Sì, la tuta di Chiara Ferragni ci ricorda le Spice Girls ed è tutta da copiare

C hiara Ferragni torna a far parlare di sé e lo fa con un look da Spice Girl super anni Novanta che ci fa impazzire. E che vorremmo davvero copiare

Che Chiara Ferragni fosse inarrestabile e non sbagliasse un look ormai lo sapevamo e lo davamo per assodato, ma che riuscisse a essere super cool con una tuta che ci ricorda i favolosi anni Novanta e lo stile casual delle Spice Girl non ce lo aspettavamo.

O forse sì, dato che dopo aver visto il suo ultimo outfit sul profilo Instagram di suo marito Fedez con famiglia annessa, abbiamo solo voglia di fare un tuffo nel passato e di comprarci una tuta mimetica rosa.

Chiara Ferragni in camouflage rosa anni Novanta

Chi pensava che lo stile mimetico/camouflage reinterpretato in diversi colori e stili non sarebbe mai tornato di moda deve essere pronto a ricredersi: Chiara Ferragni ci stupisce ancora una volta e lo ripropone in quello che potrebbe essere lo scatto rubato al backstage di un concerto delle Spice Girl e stiamo già impazzendo.

Pantalone cargo rigorosamente oversize, crop top con brillantini e mollettine di plastica rosa nei capelli: Chiara è una perfetta Barbie Spice Girl e come al solito ci ha fatto tornare la voglia di indossare qualcosa di totalmente inaspettato - ma che tornerà nei negozi in tempo record, ora che lo abbiamo visto addosso a lei.

Passata la moda dei ciclisti in colore fluo, Chiara riporta in auge il mimetico, l'oversize, uno stile urban che non si prende sul serio e gioca coi contrasti tra un look un po' militare, addolcito da una palette di rosa pastello e dalle pietre brillanti che impreziosiscono il crop top. Un look facile da copiare e da indossare anche tutti i giorni, magari sdrammatizzandolo con una t-shirt bianca, per smorzare l'effetto Spice Girl che ci piace tanto su di lei.

E per le scarpe? Una scelta obbligata per non appesantire l'outfit, Chiara sceglie delle sneakers in stile anni Novanta un po' chunky, rigorosamente bianche, con effetto vedo non vedo a causa del pantalone che un po' le nasconde, un po' le rivela grazie a un risvolto apparentemente causale, ma studiato ad hoc.

Insomma, la tuta mimetica in stile Spice Girl di Chiara Ferragni ci fa impazzire, e sotto sotto, ne vorremmo una in tutti i colori possibili e immaginabili.