantaloni e gonne metteranno in mostra molta più pelle e ci porteranno a creare look diversi e super cool.

Simbolo degli anni Novanta, la vita bassa sembrava ormai estinta, ma il 2022, fra le tante soprese, ci ha regalato anche il suo ritorno in grande stile. Un come back che ha reso felice molte e scontente altrettante. La vita bassa infatti è tanto amata quanto odiata, forse perché ci ricorda traumi, come il fastidiosissimo perizoma che spuntava dall’orlo del pantalone.

In realtà la “nuova vita bassa”, come ci dimostra Camila Coelho, è molto diversa. Elegante e chic, mette in mostra quanto basta ed è l’ideale per affrontare le giornate calde che verranno. I modelli più belli? Quelli cargo oppure a zampa, ma anche gli skinny, per passare facilmente da un outfit informale a uno chic.

I pantaloni a vita bassa si abbinano a maglioni over, ma anche a cardigan crop, sono perfetti con camicie, blazer e top. E le scarpe? Camila Coelho per il suo look punta su dei sandali che evidenziano il fit a zampa del suo modello, ma sono perfette pure le sneakers e le zeppe. Un buon compromesso se hai paura di osare troppo? Punta per una vita media, che scopre solo una parte dell’ombelico: l’ideale per iniziare. Vedrai che quando ti sentirai più sicura (e avrai superato il trauma della vita bassa estrema anni Novanta), riuscirai a sfoggiare questo trend con grande naturalezza, proprio come la blogger brasiliana, che con il pancione in bella vista e la sua innata eleganza, ci dimostra quanto questo trend sia perfetto per tutte!