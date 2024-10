È ora della rivincita del leopardato!

P er alcune è too much, per altre è il pattern giusto per infondere grinta al look. Questo inverno il leopardato lo puoi sfoggiare in due modi, ma sempre con nonchalance!

Non c’è scusa che tenga, quest’anno la stagione fredda va affrontata con una bella dose di grinta e... un bell'outfit leopardato! Sappiamo che potresti storcere il naso al solo pensiero di un total look animalier, ma lasciaci spiegare. Anche se l’all over è tornato in auge grazie a diverse collezioni blasonate e al potere di celebs portabandiera del mood - come Rihanna - per questa imminente cold season puoi anche scegliere di indossarlo a piccole dosi. E se ci pensi il pattern felino ha un non so che di regale, da diva. Tanto che anche Christian Dior osò portarlo in passerella nel 1947. Quindi... sarebbe così una cattiva idea avventurarsi per le strade metropolitane con una mise selvaggia?

Leopard jeans + heels + jackets

Lo abbiamo già visto con gli street style di quest’ultimo fashion month, il leopardato è decisamente una stampa che sa il fatto suo. Questo perché puoi decidere se darle una declinazione più funny e giocosa oppure se perseguire e puntare sulla sua allure glamour e patinata. Nel primo caso il pattern maculato può ricoprire una borsa, una cintura, un foulard (ricordi Hailey Bieber?) ma anche un bel paio di stivali dal tacco non troppo alto. Nel secondo, invece, il touch posh puoi ricrearlo sfoggiando un abito, un coat con cintura, una gonna, un gilet o un cardigan e persino un jeans, se vuoi un mood più casual ma ugualmente cool. L'unico must-have che non deve mai (e ripetiamo) MAI mancare? L'attitude giusta!

Long dress + coat + Tabi ballerine + bag animalier

Insomma, anche se il trend leopardato non è certo low profile è indubbio che continui a sedurci, spingendoci irrimediabilmente a guardare (e a comprare o riesumare) quel coat selvaggio che, nonostante tutto, resiste al passaggio del tempo sopravvivendo anche al decluttering più feroce!

Coat leopardato + boots

Quindi sì, è proprio il caso di dirlo: give us a roar! Noi sull'onda di questo entusiasmo ti lasciamo qui sotto qualche fashion pieces per iniziare l’autunno con uno stile “ruggente", grrr...

