Quest’estate i one piece vanno alla grande! Ecco come puntare su quello giusto selezionandolo in base alla forma del tuo fisico

A.A.A. costume intero in base al fisico cercasi! Quest’estate uno dei grandi protagonisti del beachwear è proprio lui: il one piece. Ammettilo: sta tentando anche te, non è forse vero?

Ma, ahinoi, sceglierlo a volte risulta piuttosto complicato: a dispetto di quanto si pensi spesso appare più difficile da portare, complice anche la scarsa abitudine che abbiamo nel selezionare quello giusto per noi.

Quindi che si fa? Ci si affida (ancora una volta) alla body shape, ovvero si analizzano le proprie caratteristiche fisiche e si sceglie il one piece più adatto, ovvero quello capace di armonizzare e bilanciare la nostra silhouette.

Potrebbe sembrare una cosa davvero complicata, lo sappiamo, ma non temere: siamo qui apposta. Le forme del corpo sono ormai famosissime, facciamo un rapido recap di tutte e 5 e capiamo insieme con quali costumi interi ti tufferai dove l’acqua è più blu!

Clessidra

La forma del corpo a clessidra è considerata la body shape più bilanciata e femminile. Ha un punto vita sottile e ben segnato a separare spalle e fianchi che si trovano invece sulla stessa linea d’ampiezza immaginaria. Il seno, ça va sans dire, va da medio a prosperoso… cosa chiedere di più? Bene, se ti sei riconosciuta in questa descrizione hai davvero poche linee guida da rispettare per valorizzarti, una su tutte: sottolinea sempre le tue curve e avrai fatto automaticamente centro!

Ma veniamo al sodo: parlando di one piece i più adatti a raggiungere l’obiettivo sono di certo i monokini oppure gli interi cut out, ovvero tutti quei modelli un po’ audaci che richiamano lo sguardo sul punto vita (tuo grande punto di forza) e accentuano la sinuosità delle tue forme.

Molto bene anche le chiusure con lacci dietro al collo che, formando un triangolo sul petto, tendono a slanciare la figura. O ancora: punta senza remore sulle sgambature profonde, un po’ “alla Baywatch” per intenderci, anch’esse elementi altamente verticalizzanti e capaci di sottolineare le tue curve. Bene, ora dicci: sei pronta ad andare alla conquista delle spiagge assolate proprio come le mitiche bagnine?

Pera (o triangolo)

La figura a pera è la più vicina a quella a clessidra, lo sapevi?

Già, la body shape a triangolo (altro modo per definire questa silhouette) ha un punto vita ben segnato e forme sinuose e femminili, ma proporzioni un po’ meno bilanciate in quanto l’upper body appare sensibilmente più esile del lower body.

L’obiettivo principale sarà ovviamente quello di equilibrare visivamente busto e fianchi. Sì, ma come? Con il one piece potrebbe sembrare una missione un tantino meno facile rispetto al bikini, ma la verità è che il principio è sempre quello: rimanere più “lisce” ed essenziali sotto e puntare su elementi volumizzanti per la zona del busto.

Insomma, dato il seno minuto, scegli il tuo costume intero con spalline non troppo spesse (oppure direttamente senza spalline) ma con un tot di applicazioni, increspature, balze e rouches nella parte superiore, per aggiungere “massa” là dove ce n’è più bisogno.

Con gli stessi intenti possiamo dire che funzionano bene anche i one piece bicolor, con parte inferiore più scura e con quella superiore chiara o brillante (quindi dal sicuro potere dilatante). E ora che conosci i nostri trucchi: sei pronta a trovare il costume intero perfetto per te?

Mela

La body shape a mela concentra il peso su busto e braccia, a dispetto di un lower body snello e asciutto, spesso con fianchi poco prominenti.

L’obiettivo per le rappresentanti di questa silhouette consiste nel riportare un certo equilibrio visivo nella figura, riproporzionando le due parti del corpo. Probabilmente ti starai chiedendo in che modo, se si è armate solo di un costume intero!

Innanzitutto diciamo che – vista la normale abbondanza di seno di questa body shape – l’ideale è selezionare modelli di intero con spalline non troppo sottili, che tenderebbero ad enfatizzare per contrasto le dimensioni del busto (oltre a non offrire sufficiente sostegno!).

Poi c’è il tema elementi “extra”: nel tuo caso fiocchi, volant o applicazioni di ogni genere e sorta è bene siano collocati sui fianchi, ovvero la zona che necessita di un pizzico di volume in più.

Infine il nostro consiglio è quello di prestare molta attenzione alla scollatura. Per trovare il costume intero in base al fisico a mela punta decisa su one piece monospalla - la cui linea diagonale tende a “spezzare” l’ampiezza dell’upper body snellendolo – oppurescegli costumi interi con scollature a “V” molto profonde che hanno il superpotere di verticalizzare e slanciare le figure. Scommettiamo che quest’anno non avrai più difficoltà a scegliere il tuo one piece del cuore?

Ovale

La figura ovale ha la tendenza ad accumulare il peso al centro del corpo: di solito pancia e girovita sono i suoi talloni d’Achille.

Il resto della silhouette è morbido, ma non necessariamente molto voluminoso, ergo il vero obiettivo per chi ha questo tipo di body shape è la creazione del punto vita.

Bene, in questo frangente possiamo dire tranquillamente che “giochi in casa”: il costume intero è di base quello che funziona meglio in generale sulla tua forma di corpo!

I one piece migliori? Indubbiamente quelli modellanti e capaci di creare un po’ di girovita, o ancora quelli dotati di drappeggi strategici in diagonale, in quanto le linee oblique aiutano a percepire visivamente meno i volumi.

Alternative valide sono quelli con scollature date da bande incrociate, che replicano il gioco delle diagonali e mettono in atto gli stessi meccanismi dei modelli con i drappeggi.

Infine un vecchio e conosciuto trucco di stile, che però vale la pena ribadire: i colori scuri hanno un potere decisamente snellente. Meglio quindi puntare su interi a base nera, blu o marrone e, in caso di fantasie, sceglierle con disegni di piccole dimensioni e non troppo brillanti. Provare per credere!

Rettangolo

Il nome non mente: la body shape a rettangolo non è caratterizzata da molte curve ed è la più androgina tra le 5. Si tratta di una forma di fisico infatti la cui ampiezza di spalle, vita e fianchi appaiono su una stessa linea immaginaria, ricreando la sensazione proprio della celebre figura geometrica.

Nessun dubbio quindi: qui la missione (assolutamente possibile!) è quella di regalare un po’ di morbidezza e sinuosità extra all’immagine. Vediamo come, con un costume da bagno intero.

La prima cosa da dire è che, per centrare l’obiettivo, sarà necessario certamente lavorare sui volumi e sulle forme, ma anche sui colori e sui materiali.

Oh sì, one piece dalle nuances accese o dalle texture brillanti e dilatanti, ma anche dalle stampe tondeggianti e in formato “macro” sono quello che fa per te: sapevi che tendono a regalare volume quasi come per magia?

Ma ovviamente non è tutto: sull’intero si può lavorare molto su elementi in grado di segnare il punto vita (facendolo apparire come per incanto!). Via libera dunque a cinturine, fusciacche o blocchi colore sul girovita: autentiche “mani sante” per tutte le ragazze con body shape a rettangolo alla lettura!

Last but not least: promossi a pieni voti anche i trikini e i monokini sagomati al centro, capaci di regalare sinuosità e di ingentilire le forme tutto in una botta sola. Insomma, cosa aspetti a scegliere il costume intero per la tua estate?

