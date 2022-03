P latform o kitten heels? Slingback o sandali? Di qualunque “team” tu sia non hai che da scegliere: ecco le tendenze più hot per la stagione calda!

Ad ogni cambio di stagione, si sa, tra i primi pezzi che solleticano la fantasia di ogni fashionista doc ci sono loro: le scarpe! Oh sì - sarà perché gli accessori in generale sono più “facili” da acquistare o perché la “scarpetta dei sogni”, da Cenerentola in poi, è un chiodo fisso per chiunque segua l’evoluzione del ready to wear stagione dopo stagione - sta di fatto che tra le novità a finire per prime nel mirino ci sono sempre delle it-shoes. E chi siamo noi per sfatare questo mito? Che poi dopo un inverno passato ad indossare stivali e stivaletti è assolutamente normale friggere dalla voglia di mettere le mani (pardon, i piedi!) su un bel paio di sandali sfiziosi o di adorabili slingback!

È tempo dunque di iniziare a sbirciare le tendenze in fatto di scarpe primavera estate 2022 che ci faranno girare la testa nei prossimi mesi caldi: prendi qualche appunto e non te ne pentirai. Non vorrai farti trovare impreparata per la corsa alle scarpe più hot da sfoggiare all spring (and summer) long! Un piccolo spoiler: tra bon-ton e preppy style avremo una primavera estate decisamente all’insegna del ladylike, con autentiche chicche e qualche sorpresa.

Ma bando alle chiacchiere, se dovessi avere ancora qualche dubbio riguardo ai nuovissimi trend in fatto di calzature non temere: noi ne abbiamo contati 10 caldissimi che non vedrai l’ora di portare ai piedi per tutta la spring summer 2022.

Bon ton anni '50

Silhouette affusolata, punta aguzza e piccoli tacchi aggraziati. Ecco l’identikit della scarpetta che farà innamorare praticamente tutte noi la prossima primavera estate!

Si torna agli stilemi tipici degli anni ’50 insomma, con kitten heels perfette per creare look bon-ton marcatamente preppy, anche con calzettone a contrasto. Slingback o sabot che siano, queste scarpe dall’allure retrò ci hanno già conquistati: saranno l’ideale per look daily super-chic già a partire dai primissimi tiepidi raggi di sole primaverile!

Platform

Non solo anni ’50 per la primavera 2022, ma anche sprazzi di seventies in pieno stile “dancing queen” (con un immancabile tocco bon-ton).

Di cosa stiamo parlando? Ma di platform ovviamente che – spesso in combo con tacchi bold oppure in versione “zeppa intera” - per la spring summer in arrivo si fanno spessissime ed elevano senza sosta Mary Jane e sandali con lacci e cinturini coloratissimi o dai pattern super-funny!

Anche qui da portare senza pensieri (e con un bel po’ di equilibrio!) a contrasto con calzini o collant, in attesa di passare al piede in bella mostra non appena il termometro lo consentirà.

Tacchi flared

Il tacco più hot per la primavera? Sicuramente quello flare!

Si tratta di una forma svasata, che va ad allargarsi verso il fondo (un po’ come i mitici jeans!).

Sono talmente adorabili in chiave kitten heels “a mo’ di ballerina di tango”, che non abbiamo assolutamente nessun dubbio: affiancheranno il trend del tacco spesso e alto con plateau praticamente per tutta la stagione calda (ma con un bel po’ di comodità extra!). Prova, non te ne pentirai!

Mary Jane

Lo abbiamo detto e ripetuto: lo stile preppy sarà (ancora) il più gettonato della primavera. Beh, esiste forse qualcosa di più preppy di un bel paio di Mary Jane? Ovviamente la risposta è no!

Sceglile come ti pare: con platform, classiche oppure nella nuovissima versione ballerina super flat. Le amerai all summer long, questo è certo!

Lacci

Se il cinturino alla caviglia tipico della Mary Jane non fa per te puoi sempre puntare sui lacci, l’altro elemento assolutamente immancabile nelle scarpiere più cool della primavera estate 2022. Oh sì, i sandali lace-up sono quanto di più comodo e sensuale potrai trovare tra le nuove proposte per la stagione calda.

Sceglili in versioni tempestate di pietre, borchie o dettagli particolari per look all’insegna della comodità, ma soprattutto dello stile!

Raso

Il materiale protagonista della calzatura on trend per la primavera 2022 è uno soltanto, e si tratta – guarda caso – del più ladylike che esista! Parliamo del raso, raffinato e da scegliere in chiave coloratissima.

Avvistato su praticamente qualunque modello di tendenza, sarà un must-have assoluto da sfoderare in mille e una occasione!

Morbidi dettagli

Parlando sempre di materiali, per le più audaci ci sono varianti imperdibili, protagoniste di una tendenza già esplosa grazie a molti look visti nei vari front row delle sfilate del fashion month appena concluso.

Si tratta dei sandali con dettagli in faux fur, shearling o plumage, da sfoggiare rigorosamente in chiave fluo pop. Ora la domanda è: quanta voglia hai di osare per la primavera in arrivo?

A tutto colore

Se per la primavera 2022 le linee delle scarpe si rifanno spesso e volentieri a modelli celebri del passato, dagli anni ’50 ai primi 2000, il colore è uno di quegli elementi che riporta alla contemporaneità.

Le tavolozze per sandali, sabot e slingback si accendono infatti di flash neon, candy colors elettrici e di nuances piene e pop, ideali per rendere la scarpa assoluta protagonista del look e da gestire a contrasto con calze o indumenti in generale.

Le sfumature più gettonate? Verde lime, rosa shocking o bubble, blu elettrico, viola e arancio fluo saranno color trend assoluti: non puoi sbagliare!

Cristalli & Co.

Sarà per il ritorno delle ragazze di Sex and the City in And Just Like That oppure per la voglia di sbizzarrirsi con look femminili e scintillanti dopo due anni in cui le uscite sono state più che limitate, sta di fatto che tra i grandi protagonisti per la prossima stagione ritroviamo cristalli, glitter tutto ciò che luccica e sbrilluccica!

Che siano proposti in chiave all-over o in versione gioiello - con fibbia a mo’ di spilla o cinturino tipo bracciale tennis – non importa: tutto ciò che rende favolosa una scarpetta ne farà la it-shoes dei sogni. Almeno per la primavera estate 2022!

Dettagli sorprendenti

Chiudiamo questa carrellata sulle tendenze-scarpe per la primavera estate 2022 con una piccola chicca, che porterà un pizzico di “catwalk” anche nei guardaroba comuni! Si tratta dei dettagli scultorei (spesso proposti in veste di tacco) che replicano forme futuristiche o di oggetti non necessariamente legati all’universo “shoes”.

Abbiamo visto sandali diventare autentiche opere d’arte surrealista, con componenti che si trasformano in rose, boccette di smalto, saponette, loghi 3D e persino uova! Pronta a sperimentare?

La nostra selezione di scarpe primavera estate 2022

