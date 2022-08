Leather rock: il look in pelle di Kim Kardashian è un inno a osare

L eather? Sì, grazie! Kim Kardashian ci svela come sfoggiare il look in pelle anche d'estate ed essere glam rock!

Kim Kardashian non rinuncia al look in pelle nemmeno d’estate e ci insegna come osare con le alte temperature sfoggiando un outfit leather rock! La star dei reality e imprenditrice ha una vera e propria passione per la pelle e non perde occasione per indossarla.

L’ultimo look proposto da Kim è super sensuale e glamour: pantaloni di pelle effetto second skin e crop top a incrocio con una profonda scollatura, perfetto per esaltare le spalle e la vita sottile della Kardashian. Per completare l’outfit, la star di Instagram ha scelto una pochette silver e un paio di décolleté black con tacco a spillo.

Rivoluzionaria e capace di creare sempre nuove tendenze, Kim Kardashian ci rivela così come sfoggiare il look leather anche con le alte temperature, per non rinunciare all’effetto sensuale e chic di questo materiale. A dare ragione a Kim sono gli stilisti che ogni anno, anche d’estate, ripropongono in passerella dei pezzi in pelle a cui è impossibile rinunciare.

Come i leather shorts, perfetti per una serata estiva e super cool, da abbinare a una blusa leggerissima e accessori boho. Fra i must have in pelle c’è poi la mini, l’ideale con un paio di sneaker e una t-shirt oversize con stampa. E per chi ha voglia di osare c’è il vestito in pelle: un dress di tendenza e very chic se abbinato agli accessori giusti. II migliori sono quelli in rafia, l’ideale per creare un ottimo contrasto materico.

Infine resta un must la biker jacket da scegliere non solo in versione black, ma anche in colori accesi come il giallo limone o il verde menta, per brillare nelle notti d’estate quando le temperature calano. Ma Kim Kardashian non è l’unica star che adora il total look leather, prima di lei infatti tante altre celebrity hanno sfidato il caldo per vestirsi in pelle da capo a piedi.

Prima fra tutte Jennifer Lopez, avvistata spesso in compagnia di Ben Affleck con outfit in questo materiale. Il suo look meglio riuscito? Gonna midi nei toni del marrone e soprabito in pelle dello stesso colore. E se Adele punta su una tuta terra di Siena, Katy Perry sceglie un dress color carne super aderente e sensuale. Ma il premio per il miglior look in pelle va a Lizzo, paparazzata a Los Angeles con un outfit fetish e super glam: pantaloni in pelle con stringe nei toni del blu notte e giacca coordinata.