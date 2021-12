L a cantante è diventata "eroina nazionale" per il suo Paese, le Barbados. Ma non solo. "Bad Girl Riri" è una vera icona fashion, una trasformista che non manca mai di stupire il suo pubblico!

Elegante ma anche ironica, frizzante e audace. Di chi stiamo parlando? Ma di Rihanna, che domande che con i suoi look ha sempre fatto parlare su di sé centrando perfettamente l'obiettivo e spesso (anzi, molto spesso!) conquistandosi anche il podio fra le celebs più fashion. Insomma, una vera musa che continua a ispirare non solo le ragazzine ma finanche le donne. Anche perché "Bad Girl Riri" è il simbolo, almeno nell'immaginario collettivo, dell'emancipazione e del "girl power". Ma è tutto.

Sì, perché Rihanna non sta mai ferma ed diventata persino "eroina nazionale" per il suo Paese, le Barbados. Nata 33 anni fa nelle isole, la cantante ha ricevuto questa nomina durante la celebrazione per la proclamazione della repubblica e il distacco dal legame con il Regno Unito. E per renderle omaggio come merita ecco alcuni dei suoi look più belli!

EROINA NAZIONALE DELLE ISOLE BARBADOS

In realtà Rihanna è stata già ambasciatrice delle Barbados ed è uno dei simboli che rappresenta le isole. Ma non bastava ed è diventata nientemeno che un'eroina nazionale indossando il long dress color rame firmato Bottega Veneta. Una scelta audace, come d'altronde è nel suo stile, e proprio per questo motivo le critiche non sono mancate. Specialmente perché la cantante durante la cerimonia non indossava il reggiseno. Una vera Bad Girl!

IN MICRO TOP E JEANS

Ricordiamo tutti i suoi esordi, molto prima che diventasse una "femme fatale" e dominasse il palco con il piglio arguto e l'animo da pantera. Nelle sue prime apparizioni in pubblico, infatti, indossava micro top, micro cardigan e jeans a vita bassa. Completava spesso i suoi look con un paio di sneakers e i maxi orecchini a cerchio. E il trucco "acqua e sapone", va da sé.

LE TUTE COLORATE

Non sono mai mancate nel guardaroba di Rihanna! Sfoggiandole per i suoi look da "street style" (ovvero da copiare subito, anche oggi!). Le tute colorate, infatti, sono un'esplosione di energia allo stato puro. Eccola in pantaloni modello joggers abbinati a micro top e felpe con cerniere. Versatili quanto basta per essere anche molto glamour abbinandole agli stivaletti in tinta proprio come fa la cantante.

GLI ABITI IN PELLE E VINILE

Osare, sempre e comunque! È questo il leitmotiv che lega ogni abito indossato da Rihanna proprio come i mini dress in pelle o vinile, i corsetti e poi stivaletti con mille fibbie, guanti in pelle, smalto rosso...e via! Pronta a calcare il palco e a sprigionare tutta la sua grinta.

GLI ABITI IN TULLE

"Ma c'è un ma"...nell'armadio di Bad Girl Riri non ci sono solo abiti da vera "provocateur" ma finanche vestiti in tulle proprio come questo rosa confetto con la gonna più corta sul davanti e il maxi strascico (completo persino di maniche vaporose!). Una principessa, insomma. E per dare quel tocco glamour all'outfit? I sandali alla schiava!

I MINI DRESS ANIMALIER

L'abbiamo vista in tutti i modi...ma di certo Rihanna conquista con i mini dress sensualissimi. Proprio come questo dalla fantasia pitonata che emana grinta e glamour al tempo stesso. Non possono mancare le scarpe e gli accessori della stessa fantasia come il cappello in stile "bucket hat", le décolleté e la mini bag.

IN TOTAL BLACK

Rihanna è un'icona fashion, non ci sono dubbi. Per questo motivo nel 2008 Dsquared2 l'ha voluta in passerella. La cantante ha indossato il long dress nero. Più corto sul davanti e lungo dietro. Dalla linea semplice e raffinata, è reso particolare dai ricami in pizzo. E con un look così sensuale la cantante non poteva che avere i capelli raccolti in uno chignon.

I TAILLEUR MANLIKE

Siamo sempre stati abituati a vederla con mini abiti eppure Rihanna non manca mai di stupirci. Insomma, è una vera trasformista senza alcun dubbio. Eccola quindi in tailleur nero stile manlike reso particolare dal blazer con le maniche a sbuffo. Non poteva mancare la camicia bianca completa di papillon.

LA VISIERA

I dettagli fanno la differenza proprio come gli accessori che Rihanna porta con sé. Completando i suoi look più belli e personalizzandoli all'ennesima potenza. Un esempio? La visiera che la cantante sfoggiava con i suoi outfit dallo stile sporty ma finanche athleisure. Ancora oggi un vero e proprio must have!

I CAPELLI ROSSI

Ci ha sempre sorpreso con i suoi vestiti, certo, ma la particolarità di "Bad Girl Riri" sono i suoi capelli. Non c'è look e colore che non abbia sfoggiato come i lunghi capelli rossi e ondulati da Sirenetta Disney!