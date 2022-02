B ella Hadid tra classico e contemporaneo, in un trench outfit super sensuale e asimmetrico che (siamo sicure) farà scuola

Il profilo Instagram di Bella Hadid è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (semi-cit.). Perché la verità è che la super modella riesce a proporre outfit sempre diversi con una freschezza mista a sensualità davvero invidiabili. E lo ha fatto anche con l'ultimo look dal sapore working chic, in cui ogni singolo dettaglio fa la differenza.

Da cosa iniziare, se non dal trench color cachi? Il grande classico di Burberry nella collezione Primavera/Estate 2022 viene rivisitato in chiave contemporanea: lungo al ginocchio e a doppiopetto, come da tradizione, ma con triplo bavero asimmetrico. Ampio e con le maniche tagliate appena sotto la spalla, Bella Hadid ci mostra un capo che possiamo indossare proprio tutte.

Dimenticate, però, il classico outfit da ufficio con camicia e pantalone. Qui facciamo un balzo in avanti verso una delle tendenze del momento, con il body cut-out con dettagli trasparenti ton sur ton che valorizza il décolleté. Super sensuale, uno di quei capi che possiamo indossare praticamente con tutto, dalla gonna stretch (per un'elegante soireé) ai pantaloni di pelle (per le anime più rock), fino ai jeans mom fit di gran tendenza (casual ma chic).

A mettere in mostra le chilometriche gambe di Bella Hadid ci pensano i leggins super stretch che avvolgono anche i piedi (reminiscenza anni Novanta, nostalgia-portami-via). Il modello color cachi - come il body e il trench - calza alla perfezione la modella come una seconda pelle, ma ha una particolarità: oltre alla vita alta, c'è una "seconda vita" bassa. Tra tagli e asimmetrie, la parola d'ordine è senza dubbio "imprevedibilità".

Alla contemporaneità dell'outfit, fanno da contraltare gli accessori. Bella Hadid ne indossa due che più classici non si può, a cominciare dalle décolleté nere a punta che non possono mancare nell'armadio (alzi la mano chi non ne ha almeno un paio), per finire con il tocco bon-ton della tracolla in pelle color cammello.

Versatilità, sensualità ma anche comfort. Il look di Bella Hadid non è sfavillante né da super gala, ma accentua con incredibile sapienza le forme (nei punti giusti). Cosa chiedere di più?

Beh, forse qualcosa sì. Inutile girarci attorno, Bella gioca con la propria immagine e non si prende mai troppo sul serio, con quell'aria un po' scanzonata e le pose da ragazzina che ce la fanno amare alla follia. Un fiore tra i capelli, gli occhiali a specchio da donna d'affari impegnata in una business call. E, sullo sfondo, quello sguardo malinconico che non la abbandona mai. Più Bella cosa non c'è (semi-cit.).