V oglia di shopping senza errori? La risposta sono le sneakers, scarpe senza tempo che stagione dopo stagione si rinnovano con dettagli di stile e nuovi modelli.

Immancabili nella scarpiera di chiunque, le sneakers dettano per tendenza anche per la primavera estate 2022. Tra modello evergreen e it shoes che conquistano lo street style e le influencer di tutto il mondo, le sneakers da comprare online meritano un focus tutto loro.

Qualsiasi sia il tuo stile, le scarpe da ginnastica si adattano a ogni occasione e non mancheranno mai nella tua bag per un week end fuori porta o per le vacanze in città d'arte dove macinerai km e km, ma all'insegna della comodità e della coolness.

Dalle intramontabili Converse passando per le Adidas Forum di tendenza nell'ultimo anno e tanti altri modelli che abbiamo selezionato per te.

Chuck 70

Le Chuck 70 sono un modello meno conosciuto, ma decisamente più avanzato e cool delle sempreverdi Chuck Taylor. Questo modello unisce dettagli d'archivio a moderni aggiornamenti per un comfort superiore e super resistente. Questo modello, inoltre, può essere personalizzato nei minimi dettagli: dal colore alle cuciture passando anche per eventuali ricami.

Nike

Sì, queste sono le sneaker con la s maiuscola della primavera estate 2022: le Nike Blazer rientrano tra le tendenze dell'ultimo anno e, come da tradizione, sono disponibili in tantissime versioni. Alte, total white, con swoosh colorato e non solo: ti basterà trovare quelle che ti faranno innamorare al primo sguardo.

Reebook

Un tuffo negli anni '80 grazie a questo modello di Reebook che ricoprono, in tutto e per tutto, lo stile dei protagonisti della terra rossa. Perfette sia con un gonna a pieghe, ma anche con un paio di mom jeans dall'aspetto morbido.

New Balance

Anche la primavera estate 2022 vuole protagoniste le chunky sneaker. Modelli caratterizzati da dimensioni XXL, suola alta e aspetto d'impatto. Ma per il 2022, proprio come detta Pantone, si aggiungono i colori pastello che alleggeriscono la struttura rendendola decisamente più girly.

Ash

La stagione calda riporta la voglia di colore, anche quando si parla di accessori e complementi di abbigliamento. Questo vale anche per le scarpe, come il modello di Ash: una scarpa dall'aspetto casual perfetta sia per il tempo libero, sia per l'ufficio.

Adidas

Le Adidas Forum, in tutte le loro versioni, sono il primo trend del 2022 a conquistare tutti tanto da registrare il sold out di numerosi colori e modelli. Le proposte però sono davvero tantissime e, il modello low in suede lilla, potrebbe facilmente diventare il modello su cui costruire i tuoi look di primavera.

Vans

Un modello che non passerà mai di moda, e che noi ameremo sempre, il modello Old Skool di Vans è un classico che conquista le più giovani e non solo. Per noi il match migliore è con un mini dress floreale: tres chic.

