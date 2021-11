G rintose, sensuali e super alla moda: sono le donne che scelgono lo stile Manlike, il più trendy e apprezzato del momento (anche dalle star)

Si dice stile Manlike, si traduce look maschile al femminile! Un modo di vestirsi e creare outfit che sta sempre più conquistando gli armadi delle donne di tutto il mondo. Elegante e super comoda, questa tendenza mixa con grande maestria blazer, gilet e camice, giacche e pantaloni per creare total look originali.

Lo stile Manlike con una marcia in più

Lo stile Manlike ha una marcia in più, non solo perché è comodissimo, ma anche perché è particolarmente sofisticato. Merito di camice e giacche, abbinate a mocassini e scarpe oxford. Il segreto di questa tendenza d’altronde è solo una: saper mixare nel modo esatto i capi, mescolando con equilibrio e sapienza pezzi iper femminili, come i tacchi a spillo, con altri maschili, ad esempio un completo oversize elegante. Il contrasto di stile regala originalità ed è incredibilmente chic!

Come crearlo

Le idee per creare uno stile Manlike sono tante, così come i capi da abbinare fra loro. Su cosa puntare? Cerca pezzi che siano lineari e ampi, punta su colori neutri, come il marrone, il nero, il blu, il bianco e il grigio. Ottimi pure i total look sartoriali, con tacchi a spillo o mocassini. Mentre lo smoking senza niente sotto e con giacca chiusa è un vero must!

Cosa evitare? Stai alla larga da capi troppo aderenti, con stampati vistosi (no all’animalier!) e dettagli particolari (come volant o frange). Aboliti pure i capi strappati o usurati, da bad girl o glam rock.

I must have

Quali sono i must have dello stile Manlike? Per prima cosa ricordati che tutti i pezzi del tuo look dovranno essere rigorosamente oversize. Per il tuo stile maschile, declinato al femminile, non perdere trench e blazer, come pure pantaloni eleganti e jeans a vita alta con il taglio dritto (i mitici mom fit). Largo spazio infine alla camicia bianca, un grande classico intramontabile, e ai mocassini.

Idee da copiare

Dall’ufficio all’happy hour con le amiche, sino a una cena fuori: è sempre una buona occasione per provare lo stile Manlike. Parti dalle basi, poi, quando ti sentirai più sicura, divertiti a mescolare pezzi differenti per rivoluzionare i tuoi outfit e sentirti super chic, fra accessori, vestiti ed elementi fra maschile e femminile.

Con il gilet

Fra i capi cardine dello stile Manlike c’è senza dubbio la cravatta. Dà un tocco in più al look femminile ed è perfetta abbinata al gilet in maglia. Scegliela in tonalità pastello, accostandola a una camicia bianca. Per completare l’outfit aggiungi dei pantaloni a vita alta. In un attimo sarai super chic, soprattutto se aggiungerai anche delle décolleté: rigorosamente in vernice, nere oppure nude.

Con il completo classico

Il completo classico è un capo irrinunciabile nello stile Manlike. Giacca e pantalone infatti ti faranno sentire incredibilmente sensuale e con un pizzico di pepe in più. Punta su un blazer che metta in evidenza il punto vita, facendo risaltare le tue curve. Abbinalo a un pantalone iper classico e a mocassini comodi e glamour. Questo look basic si può trasformare in base alle esigenze e ai tuoi impegni. Ad esempio per una serata elegante puoi indossare dei pantaloni con un taglio ampio che lasci la caviglia scoperta, completando il tutto con stivaletti Chelsea con tacco vertiginoso. Hai una riunione importante in ufficio? Abbina il blazer a una camicia bianca. Per l’ora dell’aperitivo potrai cambiarla, correndo dalle amiche con una t-shirt a tinta unita o con una stampa ironica.

I colori e le trame

La scelta di colori e trame è fondamentale nello stile Manlike. Per quanto riguarda i colori puoi prediligere quelli più classici per non sbagliare. Dunque punta su blu, nero, marrone, grigio e beige in tutte le sfumature. Non sentirti limitata però se hai voglia di rompere gli schemi e dare sfogo al tuo estro creativo. Se serve osa con completi dalle nuance vivaci, come il giallo zafferano, oppure opta per le tonalità pastello, come il pesca o l’azzurro. I pattern e le trame dei tessuti sono un elemento che non va trascurato. Per non sbagliare scegli il gessato, il principe di Galles o il tartan. Completa e arricchisci il look grazie a gioielli e accessori con un design sobrio e semplice, ma che dia identità e grinta all’outfit.

Le star che lo amano

Lo stile Manlike è particolarmente apprezzato dalla star che non perdono occasione per rubare dall’armadio del loro Lui qualche pezzo particolare da sfoggiare. Fu Marlene Dietrich la prima star di Hollywood a indossare un completo da uomo, mentre nel 1966, Saint Laurent fece sfilare in passerella il primissimo smoking femminile. Negli anni Settanta, Bianca Jagger, in occasione delle nozze di Mick, conquistò tutti con un tailleur. Da quel momento è sempre stata tuxedo mania. Oggi a scegliere il Manlike sono Lady Gaga come Zendaya, passando per Victoria Beckham