C alato il sipario delle sfilate, eccoci fare un resoconto delle tendenze più forti dettate da influencer e trendsetter per le strade delle 4 grandi città dello stile: New York, Londra, Milano e Parigi



Dopo il successo delle nostre inspo dalla fashion week primavera estate 2022 siamo tornate cariche più che mai! Revisioneremo insieme il best of dello street style delle città di New York, Londra, Milano e Parigi.

È sotto questi cieli che gli ospiti hanno dato il meglio della creatività! Perché questa volta si sono ritrovati non solo sotto il sole ma anche la grandine, la neve e tanti temporali. Sei pronta per il giro del mondo con noi?

Nelle ultime stagioni i designers hanno dovuto fronteggiare e, allo stesso tempo, ispirarsi ad una pandemia che ha limitato tutto il mondo. Come si sa, società e moda sono due facce della stessa medaglia e la moda è una delle lenti con cui leggere i cambiamenti economici, culturali e sociali.

Ora, purtroppo, siamo di nuovo di fronte ad altri eventi che stanno influenzando tutti noi, incluso il mondo della moda. La guerra in Ucraina sta, inevitabilmente, entrando nelle nostre case. Però è proprio in questo che consiste il mondo della moda, in quella straordinaria capacità di esprimere la propria connessione con il presente in una via creativa, rispettosa e - ovviamente, stilosa.

Se anche tu, cara lettrice appassionata, hai seguito le fashion week non ti sarai potuta risparmiare alcuni video virali che hanno fatto venire le lacrime agli occhi a tutte noi di The Wom e non solo. Quindi se ti senti coinvolta e anche tu, nel tuo day-by-day, senti il bisogno di esprimere vicinanza all’Ucraina sei nel posto giusto!

Ispirati ai VIPs, influencers e alle it-girls su come portare il colore ormai iconico della pace di oggi - il blu ed il giallo. Perché solidarietà e moda, in questa fashion week, sono un binomio vincente.

In quale altra destinazione si potrebbero concentrare gli influencer dallo stile underground fashionista se non nella Big Apple? Dall’ 11 al 16 febbraio, la New York Fashion Week FW 2022/23, non accadeva solamente sulle passerelle ma anche all’esterno, all’entrata degli eventi e per le vie principali della città. Gli ospiti hanno fatto la loro catwalk parallela, consapevoli che da li a breve sarebbero stati immortalati come i protagonisti indiscussi della kermesse newyorkese.

Gli appunti da segnarsi seguendo the best of NYFW street style? Sicuramente uno stile minimal decorato. Abbiamo visto frange, glitters, forme asimmetriche e tante stampe abbinate a forme over. È il nuovo minimale. E il nostro preferito - il mix del oversized + skinny è il comune denominatore degli outfit più apprezzati dalla Grande Mela.

NEW YORK NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 15: Xenia Adonts wears black sunglasses, large silver earrings, a black V-neck t-shirt, a beige checkered print pattern with black satin collar oversized blazer jacket, matching beige checkered print pattern suit pants, outside Peter Do during New Yorker Fashion Week on February 15, 2022 in New York City. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images) NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 16: Vanessa Hong seen with edge cut hair wearing black racing leather jacket, grey yellow cashmere jumper, red black mini bag, wide leg pants, sunglasses outside Prabal Gurung during New Yorker Fashion Week on February 16, 2022 in New York City. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images) NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 15: Vanessa Hong having her hair styled with silver hair clips seen wearing green blazer, pants, silver bag, skirt, white top, sunglasses outside Peter Do during New Yorker Fashion Week on February 15, 2022 in New York City. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images) NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 11: Meredith Duxbury is seen outside Bronx and Banco during New York Fashion Week on February 11, 2022 in New York City. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)

La città grigia ma piena di colori. Questa Fashion week a Londra è stata davvero abstract! Anche le VIPs famose per lo stile all-black hanno immancabilmente aggiunto qualcosa di colorato a contrasto in ogni outfit. Se il tuo goal è diventare a breve una fashionista londinese, inizia subito a lavorare su vari outfit in monotono perché la monocromia è stata davvero il trend più forte. Oltre al colors & shapes non ci è sfuggita affatto la forte influenza vintage della città e ovviamente l’ upcycle, che rende ogni look originale ma soprattutto attuale. Londra si conferma capitale di una moda d’avanguardia anche questa stagione!

