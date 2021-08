I pantaloncini più hot dell’estate? I panta-butterfly, ovvero il modello svasato e super-versatile che ha già conquistato le fashion icons! Ecco come sfoggiarli no-stop

Essere cool e glamour in un batter di ciglia? Più facile in un batter d’ali... con i pantaloncini che tutte vogliono e tutte cercano: il modello a farfalla!

Parliamo ovviamente degli shorts svasati e a vita alta, capaci di creare quasi un effetto “gonnellina” ma con tutta la comodità e la versatilità di un paio di pantaloncini. Non male, non ti pare?

Meno succinti dei classicissimi shorts ma altrettanto sbarazzini, questi nuovissimi protagonisti dell’estate (perfetti soprattutto per tutte le body shape a cui fa comodo un po’ di volume extra sui fianchi) si preparano a diventare dei veri e propri classici da ripescare di stagione calda in stagione calda, per look freschi e super-glam da sfoggiare dalla mattina alla sera. E se ti stai chiedendo “come” sei nel posto giusto!

In questo le fashion icons sono infatti diventate delle vere maestre, ecco dunque da Instagram 4 idee look con i pantaloncini a farfalla facili-facili da replicare all summer long e in tutta spensieratezza. Scommettiamo che non riuscirai più a farne a meno?

1. Shorts a farfalla sportivissimi

Voglia di un look estivo davvero comodo (ma anche davvero cool)? Con i pantaloncini a farfalla sarà facilissimo: riescono a garantire un tocco femminile anche se mixati con pezzi dall’animo molto sporty. Cosa assolutamente non da tutti, questo è certo!

Provali in versione funny e colorata, abbinati a una t-shirt stampata e a un paio di sneakers un po’ chunky: il successo per un look off-duty da giorno è garantito. Il tocco ultra-glam che saprà fare la differenza? Quello degli accessori!

Un paio di occhiali da sole dalla forma “molto moda” e qualche bijoux sapranno dare un twist all’insieme e dare man-forte ai tuoi butterfly shorts in fatto di femminilità e coolness. Camila Coelho insegna!

2. Shorts a farfalla easy-chic

La combo shorts in denim e t-shirt in cotone tinta unita è un grande classico in fatto di outfit estivi. Ma se volessi regalarle uno sprint in più? Ovviamente i pantaloncini a farfalla “jeans edition” sono davvero sulla cresta dell’onda e farebbero assolutamente al caso tuo!

In questo caso ci ispiriamo alla mise di una diva di casa nostra, la bella Alessia Marcuzzi, che ci mostra come un paio di butterfly-pants possano davvero fare le veci sia di un pantaloncino classico (per piglio e comodità) che di una gonna (per taglio e linea). Abbinali a dei sandali dall’allure chic, come degli slanciatissimi stilettos oppure dei modelli gioiello, e otterrai un look perfetto per serate estive sul lungomare vissute tra aperitivi, shopping e amici. Cosa aspetti a provare?

3. Shorts a farfalla romantici

Serata romantica davanti al mare e al chiaro di luna? Ancora una volta gli shorts a farfalla sono la scelta giusta per un look tanto femminile quanto perfetto per l’atmosfera vacanziera!

Qui la bella Valentina Ferragni ci fa da musa ispiratrice: butterfly-pants chiari abbinati a un body in pizzo rosa sono la combinazione ideale per un mood ad altissimo tasso di romanticismo ma senza eccessi. A chiudere l’outfit un paio di zeppe in corda lace up -con tomaia coordinata per materiale all’upper-body e per tinta ai pantaloncini – che sfatano il falso mito secondo il quale gli shorts sarebbero capi da abbinare esclusivamente a calzature essenziali. E ora dicci: non ti sei già innamorata di questo look adorabile?

4. Shorts a farfalla bossy-glam

Insomma lo abbiamo capito: i pantaloncini a farfalla sono quanto di più versatile si possa mettere in valigia. Ma per chi resta in città? Se ben scelti e abbinati sono un’alternativa molto interessante per outfit anticaldo!

Leonie Hanne (come spesso accade!) docet: scegli i tuoi butterfly-pants in chiave essenziale e non eccessivamente corta, in un bel materiale non troppo sportivo e in una nuance piena ma non squillante. Abbinali a un top e a un blazer mannish style a contrasto, che sappia dare un aspetto metropolitano all’insieme e - contemporaneamente – smorzare l’effetto del pantaloncino. Ai piedi un paio di mules con tacco e una mini-bag a tracolla faranno il resto. Et voilà: il tuo look urban con tanto di shorts a farfalla è servito!