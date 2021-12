A viator style, in denim, gilet o coloratissimo? Dicci di che shearling jacket sei e ti diremo… quale modello fa per te tra i più belli adocchiati nelle nuove collezioni fall-winter 2021/22!

È ufficiale: la shearlig jacket è la più desiderata del momento!

Da moltissimi considerata fin dagli anni ’90 il capo genderless più cool in assoluto, è sparita dalle scene per un po’, per poi tornare a colpi di stile. E la buona notizia è che per questo inverno si ripropone in tantissime versioni, una più bella dell’altra!

Perché amiamo le giacche in shearling alla follia? Perché la loro imbottitura calda e morbida - che può assumere allure molto diverse a seconda del materiale con cui è in combo - è quanto di meglio ci sia per affrontare le temperature rigide dell’inverno. Ma anche per il loro carattere: forte e pieno di fascino.

Partendo dai grandi cult - come il giubbotto aviator-style con l’interno in montone a contrasto per “tipe toste” - passiamo alle versioni rese celebri dallo street style più cute con i look proposti da it-models e trensetter, come le giacche in shearling e denim o le versioni (anche “eco” e in technicolor) più moderne e girly. Non resta che puntare sulla propria preferita!

Pronta a scoprire i trend del momento e la nostra selezione di shearling jackets, pescate rigorosamente dai modelli best-of delle collezioni fall-winter 2021/22?

Giubbotti shearling “Aviator”

Ispirate agli iconici giubbotti indossati, per l’appunto, dagli aviatori della U.S. Army Air Corps, le Aviator jackets in shearling sono quanto di più trasversale e genderless la moda proponga fin dagli anni ’90.

Come si portano oggi? Le linee sono essenzialmente due: oversize e manlike come da tradizione, ma anche cropped (per una versione più girly e moderna).

Le sfumature di giubbotto Aviator per la stagione corrente invece sono davvero infinite. Si va dal cult della giacca montone - ovvero la versione tabacco con imbottitura bianca in evidenza - al nero (sia “total” che con interno a contrasto) fino ad arrivare alle nuance più inaspettate. E sono tutte semplicemente favolose!

Shearling jacket smanicate

Per chi fosse a caccia di un’allure un po’ più bohemien non ci sono dubbi: la versione di shearling jacket perfetta è quella smanicata, sia lunga che cropped “a ‘mo di gilet” aperto sul davanti.

Come si porta? In look giocati sul layering e con la complicità di maglioni in lana grossa, magari intrecciata o a coste. Vedrai: ti farà perdere la testa e non potrai più farne a meno!

Giubbotti in shearling e denim

Lo accennavamo un pochino più su: le giacche in shearling e denim sono un altro grande cult degli anni ’90 e, in particolare, fanno parte di tutto quel pacchetto di capi iconici resi immortali dalle it-girls di quel periodo.

Ebbene, quest’anno saranno di nuovo sulla cresta dell’onda e si porteranno spesso e volentieri, anche in favolosi look total denim. Se sei a caccia di un capospalla very cool e dal piglio casual insomma, un giubbotto in shearling e denim è davvero quello che fa per te. Non puoi sbagliare!

Giacche in shearling colorful

La quota pop, contemporanea e a tratti girly della giacca in shearlig? È rappresentata dal colore!

Pezzi cropped in sfiziosissimi pastel color o versioni di midi-coats proposti in colori più urban e accesi, saranno il vero giro di vite di questi grandi classici del capospalla.

Punta su questo tipo di shearling jacket se sei a caccia di qualcosa di meno “visto”, di un capo non necessariamente manlike oppure se semplicemente hai voglia di un giubbotto un po’ più “funny” con cui sbizzarrirti in color-mix favolosi!

Shearling jacket: 10 modelli da non perdere

Eccoci al tanto atteso momento dello shopping: abbiamo selezionato 10 shearling jackets da non perdere per affrontare l’inverno con una quota di coolness e carattere in più. Tu quale non vedi l’ora di sfoggiare?

Credits: zara.com