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 19: Susie Lau seen wearing dress with floral print, green coat, red Mulberry bag outside Ahluwalia during London Fashion Week February 2022 on February 19, 2022 in London, England. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)

La città che rende ognuna di noi, le ragazze italiane pazze di moda, fiere e con la testa alta. Perché bisogna ammetterlo, non esiste davvero nessuna fashionista che non vorrebbe vivere a Milano! La famosa Milan Fashion Week per la FW 2022/23 ha impegnato le nostre agende dal 22 al 28 febbraio, concessa da Omicron finalmente in presenza dopo la lunga Pandemia.

Purtroppo era proprio il 24 febbraio il giorno in cui l’Europa e tutto il mondo ha iniziato a vivere uno dei momenti più spaventosi degli ultimi anni, la guerra in Ucraina. La rete è diventata un frullato di stories, selfies e tiktok con tanti outfit di solidarietà insieme ad immagini di lusso dai catwalks e a reportage di guerra dalla città di Kiev sotto le bombe. Un collage puntuale e disarmante dello scenario in cui si è svolta la kermesse meneghina. Le VIPs dell’Ucraina e tanti altri si sono vestiti o truccati nei colori blu e giallo in segno di supporto, altri ospiti sono arrivati direttamente con le bandiere e cartelli.

Un gesto iconico di connessione tra nazionalità, colore di pelle, religioni e opinioni diverse.

Anche tra le sfilate dei Big della moda non sono mancate espressioni di solidarietà, come la sfilata muta di Re Giorgio che chiude l’ultimo giorno della settimana della moda di Milano.. Perché anche il Fashion World manifesta a modo suo, con stile.

MILANO 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 PREV NEXT

Paris, mon amour!

Come ogni Fashion Month è proprio Parigi che chiude le sfilate e di fatto anche le campagne vendita negli showrooms più potenti del mondo della moda.

È come la chiusura di una festa in cui tutte le persone più importanti sfoggiano il loro potere, che siano Direttori creativi, VIPs, influencers o altri addetti ai lavori.

La Paris Fashion Week è l’evento dove nessuno dovrebbe mancare.

Ma che cosa hanno preparato tutte le fashion icons per catalizzare l’attenzione sui loro looks? Abbiamo visto tanta classe francaise con un tocco casual e all’opposto - tanti outfit in stile casual con un dettaglio elegante.

In più non possiamo fare altro che menzionare anche l’influenza dello stile amato e odiato e da poco ripreso da Miu Miu - la low waist! Un cambiamento radicale nella moda dell’ultimo decennio.

Infatti sembra, che sia proprio l’atmosfera parigina a sposare questo stile Bon-Ton rivisitato per una Post- Pandemic age tutta da vivere.

Uno stile che prende sempre un po’ di qualcosa e un po’ del suo opposto. Risultato? C’est magnifique!

PARIS, FRANCE - MARCH 01: A guest (L) wears a white latte shirt, an orange / yellow / brown tie and dye print pattern jacket, white latte denim ripped wide legs pants, a purple and white print pattern leather handbag, black shiny leather with gold embroidered flower pattern loafers, a guest (R) wears a beige with cut-out pattern coat, black with orange and yellow print pattern large pants, a pale purple shiny leather handbag, black shiny leather with open toe cap pumps heels shoes, a gold pendant earring, outside Nanushka, during Paris Fashion Week - Womenswear F/W 2022-2023, on March 01, 2022 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

Cara fashion addict, anche questa sessione di studio sul mese delle fashion week giunge purtroppo al termine.

Credo però che tu ti possa ritenere soddisfatta di questo corso di strada perché sono, senza dubbio, le migliori lezioni di stile.

Alla prossima stagione!