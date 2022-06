L a maglia provocante di Chiara Ferragni per my body my choise è un inno alla femminilità e alla forza delle donne

“My body my choise”: è questo lo slogan con cui Chiara Ferragni ha scelto di mostrarsi su Instagram, indossando una maglia molto particolare. Un body trasparente e color carne che riproduceva il suo corpo con tanto di seno e ombelico.

Lo slogan scelto da Chiara non è un caso, ma è un trend diventato ancora più forte dopo la sentenza che negli Stati Uniti ha di fatto abolito il diritto all’aborto. “My body my choice” infatti significa “Il mio corpo, la mia scelta” ed è un concetto che l’imprenditrice digitale ha più volte ribadito nel corso degli anni.

Il significato è tanto chiaro quanto importante: ogni donna infatti ha il diritto e la libertà di gestire il proprio corpo senza nessuna imposizione. Non è la prima volta che Chiara Ferragni punta su trasparenze e sulla provocazione per lanciare messaggi importanti.

La maglia con il seno stampato è una provocazione alla censura dei social, ma anche una risposta alle critiche di chi, sempre più spesso, si è permesso di giudicare i look audaci di Chiara. Ma, come sottolineato dall’influencer, i benpensanti dovranno mettersi l’animo in pace quest’estate. Le nuove tendenze in fatto di moda infatti puntano su trasparenze e sideboob.

Un trend lanciato, qualche settimana fa, proprio dalla Ferragni e ripreso da tantissime celebrity. Il must della stagione calda infatti è mostrare qualche centimetro in più puntano su abiti cut out con aperture sulle spalle e sul torace per lasciare intravedere la linea del seno. Un look tanto sensuale quanto elegante, diverso dalla scollatura centrale e particolarmente ardito.

Il segreto rendere i look di questo tipo glam e mai volgari è molto semplice. Indossa body, top e maglie scollate con capi semplici e basic come shorts o gonne in denim. Indossi un abito cut out? Rendi il tuo sideboob sensualissimo puntando su un colore neutro e su sandali flat. Ma soprattutto ricordati di rispettare la regola principale del sideboob che ci ha insegnato Chiara Ferragni: d’estate metti via il reggiseno e goditi la sensazione di libertà che può regalarti questo gesto.

D’altronde fra gli hashtag più amati e usati dall’influencer c’è proprio #freenipple. Poche lettere er esprimere un concetto decisamente importante e una battaglia che va avanti ormai da tempo sui social. L’obiettivo? Chiedere di rendere visibili – e non censurabili – i capezzoli sui social, per liberarci dal pregiudizio e non “demonizzare” il corpo femminile. Perché mostrare più o meno centimetri di pelle – come ci insegna Chiara – è una scelta personale, sempre.