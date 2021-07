G onna mini, midi o maxi, da mettere con mules, zoccoli, tacchi medi oppure stiletto super sexy: ecco qualche idea su come abbinare le scarpe alle gonne per l'estate 2021!

La gonna è senza dubbio il capo che ha, tra tutti, il sapore dell'estate: fresca, comoda, leggera, da scegliere a seconda della nostra fisionomia e dell'occasione d'uso per valorizzarci al massimo. Possiamo optare per lunghezze mini, midi, o maxi e abbinarle a calzature flat, ai clogs super trendy, oppure a tacchi medi, alti o a stiletto: vediamo allora come abbinare le scarpe alle gonne per l'estate 2021!

Mini e clogs

Chiamateli zoccoli oppure clogs, non ha importanza: quello che conta è indossarli in modo trendy! E se lo fai con una mini, allora hai azzeccato l'abbinamento. Questa combo fa per te se vuoi mettere in evidenza le gambe: la mini le lascia scoperte, mentre gli zoccoli regalano qualche centimetro in più grazie al loro plateau!

Gonna midi e ciabattine con plateau

La gonna midi è perfetta per te se hai polpacci sottili, indipendentemente da quanto sei alta: se sei minuta, ma proporzionata, puoi indossarla senza timore! Con una ciabattina senza tacco, ma dalla suola alta, recupererai qualche centimetro in più per slanciare ulteriormente la figura, con un look easy e super comodo.

Maxi skirt e infradito

Se non ti piace l'idea di mettere in evidenza le gambe, perché non provi con un capo lungo alle caviglie? Potrebbe essere una maxi skirt oppure un abito lungo. In questo caso, lascia completamente libero il piede indossando un paio di sandali infradito. Ti raccomando: la pedicure dovrà essere impeccabile!

Gonna e sneakers

Se sei un tipo sportivo e che ama un look dal gusto street style, allora le sneakers sono la calzatura che fa per te! Puoi indossarle anche con la gonna, di qualsiasi lunghezza: se hai polpacci e caviglie sottili, puoi scegliere una midi, altrimenti opta per lunghezze sopra il ginocchio oppure maxi.

Mini e mules incrociate

Le mules incrociate sono la ciabattina dell'estate! Puoi indossarle anche con una mini oppure con un paio di shorts, per mettere le gambe in evidenza. Se vuoi allungare otticamente la figura, scegli un modello a vita alta.

Gonna midi e tacchi medi

I tacchi medi sono facili e chic: ci permettono di sentirci iper femminili pur restando comode! Puoi portarli con una gonna a portafoglio, che metta in evidenza le gambe, scegliendo un colore in pendant oppure staccando completamente con una tonalità a contrasto. L'importante, per un look easy, è non abbinare mai scarpe e borsa: fa subito old style!

Gonna midi e tacchi larghi

Quanto a comodità, i tacchi larghi si difendono benissimo! Se ti piacciono e vuoi uno stile contemporaneo, ma ladylike, allora provali con una gonna midi coloratissima, da portare con una camicia in seta stampata e una borsa al gomito dal gusto bon ton.

Gonna lunga e tacchi alti

I tacchi alti ci rendono immediatamente super femminili! Sdrammatizzali però con il look giusto: andrà benissimo una fantasia bold e coloratissima o una stampa divertente e luminosa e scegliere un modello di calzatura gioiello, oppure in tonalità cariche, piene ed estive. L'importante è non cadere nel look "signora", coordinando troppo.

Abiti easy e stiletto

Lo stiletto è la scarpa sexy per antonomasia, una calzatura diventata iconica: falla funzionare al meglio decontestualizzandola! Via libera a total look in nero, ma preferendo abitini dal taglio easy e da giorno, magari destrutturati oppure con maniche baloon che facciano da protagoniste.