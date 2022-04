L a vita bassa è tornata ed Elodie ci svela come indossarla tutti i giorni con stile!

Vita bassa is back ed Elodie ci svela come sfoggiarla con stile. Se c’è una cosa che ci piace della cantante è la sua capacità di mutare stile e di sperimentare con la moda, trasformandosi ogni giorno in una donna diversa. Dopo averla vista in versione super sensuale nel video di Bagno a mezzanotte, fra stivali cruissard e abiti cut out, la ritroviamo su Instagram con un look perfetto per la primavera che anticipa il ritorno di un trend cult: la vita bassa.

Sì, proprio così. Se pensavi che questo trend si fosse esaurito con gli anni Novanta ti sbagliavi di grosso. La vita bassa è tornata ed è qui per restare! Ce lo svela Elodie che su Instagram sfoggia un completo super cool, assolutamente da copiare: maglioncino bon ton, gonna longuette con spacco e stivali alti. Un mix di glamour e femminilità con il giusto tocco di sensualità che rende la cantante semplicemente bellissima!

Sdrammatizzare la vita bassa e mescolare gli stili è dunque il primo modo per sfoggiare al meglio questo trend tanto amato quanto odiato. Non importa da che parte stai, la certezza è che i pantaloni a vita bassa (così come le gonne) sono il must have dell’estate–primavera 2022. Dunque non resta che rubare qualche segreto di stile dalle star per indossarli al meglio.

Se quando pensi alla vita bassa ti vengono in mente solo jeans inguinali con il perizoma in bella vista (argh!) sappi che ti stai sbagliando. In realtà questo modello di pantalone si può usare per creare dei look bon ton, proprio come ha fatto Elodie. Ti serviranno una camicia bianca crop, da abbinare a un pullover preppy e ad accessori passe-partout…e il gioco è fatto!

Ma quali sono i modelli di pantaloni a vita bassa più in voga per la stagione che verrà? Veronica Ferraro ha già rilanciato il modello black e stretch che strizza l’occhio agli anni Duemila, perfetto per vivere senza troppe ansie questo big coming back. Mentre Bella Hadid preferisce il jeans a vita bassa, nel modello boyfriend, morbido e con il classico colore blu. Infine lascia spazio nell’armadio per le versioni coloratissime, da abbinare a una t-shirt bianca, perfetta se non hai voglia di mostrare l’ombelico, e a una cintura particolare. Insomma