I l capospalla irrinunciabile per la mezza stagione, il passepartout per gli outfit da giorno e da sera. I trend del momento? Passiamoli in rassegna.

Ci accompagna tutto l’anno ma è in primavera che dà il meglio di sé, diventando necessario: il blazer giacca. Si alzano gradualmente le temperature e questo capo risolve qualsiasi outfit. In qualsiasi occasione, dalla mattina alla sera. L’anima è classica, le espressioni così numerose da raccontare il tempo che scorre e diventare linguaggio anche dello stile più contemporaneo. Ma quali sono i modelli più glam per questa primavera targata 2022, che abbiamo atteso davvero come una liberazione? É giunta l’ora di un fashion recap.

Oversize

Altro che tendenza passeggera: il blazer giacca oversize ha attraversato diverse stagioni ed è ancora fra noi. Più gettonato che mai. Spalle boxy, taglio maschile, è indiscutibilmente comodo e versatile. Nonché dotato di un notevole potere seduttivo.

Basta abbinarlo nel modo giusto: per esempio a un minidress in tessuto leggero, ai pantaloni in pelle secondo skin, a un’inaspettata gonna lunga plissettata. Le fashion addicted non rinuncerebbero mai alla combo con la lingerie a vista, altro fortissimo must del momento.

Cropped

Ma sta facendo furore anche il blazer cropped, sulla scia di quell’imperativo che acquista crescente forza e ormai riguarda gran parte del guardaroba: CORTO.

Dopo il cardigan, la camicia e il bomber, dunque, anche la giacca finisce nella centrifuga immaginaria, assecondando la voglia di scoprirci, in ogni senso. Che trova concretizzazione pure nei top, nelle mini t-shirt, nelle micro gonne. L’abbinamento perfetto, naturalmente, è quello che lascia la pancia… Al vento.

Strutturato

Un evergreen. Il blazer giacca strutturato è caratterizzato da linee decise ma non ampie, che anzi accompagnano la silhouette; le spalline sono rigide, le forme rigorose.

Un capo sartoriale dall’eleganza innata, che però si presta egregiamente anche ai giochi di mix&match stilistici. Diciamolo: sta bene con tutto. Ed è per questo che non ne faremo mai a meno.

Doppiopetto

In teoria è un altro grande classico, una mossa più che collaudata; nella pratica il blazer monopetto ci conquista con un fascino rinnovato. Perché spesso si allarga, diventando over eppure mantenendo intatta la sua raffinatezza innata. Che noi, però, sdrammatizziamo.

Protagonista di look monocolore come di studiate combinazioni cromatiche, spesso viene lasciato aperto. Acquistando così, appunto, un’allure meno impegnativa. L’hai provato con una mini o gli shorts, l’hai mai abbinato alle tue scarpe con (maxi) plateau?

In denim

Il giubbotto di jeans, come tutti lo chiamiamo, è tornato in auge nella sua qualità di indispensabile rappresentante della moda Y2K. E dopo un po’ ha fatto il suo ritorno anche la giacca. Ne siamo felici.

Perché il blazer in denim è un ibrido ad alto tasso di sciccheria, perché riesce a passare dallo status di casual a quello di elegante in pochi istanti, semplicemente cambiando gli abbinamenti. Perché è glamour. Resistente, comodo, "familiare". Può bastare, no?

Giacca smoking

La giacca smoking ci fa divertire e ci dà grandi soddisfazioni. Vuoi mettere il gusto che si prova nel creare gli abbinamenti più imprevedibili? Jeans skinny, una camicia lasciata fuori – e magari strategicamente sgualcita – anfibi o stivali da rocher, top sportivi: c’è l’obbligo di scatenarsi, non puoi sottrarti.

Tanto, comunque la indosserai, la giacca da smoking non perderà la sua classe. E di sera? Un long dress, bingo assicurato.

Vitaminico

Cambiamo completamente genere, con il blazer vitaminico. Dalle tonalità bold, abbaglianti: giallo, arancio, verde le opzioni predilette dallo street style. Un capo per certi versi eccessivo e sfacciato, ma piace proprio per questo. In primavera, nulla è vietato e tutto è concesso!

Raccomandiamo, però, di bilanciare con gli altri capi che compongono l’outfit, onde evitare scivoloni di stile.

Pastello

Ami i colori, ma quelli vitaminici non ti convincono? L’alternativa perfetta sono i pastelli. Che hanno conquistato un solido posto tra i trend per la primavera 2022. Soprattutto per quanto riguarda il blazer.

Una scelta delicata eppure di grande personalità, che tra l’altro rispecchia alla perfezione le tonalità della stagione stessa, della natura che ritrova il suo splendore. Abbina i pastelli a nuance a loro volta sobrie, anche molto chiare, ma ricorda che pure il nero può essere un’opzione impeccabile.

In tweed

Anche la giacca in tweed, con la sua impronta retrò, figura tra i modelli più glam per questa primavera. Capo ladylike, raffinata e al contempo allegra, adatta agli outfit da giorno come a quelli da sera. Coloratissima e vivace oppure più discreta.

La scelta è ampia, il risultato convince sempre. Il sodalizio con i jeans è roba da fashoniste doc.

In pelle

Dulcis in fundo, la giacca in pelle. E lo stile urban è servito, con un magistrale tocco di grinta in più. Ma hai notato? Pur essendo un capo deciso, che per molti versi identifica una donna di carattere, fondamentalmente risulta minimalista.

Si aggiunge, naturalmente, la versatilità: che si tratti di semplici jeans, di minigonne, di pantaloni classici o dal taglio ampio, di abiti lunghi e corti, di qualunque altra scelta, il blazer giacca di pelle si rivela sempre adatto. Il nero, il marrone e il beige non si discutono, ma altre tonalità stanno scalando la classifica di gradimento: dal prugna all’arancio, dal rosso al verde oliva passando – anche in questo caso – dalle nuance pastello.