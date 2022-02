È consuetudine per le vip rendere fashion ogni singolo momento della loro vita, inclusa la gravidanza. Dai social alle immagini da copertina, ecco i pancioni delle celebs più iconici

Da Rihanna a Gigi Hadid, da Chiara Ferragni a Katy Perry. Influencer, modelle, attrici, cantanti. Sono tantissime le vip italiane e internazionali che hanno reso fashion un momento tanto speciale come quello della gravidanza, condividendo con i follower e i fan immagini bellissime. Lo hanno fatto senza perdere il loro stile e senza passare, certamente, inosservate.

La maternità è una magia per tutte le donne. Sui profili social, sulle copertine dei giornali e anche sulle passerelle sono state tante le vip che hanno reso fashion la gravidanza. Inoltre non pare essere una tendenza in declino, anzi: ogni occasione è buona per celebrare la vita.

Rihanna

In ordine di tempo, l’ultima vip ad aver fatto diventare fashion la gravidanza è stata la cantante delle Barbados. Insieme al compagno e collega rapper A$AP Rocky, fra qualche mese diventerà mamma. Nell’attesa, per esprimere la sua felicità, lascia tutti senza fiato con look audaci, dallo streetstyle al tappeto rosso. In bella vista, in tutto il suo splendore, il pancione scoperto. Abiti e trucco la fanno stare bene ed è uno dei modi per affrontare questi mesi di dolce attesa al meglio.

Gigi Hadid

Top model statunitense, Gigi Hadid è diventata mamma a fine settembre del 2020. La sua bimba è il frutto dell’amore con Zayn Malik. Ormai ha ricominciato a lavorare, ma più volte ha dichiarato che la felicità della maternità è la più grande mai provata. Era talmente contenta e impaziente dell’arrivo della sua piccola che il suo profilo Instagram si è riempito di post celebrativi. Dopo una prima fase in cui ha cercato di mantenere riservata la notizia, ha poi voluto condividere la dolce attesa con i suoi fan.

Coco Rocha

Coco Rocha, modella canadese di 33 anni, è fra le vip che hanno reso fashion la gravidanza attraverso il profilo social. Straordinaria è l’immagine che ha pubblicato su Instagram. Il suo pancione è avvolto da un abito spagnoleggiante rosso acceso, rosso come il colore dell’amore: quello che già sentiva per la sua piccola al settimo mese di gravidanza. Lei, che di moda se ne intende, è stata fra le star che hanno stupito di più. Iley Ryn, questo è il nome della bimba terzogenita, adesso ha più di un anno, ma nessuno dimenticherà più la sua mamma durante il periodo della dolce attesa.

Beyonce

Beyonce è una cantante e artista a 360 gradi che non ha certo bisogno di presentazioni. È sempre magnifica nelle sue performance sul palco, ma lo è anche sui social. Iconico il suo look con un completo intimo spezzato e un velo verde a coprire il capo. Il tutto impreziosito da una composizione di fiori colorati. Un tripudio alla vita e la celebrazione di un momento indimenticabile. Madre di tre splendidi bambini, nati dall’unione con il rapper Jay-Z, ha più volte reso noto quanto la maternità sia per lei un momento unico.

Chiara Ferragni

Fra le influencer più importanti al mondo, e la più celebre in Italia, Chiara Ferragni utilizza i social per condividere con i follower tutti i momenti più significativi della sua vita. Sposata con Fedez, è fra le vip che ha reso fashion la gravidanza: lei che ha fatto della moda il suo maggior sostentamento. Sia l’arrivo di Leone che quello della piccola di casa, Vittoria, sono stati attesi con trepidazione. Non solo dalla famiglia, dai parenti e dagli amici più stretti, ma anche dai fan della coppia che hanno avuto modo di poter partecipare ad alcuni momenti di pura gioia.

Emma Roberts

Attrice di fama internazionale grazie alla sua partecipazione alla serie American Horror Story e per il ruolo di Chanel Oberlin in Screem Queens, Emma Roberts sa come utilizzare i social e lo ha fatto in maniera magistrale anche durante la sua dolce attesa. Su Instagram i suoi follower hanno apprezzato moltissimo il suo look da bambola con tacco 12. Appare seduta per terra, davanti a uno specchio con un vestitino rosa a pois neri e delle scarpe di vernice nere. Per poter dare al suo out-fit “un significato completamente nuovo”.

Nicki Minaj

Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Maraj-Petty, è una cantante, un’attrice e una ex modella che è sicuramente fra le vip che hanno reso fashion la gravidanza con delle combinazioni eccentriche e riuscitissime. Indimenticabile, infatti, è il suo costume due pezzi con una base rosa antico e una serie di applicazioni appariscenti. Capelli gialli cotonati, ombretto verde e colori sgargianti mettono in risalto il pancione in bella vista in una foto che rappresenta la felicità per una nuova vita che sta per venire al mondo.

Katy Perry

Anche l’appariscente e talentuosa Katy Perry ha mostrato con orgoglio la sua pancia. Lo ha fatto durante il lockdown, uno dei momenti più significativi per sottolineare quanto sia preziosa la vita. Un look sportivo e colorato ha incorniciato perfettamente le forme magnifiche di una mamma in dolce attesa. “Mai troppo incinta per un top e mai troppo bella per una mascherina”: questa la didascalia a corredo di una foto che difficilmente potrà essere passata inosservata.