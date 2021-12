C arrie, Miranda e Charlotte sono tornate con l’attesissimo capito conclusivo della serie cult Sex And The City! Mentre ci godiamo i nuovi episodi, facciamo un focus sugli stili e sulle palette armocromatiche delle tre protagoniste

Qualche anno in più e una grande – chiacchieratissima! - assenza (ndr Kim Cattrall, aka l’eterna Samantha Jones): finalmente il tanto atteso reboot di Sex And The City è approdato on demand su Sky e in streaming su NOW Tv e, stando ai dati, è già un successo. Insomma, le tre newyorkesi protagoniste di And Just Like That… sembrano non aver perso il loro smalto e ci stanno già conquistando a colpi di look!

Non c’è che dire: per tutte le SATC-addicted rivedere Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) ancora insieme per le vie della Grande Mela è una grande emozione. Oggi ci raccontano la loro evoluzione da trentenni costantemente a caccia dell’amore (e della scarpa perfetta!) in favolose cinquantenni alle prese con una società in continua corsa. Beh, inutile dire che le nostre tre fashioniste preferite tenteranno di tenere il passo, ma sempre arrampicate sui loro immancabili stilettos da capogiro!

E mentre noi – puntata dopo puntata di And Just Like That…– ci prepariamo a scoprire se ce la faranno, ci godiamo gli outfit (sempre impeccabili e sempre molto diversi tra loro).

Ma la vera domanda è: gli stili di Carrie & Co. sono rimasti gli stessi? E soprattutto: su quali palette cromatiche dovrebbero muoversi i look delle protagoniste per rispettare i dettami dell’Armocromia? Scopriamolo insieme!

Carrie Bradshaw / Sarah Jessica Parker

Credits: Getty Images

Se Carrie Bradshaw (il cui volto è notoriamente quello di Sarah Jessica Parker) andasse da una Consulente d’Immagine per farsi fare un’analisi del colore, quale palette dell’Armocromia le verrebbe assegnata?

Facciamo una rapida analisi: il sottotono di incarnato è senza dubbio freddo e l’immagine è chiara e delicata. I capelli sono cenerini e tendenti al biondo (ma non nordici) e gli occhi sono chiari (ma non particolarmente brillanti, ovvero non “spiccano” nel color mix personale generale). Insomma: la perfetta descrizione di una Summer Soft!

I “colori amici” di Carrie sono dunque a base bluastra (quindi freddi) e mai troppo squillanti e saturi. Per lei saranno perfetti tutti blu meno profondi e la tavolozza dei greige, oltre al tortora e a diverse tonalità cipriate. Può assolutamente giocare sulle fantasie, avendo cura però di selezionare pattern delicati e dal contrasto non elevato (come il Principe di Galles grigio o il leopardato freddo).

Il suo stile in And Just Like That…? Resta eclettico e molto personale. Le piace mescolare fantasie, sperimentare con nuances differenti e cercare sempre il dettaglio a sorpresa viaggiando sulla cresta dell’ultimo trend! È una fashionista pura insomma, che costruisce look “non per tutte” (certamente “non per timide”!) a colpi di personalità.

Charlotte York / Kristin Davis

Credits: Getty Images

Analizzare cromaticamente Charlotte York, aka Kristin Davis, potrebbe riservare qualche insidia. Capelli castani e occhi nocciola potrebbero infatti condurre in modo un tantino frettoloso alla stagione Autunno.

A un occhio attento sul tema Armocromia però non sfuggirà l’incarnato freddo e un contrasto medio nell’immagine complessiva della romantica Charlotte.

Tutto questo, tradotto in palette, può voler dire una cosa sola: Winter Cool!

Insomma, i colori più adatti a Charlotte saranno freddi e piuttosto profondi. Molto bene i blu più classici, i rossi freddi come il ciliegia e il rosa Barbie (che siamo certe apprezzi molto!). In quanto agli abbinamenti e alle fantasie, su una Winter Cool funzionano molto bene i contrasti medio-alti. Via libera dunque a pattern come i pois (altro grande “crush” di Charlotte!), i quadretti vichy e il pied de poule, da utilizzare nelle versioni più classiche!

Lo stile di Charlotte? Decisamente bon-ton e romantico, come la sua personalità! Fiocchi, colletti, voile, balze e maniche a sbuffo… sono tutte componenti della sua cifra stilistica.

Rarissimo vederla in pantaloni o incontrarla con indumenti casual, Charlotte è la perfetta rappresentazione dell’alta borghesia newyorkese. Il suo look tipo? Midi dress (possibilmente in una nuance romantica oppure fiorato), pump e borsetta a mano!

Miranda Hobbes / Cynthia Nixon

Credits: Getty Images

Piccolo spoiler: oggi Miranda Hobbes - al secolo Cynthia Nixon - appare in And Just Like That… con una chioma grigia di altissima personalità, esattamente come il suo personaggio. Questo potrebbe essere un elemento fuorviante in un’analisi cromatica, anche perché con il passare degli anni non è raro veder perdere un po’ di brillantezza o “raffreddare” leggermente i propri colori. Questo ovviamente non significa cambiare stagione armocromatica, semplicemente certi parametri variano un pochino e con loro alcune abitudini nei color-mix.

Insomma, nel caso di Miranda potrebbe non essere semplice da individuare a un primo sguardo, ma la rossa che è in lei è sempre presente. Il che – se sommato al suo essere chiara e luminosa – significa semplicemente Spring Warm.

Ebbene, se questo era assolutamente palese fino a qualche tempo fa, oggi torna in evidenza soprattutto quando Miranda indossa i suoi “colori amici”, come l’arancio, il beige o il verde. Tutte tonalità che la esaltano al massimo e perfettamente calate in una palette, quella della Primavera Calda per l’appunto, che chiama tonalità a sottotono aranciato e mediamente brillanti.

In quanto allo stile di Miranda lo conosciamo bene: è sicuro e molto lineare, un po’ bossy e basato sull’intramontabile principio del “less is more”. Nulla è lasciato al caso nei suoi look, raffinati ma anche sempre piuttosto pratici, e il trend del momento non è mai qualcosa a cui prestare eccessiva attenzione.

L’outfit che la rappresenta più? Non disdegna gonne a midi o abiti longuette, ma preferisce di gran lunga indossare un paio di pantaloni e una camicia, oppure direttamente un bel tailleur che risolve ogni problema!