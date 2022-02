L a loro anima rock non si discute. Ma le nuove declinazioni stilistiche ne hanno aumentato il grado di versatilità, consentendone il trionfale ingresso fra i must di stagione. Non più soltanto di sera!

Come per le scintillanti mise a base di lurex e paillettes, le clutch bag e i long dress – per fare solo alcuni esempi – anche per i pantaloni di pelle (o ecopelle) gli orizzonti si sono ampliati: se prima entravano in gioco solo per gli outfit da sera, adesso rappresentano un’accattivante tendenza in ogni momento della giornata. Anzi, in molti casi è proprio quando il sole splende ancora alto nel cielo che rivelano il lato più glam.

La loro anima rock resta e resterà, certo. Ma, soprattutto grazie alle sfilate A/I 2021-2022, è emersa una poliedricità per certi versi inaspettata. Tra ispirazioni retrò, classy o ultramoderne, le forme variano come l’impronta stilistica; la palette cromatica si amplia, arrivando anche a stupirci. Ed ecco che i leather pants diventano egregi sostituti dei nostri inseparabili pantaloni in denim. O dei più compìti pantaloni a sigaretta. Addirittura – e qua ci rivolgiamo alle amanti del mood comfy – dei joggers.

I modelli skinny

Non possiamo non cominciare dai pantaloni di pelle skinny. Una versione più grintosa e glam dei leggings, mettiamola così. Mettono le gambe in primo piano e si prestano egregiamente ai più svariati abbinamenti. Per quanto riguarda il colore, non ci sono dubbi: in questo caso il nero trionfa a man bassa. E la combo col bianco, come sempre, funziona alla grande.

Il consiglio per il massimo dei risultati? Completa l’outfit con capi oversize – capospalla, pullover, blazer – in modo da creare una strategica alternanza di volumi. Di giorno, le scarpe ideali sono quelle con suola chunky; di sera, infila pure le tue adorate décolléte. Dai un'occhiata qui!

Vita alta, pinces e gamba morbida

Il responso è giunto dalle passerelle, ricevendo subito piena approvazione da parte delle regine dello street style: i pantaloni di pelle più trendy per l’inverno 2022 sono a vita alta, con gamba morbida e pinces. Sartoriali, dal taglio maschile ma non troppo netto; perché proprio quella morbidezza li rende interpreti della moda fluida, senza distinzioni di genere.

Abbinali al più semplice dei pullover, a una maxi giacca, al dolcevita: un’altra cosa bella è che puoi scegliere come ti pare, farai comunque centro. Lo stesso vale per le scarpe, anche se l’optimum sono gli stivali, gli anfibi e le sneakers. Quanto alle tonalità, il podio è occupato dal verde (nelle sue più diverse gradazioni, da quelle opache a quelle brillanti), dalle nuance terrose – marrone in testa – e dal prugna.

Effetto metallizzato

Sì, anche i metallizzati figurano fra i capi ormai sdoganati per gli outfit da giorno. E se facciamo trend+trend, mettendo in campo come materia prima proprio l’ecopelle, cosa otteniamo? Una fusion irresistibile per chi ama catturare l’attenzione. Onde evitare cadute di stile, smorza la mise con altri indumenti – nonché accessori - sobri e monocolore. In particolare il nero, in questo caso, sarà il tuo alleato ideale.

Versione cropped

Una tendenza solo estiva? Eh no: anche la cropped mania sta attraversando le stagioni e non accenna a spegnersi. Anzi, con il freddo ha acquistato forza. D’altronde, come resistere ai bomber e ai maglioni corti? E poi i pantaloni "tagliati": ironici e maliziosi, catalizzano gli sguardi per poi farli dirottare sulle… estremità. Se sono in pelle, aggiungono quella nota un po’ retrò e un po' romantica che convince tutte.

A proposito di estremità: i calzini in vista sono i benvenuti. E le scarpe? Noi diamo la palma della vittoria ai tronchetti e ai mocassini. Ma anche i chelsea boots e le Mary Jane meritano una promozione piena.

I pantaloni palazzo

Comodi, pratici, adatti a qualsiasi body shape. Eleganti e chic se indossati coi tacchi, easy e casual se si opta invece per le stringate, i biker boots, i texani. Quanto alle combo con altri indumenti, c’è l’imbarazzo della scelta, partendo dalla più semplici delle bluse per arrivare al maglione cropped, al tuo adorato cardigan in cachemire o al maxi coat. Perché sì: in qualunque modo si mettano, i pantaloni palazzo sono indovinati.

Hai mai preso in considerazione i modelli in pelle? La loro consistenza li rende caldi e confortevoli, certo, ma allo stesso tempo diventa la perfetta virata verso un urban style che appaga anche le più esigenti. La grinta può essere... morbida e flare. Proprio come le linee di questi pantaloni. Una dritta in più: scegli la vita alta.

Cargo, military style

I pantaloni di pelle cargo sono un richiamo irresistibile per chi si diverte a giocare con lo stile militare, sottolineandone o smussandone il rigore a seconda dei vari abbinamenti. Tasche laterali, elastici alla caviglie, impunture, passanti: tutte le loro peculiarità trovano nella pelle – o nell’ecopelle – una materia prima dalle potenzialità per molti versi inattese.

Le suole carroarmato sono d’obbligo, una calda giacca in shearling calza a pennello ma non dimenticare un dettaglio fashion che mescoli un po’ le carte in tavola: una coloratissima mini bag, per esempio.

E infine... vitaminici!

I colori vitaminici hanno da un pezzo conquistato il lasciapassare anche per l’autunno e l’inverno, questo ormai è chiaro. Temi però che i pantaloni di pelle diventino, in questo modo, un eccesso? Macchè. Basta poi bilanciare l’outfit con tonalità neutre e, se ti va, usare gli accessori come note d’accento. Giallo, verde, fucsia: i leather pants dalle tinte bold trasmettono allegria e anche energia positiva, provare per credere!