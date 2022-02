Rihanna incinta fa sognare: look street e capospalla rosa per mostrare il pancione

I l 2022 è appena cominciato sotto i migliori auspici: Rihanna è incinta del suo primo figlio e non è mai stata così raggiante nel suo look street

Impossibile resistere alla tentazione di non scagliarsi su Instagram alla ricerca dei primi scatti: Rihanna incinta. Sì, proprio lei: la stella del pop originaria delle Barbados che da sempre ci fa adorare il suo look e il suo stile.

Chi come noi è un fan di lunga data di RiRi conoscerà di certo la sua lunghissima e complessa storia sentimentale. Ecco perché quando i primi quotidiani americani hanno dato il lieto annuncio non potevamo sentirci più felici per lei.

Rihanna incinta e il suo look da bad gal

La cantante, attrice e imprenditrice di Fenty Beauty si è lasciata fotografare lo scorso fine settimana a New York in compagnia del suo fidanzato, A$AP Rocky. Blue jeans baggy a vita bassa strappati alle ginocchia, capospalla oversize rosa e, tra mille ciondoli di collana e pendenti, ecco spuntare all’improvviso il pancione. Una visione per tutti i fan che teneramente hanno sempre atteso di vederle negli occhi una simile gioia.

Inutile dire che il web è letteralmente impazzito per lei. Rihanna incinta che lancia qualche sguardo ammiccante alla fotocamera e non lascia spazio al dubbio: è proprio vero, allora! Sebbene l’annuncio non sia ancora arrivato sulla sua pagina Instagram, abbiamo la ferma intenzione di lustrarci gli occhi ancora una volta sul suo look. Chic e al tempo stesso effortless, un po’ come lei in ogni suo scatto social.

Al suo fianco, un Asap Rocky un look urbano per eccellenza. Giacca di jeans aperta su una felpa di maglia con cappuccio, beanie nero e ampi pantaloni in tessuto lucido.

La storia d’amore con A$AP Rocky

La storia tra Rihanna e Asap Rocky è nata un po’ in sordina, tra sussurri e voci di corridoio. Solo l’anno scorso il rapper si è finalmente confessato ai microfoni di GQ USA. “Lei è l’amore della mia vita, è la mia signora”.

Rakim Athelaston Mayers non è mai stato così felice di condividere un legame con una donna tanto speciale. “Quando hai trovato la tua persona, lei ne vale un milione. E lo capisci subito quando è quella giusta”.