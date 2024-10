Dalle passerelle arriva il messy style: adesso i vestiti si portano così

M aglioncini come gonne, spalline cadenti, etichette in vista e capi volutamente indossati storti. La moda non smette mai di stupire…

Per tutte quelle che “la sedia è l’armadio”, abbiamo buone nuove: il messy style ora è super alla moda! Prima di tutto però facciamo un passo indietro. Ricordi quando a febbraio ti avevamo detto che il body si portava slacciato? Ecco i brand stavano evidentemente gettando le basi di questo trend un po’ sconclusionato e disordinato. Perché da inizio anno lo stylish del “fuori posto” sembra aver fatto un upgrade che va ben oltre i tre bottoncini slacciati del top e i vestiti stropicciati (rivedi Prada, Versace, Dior, Jw Anderson del 2023... ndr).

L'abito lingerie di Vetements

Che piaccia o no, le sfilate di quest’ultimo fashion month hanno dimostrato una cosa: il messy style è il trend più realistico e contemporaneo che i marchi potevano portare in pedana. Ma esattamente questa nuova aesthetic mania in cosa consiste? Si tratta di portare i capi in maniera non convenzionale, lasciandoli "penzolare", indossandoli al contrario o appoggiandoli (nel vero senso della parola) al corpo. Per comprendere meglio questo particolare way to wear è però d’obbligo fornirti degli esempi pratici. Partiamo con l’entry level alla Miu Miu: se ci fai caso le modelle indossano maglioncini avvolti come se fossero fasce e annodati sul davanti. Oppure sfoggiano vestiti arrotolati e canotte con spalline lasciate cadere sul seno, così da far intravedere il bra. Insomma se vuoi un look a prova di 5 minuti, queste mise potrebbero fare al caso tuo.

La gonna-maglioncino di Acne

Il messy style però non è stato protagonista solo dello show di Miuccia Prada. Anche altri fashion brand si sono cimentati in questa pratica disordinata, ma sicuramente molto scenica. Moschino, per esempio, ha mostrato a tutti come portare un abito in modo che sembri letteralmente adagiato sulla figura. Mentre Vetements ha chiarito che una camicia o un lingerie dress possono essere indossati in maniera trasversale/storta (con tanto di etichetta a vista). Ancora, Acne e Issey Miyake hanno suggerito come uno sweater possa diventare in tempo zero una gonna o un top scultoreo dall’impronta futuristica.

L'abito "appoggiato" di Moschino

Insomma, lasciamo a te decidere se abbracciare o meno questa tendenza. Ma se per Balenciaga mettere mezzo armadio sopra la bag è considerato un accessorio cool chi siamo noi per dirti di mettere a posto gli abiti lasciati sulla sedia?

Alcuni capi portati sopra la borsa durante la sfilata di Balenciaga